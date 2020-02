Vins chaleureux pour finir février

Ces vins chaleureux accompagneront bien vos riches plats de saison. Pour les soirées où vous avez dû pelleter dehors, pour les soupers après une journée de magasinage ou simplement pour vos repas entre amis au chalet, ils seront les bienvenus. Raclette, fondue au fromage, pizza, risotto ou plateau de charcuteries, voici de bons rapports qualité-prix!

Caves Rauzan Baron du Pin Cortes de Cima Chaminé Réserve de la Chèvre Noire Bourgogne Chardonnay

Caves Rauzan Baron du Pin France

Difficile de passer à côté de ce vin, assurément le Bordeaux le plus abordable de la SAQ! On aime son côté souple et juteux. Des notes de petits fruits rouges et de bleuet le caractérisent. L’apport du merlot dans cet assemblage (75% de merlot et 25% de cabernet-sauvignon) lui confère une rondeur ainsi qu’un petit côté sous-bois rappelant les champignons. C’est pour cela qu’il est le compagnon idéal de notre recette de risotto aux champignons sauvages. De plus, on remarque des petites notes de café en trame de fond; encore mieux, puisque notre recette de risotto en contient! Le petit plus? La Cave coopérative s’investit dans le développement

Vin rouge

France

Code SAQ: 12997709

12,95$

Cortes de Cima Chaminé

Parions que ce vin deviendra vite un de vos chouchous. En plus, il a une belle histoire. Celle d’un jeune couple américano-danois, parti à bord de son voilier dans l’intention de trouver un endroit pour s’établir avec sa famille et de cultiver la vigne. Leur quête les a menés au Portugal, plus précisément dans l’Alentejo où on cultive surtout des cépages blancs. Sur ce terroir, ils décident de planter des raisins rouges. Quelques années plus tard, le Chaminé voit le jour, un assemblage de cépages portugais avec un peu de syrah. Le tout est vinifié en cuve d’inox pour préserver le fruit. Le résultat est réussi. Fruité, charnu avec une pointe épicée.

Vin rouge

Portugal

Code SAQ: 10403410

13,95$

Réserve de la Chèvre Noire Bourgogne Chardonnay

On termine avec un vin blanc qui arrive de Bourgogne. Les raisins nous viennent plus précisément des prestigieuses Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune. C’est un vin d’un très bon rapport qualité-prix et d’un domaine reconnu. Le chardonnay ici est élégant. Malgré le côté beurré et onctueux du vin, on n’y trouve aucune lourdeur. Même que, pour un vin ayant passé 10 mois en fût, il garde sa minéralité et un côté frais en bouche. Des notes d’amande et de noisette le définissent. Il s’agit du vin parfait pour vos soirées entre amis, autour d’un plat convivial et réconfortant.

Vin blanc

France

Code SAQ: 14352031

22,20$

Recette

Risotto aux champignons sauvages

Portions: 4

Ingrédients

8 tasses de fond de veau (ou de bouillon de poulet)

1 échalote française, hachée finement

2 c. à soupe de beurre

2 c. à soupe d’huile d’olive

350 g (12 oz) de champignons (chanterelles, shiitakés et champignons café), tranchés

2 tasses de riz arborio

1 c. à soupe de café Mélange de la maison – noir Van Houtte®, moulu finement

1 tasse de vin blanc

Eau au besoin

1/2 tasse de parmesan, râpé

Sel et poivre

Préparation

Dans une petite casserole, amener le fond de veau à ébullition à feu vif. Dans une grande poêle, faire fondre à feu moyen, l’échalote française dans le beurre et l’huile d’olive. Incorporer les champignons et cuire 2 ou 3 minutes. Ajouter le riz arborio et le café moulu. Remuer. Verser le vin blanc, monter le feu à moyen-élevé et amener à ébullition en mélangeant. Intégrer le fond de veau, une louche à la fois (environ 1/2 tasse). Porter à ébullition et laisser réduire le liquide entre chaque ajout. Remuer sans cesse. Quand il n’y a plus de liquide à ajouter, goûter le riz. S’il est assez cuit (tendre, mais encore un peu croquant), retirer la poêle du feu. Sinon, continuer à ajouter de l’eau en suivant le même principe qu’avec le fond de veau, jusqu’à ce que la cuisson soit complète. Hors du feu, ajouter le parmesan, saler et poivrer et mélanger. Servir.

Recette fournie par Van Houtte, du site web vanhoutte.com