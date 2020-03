Se remonter le moral

En ces temps difficiles de restrictions et de précautions imposées par le gouvernement pour contrer la propa­gation de la COVID-19, il est nécessaire de trouver des moyens de célébrer en toute sécurité. Rester à la maison, se cuisiner des petits plats et boire une bonne bouteille de vin en regardant une série à la télé – telles sont nos recommandations pour faire contre mauvaise fortune, bon cœur! Voici nos suggestions pour garder le moral!

Grand Ballon Val de Loire Gamay

Voilà un nouvel arrivage qui tombe à point pour nous procurer du plaisir! Un vin de soif, juteux et savoureux, qui est si polyvalent qu’on peut le prendre seul à l’apéro, avec une volaille ou une entrée végétarienne. Fait de gamay à 100%, ce vin de Touraine a un peu plus de corps que les productions du Beaujolais. La bouche est ample et on y perçoit de jolies notes poivrées. Souple, gouleyant et généreux en fruit, il ravira les plus gourmands! Le domaine familial de 37 acres qui le produit a la réputation de concevoir des vins élégants à des prix imbattables si l’on considère leur qualité. Il ira à merveille avec notre recette de spaghettis de courgette!

Vin rouge, France,

Code SAQ: 13993013

Prix: 13,85$

Ijalba Genoli Rioja 2018

Une petite pensée pour l’Espagne, qui en arrache aujourd’hui avec ses nombreux cas de COVID-19. N’ayez crainte, il n’y a aucun problème à boire ses vins. Bien au contraire, ce sera une façon de trinquer à la santé de nos amis espagnols, qui en ont bien besoin. Ce vin sec biologique est un vrai petit rayon de soleil et un antidote contre la grisaille et la monotonie. Fait presque exclusivement de viura, principal cépage blanc de la Rioja, il est un excellent ambassadeur de son pays. N’ayant pas touché au bois, il exprime d’intenses notes fruitées de pomme verte et d’agrume. On le préfèrera avec un poisson blanc, des crevettes au pesto ou encore nos spaghettis de courgette avec noix de pin, crème à l’ail et avocat.

Vin blanc, Espagne

Code SAQ: 883033

Prix: 14,55$

Frescobaldi Nipozzano Chianti Rufina

Voilà un vin chaud et enveloppant, comme le prometteur soleil du printemps! Le domaine dont il provient est un des grands producteurs de Toscane, et cette cuvée, l’une de leurs réalisations les plus populaires. Ce «Riserva» a séjourné 24 mois en barrique et 3 mois en bouteille. En résulte un vin aux tannins fermes et charnus, mais pas trop asséchants. On mord bien dans le fruit et on découvre une belle trame boisée en finale. Ses notes de réglisse noire et d’épices douces lui confèrent un caractère racé. Nous le recommandons aux gens qui aiment les vins corsés, mais de style classique. Profitez-en, il est actuellement en promotion (2 $ de rabais) et sera parfait avec vos viandes rouges

Vin rouge,

Italie

Code SAQ: 107276

Prix: 22,50$

Recette

Spaghettis de courgette avec noix de pin, crème à l’ail et avocat

Portions: 4

Ingrédients

2 avocats

1 gousse d’ail

Jus d’un demi-citron

1 tasse de crème sure (ou de yogourt grec)

¼ tasse de lait

Sel et poivre noir du moulin

3 courgettes, coupées en spaghettis

½ tasse de tomates cerises, coupées en deux

Garniture

Noix de pin rôties

Parmesan râpé

Huile d’olive

Préparation

Mettre la chair des avocats, l’ail, le jus de citron, la crème sure et le lait dans un mélangeur. Pulser jusqu’à obtention d’une purée lisse. Saler et poivrer généreusement, puis réserver. Déposer les spaghettis de courgette dans un saladier. Ajouter une grosse cuillère de crème à l’avocat. Mélanger délicatement. Ajouter de la crème d’avocat jusqu’à obtention de la consistance désirée. Disposer les spaghettis dans des assiettes. Garnir de tomates cerises, de noix de pin et de parmesan, puis arroser d’un filet d’huile d’olive. Servir.

Recette fournie par Les Avocats du Mexique avocadosfrommexico.ca