Prélude au printemps

Avec des températures qui seront un peu à la hausse ce week-end, je vous propose un vin pour l’apéro ainsi que deux vins, un sec et un demi-sec, pouvant aller avec vos plats de saison. Quand le soleil sort et qu’il réchauffe la terre de ses rayons, on se sent déjà plus joyeux. Promesse de jours meilleurs? Qui a dit qu’en attendant, on ne pouvait pas célébrer le printemps même confiné chez soi?

Prà Otto Soave Classico 2018

Un joli vin bio parfait pour l’apéro! La ferme agricole Prà est un domaine familial fondé au début des années 1980. Le domaine représente aujourd’hui 30 hectares de vignes dans la commune de Monteforte d’Alpone au cœur du Soave. La caractéristique intéressante de ce vin, c’est son bouquet aromatique. Fait à 100 % de garganega, et vinifié en cuve inox, il dégage des parfums de fleurs blanches et de fruits (pêche, melon blanc) qui nous titillent les narines. En bouche, on retrouve une belle minéralité, un côté vif et des notes fruitées. D’une texture légère et veloutée, c’est un vin de plaisir à déguster avec un poisson blanc, des pâtes aux fruits de mer ou à l’apéro.

Vin blanc, Italie

Code SAQ : 11587134

19,40$

Beringer Founders’ Estate Pinot Noir

Un vin élaboré par la légendaire maison Beringer, établie en Californie depuis 144 ans. Les raisins proviennent de la côte centrale et nord de cette région où le soleil est très présent le jour et une brise rafraîchissante plane sur les vignes le soir. En bouche, on est ravi de ce bel équilibre entre les fruits mûrs et cette acidité qui rafraîchit le vin. La texture est plaisante : à la fois veloutée et riche. Des notes de cerises noires, de vanille et d’épices douces viennent séduire le palais. Un pinot noir américain gouleyant qui ira à merveille avec les plats de volaille, de filet de porc ou même avec un plat végétarien.

Vin rouge, Californie

Code SAQ : 903245

16,95$

Evolution Lucky no 9

Une nouveauté qui nous provient d’Oregon; un assemblage atypique de quatre cépages : pinot gris, sémillon, müller-thurgau et gewurztraminer. Avec une pointe résiduelle de sucre (6g/l), ce vin demi-sec vous étonnera. Au nez, il dégage d’enjôleurs arômes exotiques. La bouche, quant à elle, révèle plutôt des notes de zeste de citron, de pamplemousse, de pêche blanche et de fines herbes. Avec un côté vif et fringant, il rafraîchit la bouche; ce qui équilibre bien son côté un peu sucré. Idéal lorsque combiné à des plats asiatiques sucrés ou épicés, comme un poulet général tao, un sauté au gingembre ou avec notre recette de tartare au saumon au sucre d’érable. Délicieux!

Vin blanc, États-Unis

Code SAQ : 10744708

20$

Recette du printemps: tartare de saumon au sucre d’érable

Portions: 4

INGRÉDIENTS

1 1/2 lb de saumon frais, sans la peau

4 c. à thé d’échalotes françaises, finement hachées

3 c. à soupe de sucre d’érable

3 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe de persil frais, haché

Jus et zeste d’un citron

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 c. à soupe de câpres, hachées

1 c. à thé de sauce Tabasco, au goût

Sel et poivre



PRÉPARATION

À l’aide d’un couteau, tailler le saumon en dés. Déposer dans un bol et recouvrir d’une pellicule plastique. Réserver au réfrigérateur. Dans un petit bol, mélanger les échalotes, le sucre d’érable et l’huile d’olive. Laisser macérer 5 minutes à température ambiante. Sortir le saumon du réfrigérateur, ajouter la marinade, puis le reste des ingrédients. Saler, poivrer et bien mélanger. Servir avec une salade verte et des croûtons.

Recette fournie par Érable du Québec du site erableduquebec.ca