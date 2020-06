Des vins gourmands pour commencer juin et célébrer la belle saison

On salue le début du mois de juin avec des vins gourmands, qui feront la joie des amateurs de bonne chère. Déguster un vin est davantage une question de passion et d’émotions que de raison. Alors, chers épicuriens, buvons à ce mois qui annonce l’arrivée de la belle saison. Sachons aussi apprécier les petits moments de joie que nous pouvons maintenant partager avec ceux qui nous sont précieux. Santé!

Beni di Batasiolo Langhe 2017

Un excellent rapport qualité-prix qui saura plaire aux amateurs de vins moyennement corsés. Le producteur est un de ceux qui démocratisent les vins de cette région, parmi la plus prestigieuse du monde vinicole. En appellation Langhe, on peut trouver des vins très tanniques. Celui-ci a néanmoins bénéficié d’un élevage de 12 à 14 mois en fûts de chêne français, en plus d’un vieillissement en cuve inox. Le vin a reposé trois ans en bouteille, ce qui a contribué à son affinement. La bouche est ample avec des tannins tout de même accessibles. Des notes boisées et épicées complètent son caractère fruité. Idéal avec un osso buco ou notre recette de pizza aux œufs.

Vin rouge, Italie

Code SAQ: 611251

Prix: 16,65$

Bonterra Zinfandel Mendocino County 2017

On se transporte en Californie, dans la région de Mendocino, pour découvrir un producteur de culture biologique et durable. Cette approche respectueuse de l’environnement a des répercussions positives sur le vin. Celui-ci est généreux en fruits et procure la sensation que ses saveurs sont pures et franches. Le zinfandel est un cépage emblématique puisque c’est celui que les colons italiens ont planté dans la région. On y a rajouté un soupçon de petite syrah et de carignan, qui donnent au vin une touche épicée et raffinée. Saveurs de mûres, de poivre noir et de vanille qui iront à merveille avec le canard.

Vin rouge, États-Unis

Code SAQ: 530139

Prix: 19$

Matua Pinot Gris Malborough

On complète notre tour du monde avec un vin de la Nouvelle-Zélande. Si vous aimez l’aromatique un peu exubérante qu’offre le terroir de ce pays, vous ne serez pas déçus. On connaît un peu moins les pinots gris provenant de cette région du monde, contrairement aux sauvignons blancs. Une chose est sûre, ces pinots gris sont totalement différents de ceux que vous avez pu goûter en provenance d’Italie. On est ici beaucoup plus sur les agrumes et le côté exotique. Vif et expressif avec sa bouche ample et sa finale acidulée, il complétera à merveille les plats asiatiques et les ceviches de poissons blancs. Un vin qui sent bon l’été!

Vin blanc, Nouvelle-Zélande

Code SAQ: 13189560

Prix: 17$

Recette pour accompagne les vins en juin: pizza faite à la main avec œufs

Portions: 2

INGRÉDIENTS

1 lb (0,5 kg) de pâte à pizza commerciale

Farine tout usage pour rouler la pâte

2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive, divisée

1/2 tasse (125 ml) de sauce à pizza ou de sauce marinara

1 1/2 tasse (375 ml) de mélange de fromage italien râpé

1/2 tasse (125 ml) d’olives Kalamata dénoyautées et hachées

4 œufs

PRÉPARATION

Préchauffer au four à 500°F (260°C) une plaque à pizza de 12 pouces (30 cm) de diamètre légèrement couverte d’un enduit à cuisson. Sur une surface enfarinée, rouler la pâte en un cercle de 12 pouces (30 cm) de diamètre. Retirer la plaque chaude du four et y déposer délicatement la pâte, avant de la piquer sur toute sa surface avec une fourchette et de la badigeonner légèrement et uniformément d’huile d’olive et de sauce à pizza.

Saupoudrer de fromage et recouvrir d’olives. Craquer les œufs sur la pizza. Cuire au four de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit dorée et croustillante. Servir garnie de roquette et d’un filet d’huile d’olive.

Recette des Producteurs d’Œufs du Canada du site lesoeufs.ca.

