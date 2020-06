Des suggestions d’alcools pour la fête des Pères

Cette semaine, je vous fais trois suggestions pour la fête des Pères, le 21 juin prochain. Je suis un peu d’avance, mais étant donné que la Saint-Jean-Baptiste est un mercredi cette année, ma chronique du jeudi 18 juin sera plutôt dédiée à la Fête nationale. Avec mes idées cadeaux liquides dédiées ici au paternel, vous aurez le temps de magasiner la boisson qui lui sied le mieux.

Vallegre Cabral Seleçao Douro 2016

Faites plaisir à l’homme de votre vie – époux, conjoint ou père – en lui servant un verre de cet excellent vin portugais. Juste assez de corps et de puissance pour le séduire, mais enrobé de tannins fondus, ce vin offre l’équilibre tant recherché. Assemblage de raisins provenant de vignes ayant de 20 à 65 ans, et vieilli 18 mois en fûts de chêne français, il est à pleine maturité. Des notes de fruits noirs, de réglisse, d’épices exotiques et de noisettes le caractérisent. Ses flaveurs grillées et son côté à la fois puissant et suave iront parfaitement avec notre recette de falafels grillés et épicés au brocoli et au fromage. Un accord musclé!

Vin rouge, Portugal

Code SAQ: 13114947

Prix: 17$

Moroder Rosso Conero 2016

Le vin idéal pour la fête des Pères ou pour son chéri, nous vient d’Italie! Une étonnante cuvée faite de montepulciano d’abbruzzo (85 %) et de sangiovese, qui se caractérise par des notes de cerise noire, de prune, de cuir et de violette. En bouche, c’est charnu, mais avec des tannins souples; on le boit ainsi avec volupté et gourmandise. Son élégance réside dans sa fraîcheur, son onctuosité, sa complexité d’arômes et sa buvabilité. Petit plus, le vin est certifié biologique. Un beau cadeau qui plaira encore plus à l’homme quand il l’aura dégusté avec un délicieux osso buco, une pizza ou un spaghetti-boulettes. Peut être bu maintenant ou vieillit en cellier encore cinq ans.

Vin rouge, Italie

Code SAQ: 11155307

Prix: 20,40$

Tresor N°13

Pour faire différent, je vous suggère un petit «trésor» de gin québécois pour lequel j’ai craqué! Et comme je connais de plus en plus d’hommes qui aiment le bon gin, je crois que cela fera un magnifique cadeau. De surcroît, on encourage un producteur de Montréal. Un dry gin aromatique, avec une finale persistante, du caractère et une texture crémeuse. Élaboré à partir d’une savante recette qui réunit 13 ingrédients, dénichés dans la nature lors d’une chasse au trésor, on obtient un spiritueux au goût unique et original. Ses arômes exotiques atypiques issus de ses ingrédients : cardamome, yuzu, gingembre, violette, citron vert, cannelle, vanille, orange, poivre, etc.

Dry gin, Québec

Code SAQ: 14393669

Prix: 34,75$

Recette pour la fête des Pères: falafels épicés au brocoli et au fromage cuits au four

Portions: 6 à 8

INGRÉDIENTS

4 tasses de fleurons de brocoli (ou de chou-fleur)

1 gros oignon, grossièrement coupé

2 gousses d’ail, hachées

1 jalapeno, épépiné et haché (facultatif)

3 œufs, battus

1 tasse de chapelure de style Panko

1⁄3 tasse de mozzarella Deluxe Tre Stelle, râpée

1⁄3 tasse de fromage asiago Tre Stelle, râpé

¼ tasse de persil frais, haché

¼ tasse de noix, hachées (noix de cajou, amandes, noix de Grenoble, pacanes, pistaches)

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 190°C (375°F). Recouvrir une plaque de cuisson de papier parchemin, puis vaporiser d’huile. Réserver. Utiliser un robot culinaire pour broyer le brocoli et l’oignon. Transférer le brocoli et l’oignon broyés dans un grand bol, puis ajouter les autres ingrédients et bien mélanger. Façonner de petites boules avec les mains ou à l’aide d’une cuillère à crème glacée d’environ 30 ml (2 c. à soupe ou 1 po de diamètre). Les déposer sur la plaque de cuisson réservée. Vaporiser les boulettes avec de l’huile. Cuire au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à l’obtention d’une couleur dorée.

Tirée de Tre Stelle: Hommage au fromage, recette D’Abraham Wornovitzky

Présenté par: