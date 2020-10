Des classiques en rabais!

On est tous à la recherche de bons rapports qualité-prix. Lorsque des vins – dont on a entendu parler, mais qu’on n’a jamais eu la chance d’essayer – tombent en rabais, il est temps de se les procurer ! Je vous propose donc cette semaine trois vins qui sont offerts pour un temps limité à 1,00$ de rabais à la SAQ, et qui offrent beaucoup de plaisir. Une belle occasion de (re) découvrir ces classiques à faire craquer.

Les Jamelles Pinot Noir Pays d’Oc Sebastiani Cabernet Sauvignon Fetzer Valley Oaks Fumé Blanc

Les Jamelles Pinot Noir Pays d’Oc

Voilà un vin de plaisir qu’on prend plaisir à découvrir! Un pinot noir qui offre plus de concentration que les bourgognes d’appellation générique, sans toutefois tomber dans la lourdeur et la surmaturation du fruit. Élégant, jovial, avec des notes de petits fruits rouges et noirs confiturés, de lilas et d’épices, il donne beaucoup pour son prix. Sa texture ronde, son côté fruité et ses notes acidulées constituent l’équilibre souhaité pour notre soupe aux lentilles rouges aux tomates de la semaine. Doté d’une belle richesse et d’une finale rehaussée d’épices, il s’agencera divinement avec le cumin et la coriandre du plat et avec sa garniture au yogourt.

Vin rouge

France

Code SAQ : 10802904

Prix : 13,95$ En promotion à 12,95$

Sebastiani Cabernet Sauvignon

Les amateurs de cabernets sauvignons américains, corpulents et voluptueux, seront servis avec ce vin. Son côté généreux en fruits (cassis, mûres, cerise noire), ses notes de vanille et de cacao et sa texture charnue, en fait le compagnon idéal des viandes grillées. En bouche, sa texture est souple, mais il n’en reste pas moins qu’il se boit mieux en compagnie d’un repas costaud. Petit détail, ce cabernet-sauvignon a séjourné dans des barriques de chêne de troisième passage, ce qui lui procure des notes subtiles, et non agressives, de chêne. Ajoutée à cela, une touche de merlot (5 %), on obtient un vin à la finale complexe et au caractère équilibré.

Vin rouge

États-Unis

Code SAQ : 10327630

Prix : 20,00$ En promotion à 19$

Fetzer Valley Oaks Fumé Blanc

On termine avec un vin blanc fruité et vif qui se démarque par son équilibre et son élégance. Fetzer est un gage de qualité et une marque que les Québécois apprécient depuis longtemps. Et pour cause, c’est une maison qui travaille d’une belle façon et qui se préoccupe de son environnement en oeuvrant en agriculture raisonnée. Pour vos poissons et fruits de mer grillés arrosés de jus de citron, pour vos plats de saumon fumé ou de légumes, comme des haricots sautés à l’ail, on sert ce vin et on le déguste avec plaisir. Ses notes de pomme verte, de litchi, de poire et de pêche blanche agrémentent joliment le profil de ce sauvignon américain.

Vin blanc

États-Unis

Code SAQ : 255448

Prix : 13,95$ En promotion à 12,95$

Soupe végane aux lentilles

Portions : 6

INGRÉDIENTS

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

1 poireau (partie blanche et verte), émincé

2 carottes, coupées en dés1 branche de céleri, coupée en dés

2 gousses d’ail, émincées

10 ml (2 c. à thé) de cumin moulu10 ml (2 c. à thé) de poudre de cari

1,25 ml (1/4 c. à thé) de poudre de chili

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

1 boîte (398 ml) de tomates en dés

350 ml (1 1/2 tasse) de lentilles rouges

1 650 ml (7 tasses) de bouillon de légumes

250 ml (1 tasse) de yogourt Liberté sans produits laitiers, nature

60 ml (1/4 tasse) de feuilles de coriandre

PRÉPARATION

Dans une grande casserole chauffée à feu moyen, faire suer le poireau, les carottes et le céleri dans l’huile pendant 5 minutes. Ajouter l’ail et les épices, puis poursuivre la cuisson pendant 2 minutes. Incorporer les tomates, les lentilles et le bouillon. Porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter doucement pendant 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les légumes et les lentilles soient cuits. Vous pouvez alors choisir de pulser la soupe ou la laisser telle quelle. Ajouter le yogourt Liberté et bien mélanger. Garnir de feuilles de coriandre et servir aussitôt.

Recette fournie par Liberté.