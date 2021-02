La crème des fromages

Qu’ils soient à pâte fraîche, molle, semi-ferme, ferme ou persillée, les divers types de fromages ont des goûts, textures et spécificités qui leur confèrent tous une personnalité. Parmi le vaste répertoire des produits qui portent la signature des artisans québécois, voici le palmarès des dix meilleurs fromages sélectionnés par nos partenaires fins connaisseurs.

Gatuso – Biobio – Fromage suisse

Le suisse est un fromage doux au goût prononcé de noix que l’on peut utiliser de mille et une façons en cuisine. Grâce à ses propriétés de fonte remarquables, il convient parfaitement aux petits plats du déjeuner, aux sandwiches et surtout aux fondues. En outre, les fromages à pâte ferme tels que le suisse se dégustent seuls comme hors-d’œuvre ou goûter.

Gatuso – Biobio – Fromage cheddar extra-fort

Le cheddar est le fromage le plus populaire au monde. Il est aussi l’un des plus polyvalents : grâce à ses nombreuses variétés, qui vont de doux à extra-fort, il se sert en toutes occasions et s’incorpore à une foule de recettes, de l’entrée au dessert. Chaque personne a son cheddar préféré; qu’il soit accompagné de fruits, de noix ou de pains variés, le cheddar fait toujours figure de favori.

La Bête-À-Séguin

Audacieux. Assumé. Sans compromis. À l’image du peintre Marc Séguin, ce fromage présente un parfum et un goût résolument « animal ». Sous sa croûte plissée et nervurée rosée et rougeâtre, la pâte fond en bouche. Un goût de beurre et de noisettes nuancé d’ail et de choux plus piquant. Fait exclusivement de lait non pasteurisé de l’Isle-aux-Grues. Pâte molle à croûte semi-fleurie, 51% d’humidité, 26% de matières grasses.

L’Angélique-À-Marc

Floral et boisé. Exceptionnel. 100% authentique. Second fromage né de la collaboration avec l’artiste Marc Séguin. Il séduit par sa dominance « végétale » et nuancée d’une intensité moyenne. Un fromage d’une extrême finesse, onctueux et coulant. Fait exclusivement de lait non pasteurisé de l’Isle-aux-Grues. Pâte molle à croûte fleurie, 52% d’humidité, 22% de matières grasses

Consulai

Nos fromages européens proviennent d’animaux nourris à l’herbe qui paissent 365 jours par an. La production laitière des Açores est basée sur un système de pâturage libre, avec de petites fermes et des méthodes traditionnelles pour gérer le bétail. Cette spécificité est le secret de nos fromages de haute qualité et de grande saveur !

Du Champ à la meule – Victor et Berthold

Grâce à son goût exquis, et ce depuis plus de 26 ans, le Victor et Berthold a su se démarquer du lot. Porte-étendard de la Fromagerie du Champ à la Meule, il est aujourd’hui reconnu comme étant l’un des fromages les plus appréciés au Québec. Sa pâte pressée non-cuite à croute lavée est faite de lait non-pasteurisé (thermisé). Il dégage une odeur d’herbes et sa saveur est légèrement fruitée, de beurre salé avec une fine note d’acidité. Assurément un incontournable pour les amoureux de fromages!

Fromagerie Maison Grise

Ferme et Fromagerie La Maison Grise est une entreprise familiale située sur la terre ancestrale, dans la magnifique campagne de Wotton, Cantons de l’Est. Nous sommes spécialisées dans la production et transformation de produit à base de lait frais de nos chèvres et nous sommes actuellement en transition biologique. Nous offrons une vaste gamme de fromages fermiers disponible à notre boutique à la fromagerie et partout dans nos points de ventes. Pour nous, « La satisfaction de notre clientèle, la passion du fromage, l’amour de nos animaux, c’est le bonheur. »

La Baie des fromages

À venir

Les fromages se déclinent en autant de variétés qu’il existe de genres d’amateurs. En souhaitant que ces dix coups de cœur triés sur le volet inspirent de belles découvertes pour vos dégustations et vos recettes.