Cidreries du Québec

Milton Star Pomme : LA boisson de l’été

Le Milton Star est l’option la plus santé, naturelle et locale des prêts-à-boire!

Naturellement sans gluten, ce cocktail au cidre fait à base de pommes fraiches est léger et rafraichissant. Pétillant à souhait, le Milton Star Pomme est la boisson incontournable de vos apéros entre amis! À boire frais ou sur glace sur le bord d’un feu, d’un lac ou en pique-nique!

Le Milton Star se décline en plusieurs saveurs : Pamplemousse, Mûre sauvage, Cerise et bientôt Limonade.

Disponible à la SAQ, dans les épiceries et les boutiques spécialisées près de chez vous.

Brasserie McAuslan

Cidrerie Beaupré -Original

Vif et rafraîchissant, le cocktail de cidre Beaupré Original est fabriqué avec des pommes du Québec et est l’apéritif idéal lors de vos rencontres (virtuelles) entre amis ou en famille.

Depuis 2013, il a gagné 9 médailles lors de différentes compétitions internationales dont la médaille d’or au US Open Cider Championship en 2019 dans la catégorie Unlimited Cider and Perry. Le Cidrerie Beaupré Original est certifié Aliments du Québec et sans gluten. Disponible en format 473mL et 4x473mL. 5,5% alc. /vol.

Découvrez les points de ventes près de chez vous.

De nouveaux cidres débarquent en ville! Les cidres produits par Domaine RITT – Cidrerie & Vergers arrivent tout nouvellement à Montréal et alentours. Cette cidrerie établie à Cap-St-Ignace (à côté de Montmagny en Chaudière-Appalaches) vous propose notamment son fameux cidre houblonné : le Hopla!

Avec sa fine amertume et son bouquet floral il est bon à boire en toute occasion. Vous trouverez aussi le cidre rosé Lady Geneva avec sa fraicheur acidulée ou Le Libertin, cidre plus classique mais non moins délicieux! Dans un autre genre, le Pomérable est un cidre délicat et porte-étendard de ce que le terroir québécois fait de mieux, soit les pommes et le sirop d’érable.

Disponible à la SAQ.

Cidrerie Beaupré -Rosé

Ajoutez une touche de douceur à votre été avec le Rosé de la Cidrerie Beaupré. On y retrouve le même goût frais et effervescent du Beaupré Original, mais rehaussé d’un léger parfum de fraise. C’est un pur délice fait avec des pommes et des fraises d’ici. Le Beaupré Rosé a d’ailleurs gagné la médaille d’argent aux US Open Cider Championship dans la catégorie Anything Goes en 2020.

Ce Rosé est à déguster comme apéritif ou en accompagnement de salades, avec un plateau de fromages fins, des sushis ou des grillades de poissons et de fruits de mer.

Le Cidrerie Beaupré Rosé est certifié Aliments du Québec et sans gluten. Disponible en format 473mL et 4x473mL. 5,5% alc. /vol.

Découvrez les points de ventes près de chez vous.

Cidrerie Michel Jodoin

Avec nos pétillants vos soirées ne seront pas flattes, que votre préféré soit au pomme, aux petits fruits au agrumes ou encore au houblon nous vous assurons une soirée haute en couleur. Excellent à l’apéro, lors d’une belle journée chaude d’été entre famille ou entre amis. Cet été avec Michel Jodoin profitez de l’APÉPÉPÉRO

Les produits sont disponibles en ligne, à la SAQ et directement à la cidrerie (Rougemont).

Cidrerie Beaupré -Bleuet

Fruité et agréable, vous retrouverez dans ce surprenant cocktail de cidre de Cidrerie Beaupré un mélange parfaitement équilibré de bleuets et de pommes du Québec.

Idéale pour toute occasion, cette boisson de chez-nous est certifiée Aliments du Québec et sans gluten.

Disponible en format 473mL et 4x473mL. 5,5% alc. /vol.

Découvrez les points de ventes près de chez vous.

Domaine Val Brome

