Coffrets-cadeaux pour la maman de prestige

Bulle de douceur, Rêves et saveurs, Apéro et délices, Hébergement insolite et Escapades romantiques; les Coffrets Prestige ont été pensés pour célébrer nos mamans et ce qui les rend toutes uniques.

Qu’elle soit aventurière, gastronome, fervente de soins détente ou passionnée d’escapades, trouvez le boîtier parfait pour combler chaque maman de votre entourage. Au-delà de 1 000 forfaits se déclinent à travers les 26 coffrets-cadeaux thématiques signés Coffrets Prestige. Et l’être cher est entièrement libre de choisir son propre itinéraire.

« Spa et relaxation est toujours parmi les plus offerts à la fête des Mères, parce qu’on veut que maman soit chouchoutée, observe la directrice marketing de Coffrets Prestige, Sève Dedieu. Après avoir sélectionné le forfait de son choix parmi les 55 options proposées, elle n’aura qu’à réserver auprès du spa partenaire pour utiliser sa carte-cadeau et profiter de son expérience personnalisée. »

Alors que les coffrets-cadeaux Microbrasseries et Vignobles et cidreries sauront plaire aux amatrices de produits fins de nos artisans, Hôtels et auberges et Deux nuits d’évasion feront l’effet d’une bouffée d’air frais aux voyageuses en quête de dépaysement.

« Si on a une maman de nature sportive, il y a le coffret-cadeau Loisir en duo à 39,99$ pour faire de la tyrolienne ou Découverte à 299,99$ avec de la montgolfière et du saut en parachute. On comble vraiment toutes les mamans et il y a des forfaits pour correspondre à tous les budgets », souligne Mme Dedieu.

Rappelant que, bien souvent, on ne sait plus quoi donner à nos proches, les Coffrets Prestige permettent de s’accorder un moment à soi et de se laisser gâter. « On évolue dans un monde où les gens ont un peu tout en fait. Il n’y a rien de mieux que d’offrir à la personne qu’on aime des souvenirs, des expériences à vivre. »

Informations : coffretsprestige.com