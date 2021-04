Succulentes bières de saison

Sur la terrasse l’après-midi, au 5 à 7 ou pour accompagner les chaudes soirées d’été, les bières de saison riment avec fraîcheur, légèreté et arômes ensoleillés. Voici quelques propositions de nos microbrasseries qui arrivent à point nommé pour célébrer le retour des beaux jours.

Microbrasserie 4 Origines X Cirka : BOTANIK

Confiance en soif!

Bien qu’ils soient spécialisés dans la bière, les artisans de la Microbrasserie 4 Origines aiment tout de même siroter un bon petit gin de temps en temps. Avec leurs amis des Distilleries Cirka, ils ont donc travaillé à élaborer une blanche rafraîchissante qui met en valeur les aromates du Gin Sauvage. Ce délicieux produit est le fruit d’une collaboration locale, exactement comme on l’aime!

Au nez, on retrouve les baies de genièvre, les grains du paradis et la cardamome, jumelés à des notes de citron et de poivre noir fraîchement concassé. En bouche, une légère douceur résiduelle se dévoile, suivie d’une amertume subtile due à l’utilisation de nombreuses herbes.

Botanik, une bière savoureuse et désaltérante fort appréciée des amateurs. À votre santé!

Style : Blanche botanique

Taux d’alcool : 5,5%

L’Espace public : BIÈRE DE BALCON

C’est spécial. C’est sure. L’Espace public s’est donné comme mission de faire découvrir ou re-découvrir la bière sure à tout le Québec.

Bière de balcon, Espace public l’a brassée pour qu’elle soit légère. Elle goûte la framboise, mais pas le genre qui écœure. Juste le vrai goût du fruit avec son côté surette. Idéale à déguster en relaxant sur le balcon, c’est à elle qu’on fait appel pour se faire inviter sur celui du voisin.

Après avoir ouvert son broue-pub sur la rue Ontario en 2012, l’Espace public s’est spécialisé dans les bières sures et distribue ses canettes depuis 2016 à travers le Québec. La microbrasserie possède une nouvelle usine de production en plein cœur d’Hochelaga-Maisonneuve depuis l’an dernier. En outre, un salon de dégustation / terrasse attenant à l’usine ouvrira ses portes à l’été 2021.

Style : Sure aux framboises

Taux d’alcool : 3%

Brasserie Belgh Brasse : LA BITT À TIBI

La Bittt à Tibi propose des bières qui reflètent la région qui a accueilli Belgh Brasse à ses débuts. Elles sont aussi inspirées de la musique et la poésie de Raôul Duguay.

Depuis 1999, les bières La Bittt à Tibi de la brasserie Belgh Brasse se démarquent par leur qualité, comme en témoignent les nombreuses distinctions raflées lors de diverses compétitions internationales.

Trois nouvelles La Bittt à Tibi ont d’ailleurs vu le jour en 2020 qui se prêtent très bien autour du feu, de la piscine ou de la table, elles se partagent parfaitement lors d’une soirée entre amis.

La IPA qui a gagné une médaille de bronze au Canadian Brewing Awards. Cette IPA d’exception à l’amertume franche et aux notes d’agrumes est brassée avec les houblons Centennial et Columbus et contient 6 % d’alcool.

La Rousse est brassée avec des houblons Styrian Golding, Tettnanger et Saphir. Cette ale majestueuse se distingue par son goût raffiné aux accents caramélisés et sa spectaculaire robe rousse. Elle contient 5 % d’alcool.

La Pilsner est une bière rafraîchissante de caractère à 5.2 % d’alcool. Elle est brassée avec des houblons Nugget, Styrian Golding et Saaz.

Microbrasserie Vagabond : DOSE D’AMOUR

Parce que la vie n’attend pas, Vagabond propose l’aventure dans chacune de ses bières biologiques.

Faites l’amour et non la guerre! Symbole de paix et d’humanité, la Dose d’amour est une grisette naturellement rosée grâce à l’ajout de savoureuses groseilles biologiques. Cette bière de style belge faible en alcool inspire à plus d’ouverture et de tolérance envers autrui.

Style : Rosette (grisette rosée)

IBU : 13

Taux d’alcool : 3,9%

Vagabond est l’un des cinq membres du Collectif Brassicole Ensemble. Située à Boucherville, la brasserie certifiée B CorpTM répond aux plus hautes normes en matière de transparence et de responsabilité sociale et environnementale.

Microbrasserie Shawbridge : ES-TU BEN SURE?

Déguster la magie de bons vivants qui ont toujours aimé la bière et qui ont décider de satisfaire tout le monde une gorgée à la fois!

Quoi de mieux pour profiter du beau temps qu’une sure aux fruits de saison? Pas qu’on cherchait une excuse pour boire de la bière à l’heure du brunch, mais disons que Beermosa pourrait bien être son petit surnom. On ne sait jamais d’avance à quoi elle va ressembler. Ce qu’on sait, en revanche, c’est qu’il y a juste les fous qui ne changent pas d’idée. Alors vaut mieux la goûter plusieurs fois dans l’année.

Es-tu ben SOUR que t’as goûté à notre SURE du moment?

Style : Sure de saison

Taux d’alcool : 4,2%

Microbrasserie artisanale Lagabière : TA MEILLEURE

Faites-en votre bière de tous les jours car, pour une Lagabière, toutes les occasions sont bonnes!

Lagabière, c’est LA référence en termes de IPA. Ta Meilleure, produit phare de la brasserie, est sans aucun doute la bière qui a lancé la tendance des New-England IPA au Québec, en 2016. Au nez, un bouquet explosif d’houblon rappelant les agrumes et les fruits tropicaux donne l’impression d’un jus de fruit, alors qu’en bouche une faible amertume ainsi que d’intenses saveurs d’houblons fruités camouflent son taux d’alcool relativement élevé.

Brassées plusieurs fois par semaine pour un maximum de plaisir, les créations de Lagabière, fraîches et abordables, sont toujours disponibles chez votre détaillant favori.

Style : Northeast IPA

Taux d’alcool : 7%

Brasserie Maltco : LA MAUTADINE

Parfumées de saveurs, les bières de la brasserie Maltco sauront satisfaire les papilles exigeantes avec leurs arômes rarissimes. La complexité et l’amalgame d’ingrédients et d’épices ont été mélangés à l’eau liquide puisée à même les sources du Québec.

La MAUTADINNE de la Brasserie Maltco est une bière légère de type Weissbier. Ses saveurs prononcées de blé et de malt, combinées au soupçon de fruit en finale, en font une des bières les plus goûteuses sur le marché des légères. Sa mousse généreuse protège bien le riche liquide olfactif. Grâce à son amertume légère et ultra désaltérante, elle est la bière d’été parfaite pour se rafraichir le gosier par temps chaud.

À savourer à tout moment, au bord de la piscine entre amis ou lors d’une sortie en voilier sur la mer Méditerranée… Si vous avez un voilier et si la mer Méditerranée n’est pas trop loin… Quoi qu’il en soit, elle saura vous charmer!

Type : Bière de blé légère

IBU : 12

Alcool : 3,7 % alc./vol

Brasseurs Matera : MATCH PARFAIT

Passion, savoir-faire et créativité sont au coeur de toutes leurs bières: fraîches, facile à boire et de qualité.

Vedette montante de leur alignement, Match parfait, cette bière de blé a été savamment infusée de zestes de lime et de poivre rose. Un match parfait de saveurs d’épices douces et d’agrumes qui s’inscrit parfaitement dans la lignée de nos bières de soif. Un vrai brin de soleil en canette!

Elle est une compagne parfaite à l’apéro, se mariant aux salades légères et aux mets asiatiques à merveille. Emprunté au lexique du baseball , le nom de la bière rend hommage à l’accomplissement d’un fameux lanceur des Expos. Son design est par ailleurs un clin d’œil subtil à Montréal.

Style : Bière blanche à la lime et poivre rose

Taux d’alcool : 5%

LOOP Mission : GOSE

Comme tout le monde aime bien faire la fête, loop sauve aussi du pain pour en faire des bières.

À la saveur légèrement saline de la Gose qui rappelle la mer et un peu, beaucoup de lime. Et comme on s’est imaginé sur une plage avec de la guacamole, la coriandre fraîche s’est imposée. Le résultat est une bière qui cartonne et qui mérite d’être bue en bonne compagnie. Si on savait parler de bières, on la décrirait comme : acidulée, saline, botanique et avec une légère amertume.

Personne n’aime être rejeté, pas même les aliments. LOOP vient à la rescousse des mal-aimés de l’industrie alimentaire. Vous avez bien compris, LOOP Mission utilise du pain perdu et du jus pressé à froid de fruits parfaitement imparfaits. Disponible sur le site Web de l’entreprise et dans la plupart des marchés d’alimentation à travers la province.

Style : Bière sure légère

Taux d’alcool : 3,5%

Autant de suggestions inspirantes pour découvrir les bières de saison et la pléiade de saveurs qu’elles ont à offrir. À la vôtre!