D’importants changements à la tête de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier annonce des changements significatifs à la tête de l’entreprise. Le président et cofondateur de Devimco, Serge Goulet, dévoile qu’une évolution du partenariat liant les associés ainsi que des modulations dans les responsabilités de certains membres de la haute direction sont en cours.

Ainsi, Mathieu Jobin, directeur général associé, deviendra progressivement associé majoritaire. Également, James Goulet, vice-président, Acquisitions et Développement, devient également associé de l’entreprise. De son côté, le chef de la direction et associé, Laurent Messier, continue sa progression dans l’actionnariat.

« L’ascension de Mathieu et de Laurent ainsi que la nomination de James représentent le début d’une transition graduelle dans les opérations de l’entreprise visant à me permettre de me consacrer au développement des affaires et à la diversification de Devimco Immobilier », explique Serge Goulet.

« Mathieu et moi ajoutons du sang neuf à notre partenariat afin de poursuivre l’expansion et la pérennité de notre entreprise. Laurent et James ont démontré leur qualité de leader et ont contribué étroitement aux succès de Devimco au cours des dernières années. Leur ascension au rang d’associés s’imposait comme un élément clé de notre croissance, alors que nous développons toujours plus de projets complexes et innovants », ajoute-t-il.

Serge Goulet

Serge Goulet, président de Devimco depuis 1997, demeure bien impliqué dans l’entreprise malgré les changements annoncés. Il se consacrera au démarrage de projets visant à continuer la diversification de Devimco. Il travaillera aussi au développement d’une offre permettant la détention à très long terme afin de répondre à la demande d’investisseurs désirant acquérir des actifs pour les générations qui les suivent. Il poursuivra également le démarchage permettant l’acquisition de nouveaux terrains dans le but de mettre sur pied de nouveaux développements. D’ailleurs, Devimco Immobilier dévoilera davantage d’information au sujet de futurs développements ultérieurement.

Mathieu Jobin

Co-fondateur de Devimco Immobilier, Mathieu Jobin occupe, depuis son association avec Serge Goulet, le poste de directeur général associé de l’entreprise. Attitré principalement au montage des partenariats et des financements, il a notamment été l’un des acteurs de premier plan dans la naissance de plusieurs projets, comme MAA Condominiums & Penthouses, Solar Uniquartier et le Square Children’s.

Diplômé de la Faculté de droit de l’Université Laval et assermenté au Barreau du Québec en 1997, il a débuté sa pratique en cabinet privé à Québec en droit commercial et immobilier.

Laurent Messier

Laurent Messier a été nommé chef de la direction de Devimco Immobilier en 2019, puis associé en 2020. Depuis son arrivée dans l’entreprise en 2014, il a joué un rôle déterminant dans la direction de l’équipe des finances, puis a su démontrer son leadership dans son rôle de chef de la direction en supervisant les différentes équipes de l’entreprise dans la réalisation de projets complexes et diversifiés.

Avant de joindre l’équipe de Devimco Immobilier, il a cumulé plus de 15 ans d’expérience en service-conseil, notamment en acquisition, évaluation et restructuration d’entreprises. Détenteur de deux diplômes universitaires décernés par HEC Montréal, il possède le titre de comptable agréé ainsi que celui d’expert en évaluation d’entreprise délivré par l’Université York.

James Goulet

S’étant joint à l’équipe de Devimco en 2013, James Goulet a participé à l’élaboration de nombreux projets à travers l’ensemble des départements de l’entreprise. Cela lui a permis de développer une excellente vision d’ensemble de Devimco. Depuis 2019, il évalue les sites potentiels pour les nouveaux projets. Reconnu pour son leadership, il dirige avec brio diverses équipes multidisciplinaires dans l’élaboration de ceux-ci.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, il assure la représentation des intérêts de l’entreprise auprès des municipalités.

