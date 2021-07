Conseils pour bien poser puis entretenir sa tourbe

La pose de tourbe ou de rouleaux de gazon en plaque, est une solution simple et rapide pour remédier à votre jardin défraîchi ou pour aménager votre nouveau terrain. La période idéale pour la poser est de la mi-mai jusqu’à la fin du mois de novembre. Vous obtiendrez une belle pelouse verte et dense dont vous pourrez profiter en un rien de temps ! La pose et l’entretien sont deux éléments importants à considérer pour profiter pleinement et durablement de votre pelouse.

Il faut d’abord éviter de poser sa tourbe lors de périodes de grosses chaleurs, car ce sont des conditions défavorables à l’implantation du gazon, à moins d’avoir accès à de l’eau abondante sans aucune restriction. Dès que la température est idéale, commencez par préparer votre terrain en enlevant toutes les petites roches et feuillages et en enlevant la vieille pelouse s’il y a lieu et s’assurer qu’il y a 6 pouces de bonne terre. Idéalement, choisissez une terre végétale ou une terre de gazon, car elles sont plus adaptées pour la pose de tourbe. Puis, nivelez en respectant si possible une pente de 2% vers la rue pour éviter l’accumulation d’eau près de votre maison lors d’intempéries. Le déroulement des rouleaux de gazon en plaque doit se faire uniformément, et les joints doivent être alternés puis collés les uns aux autres, sans se chevaucher. Appuyez sur les rebords de la tourbe pour éviter la pousse de mauvaises herbes entre vos plaques.

Une fois votre tourbe installée, elle devra s’enraciner complètement. À cette fin, passez d’abord un rouleau de jardin sur toute la surface de votre pelouse. Vous pouvez toujours louer cet outil de jardinage au lieu de l’acheter, si vous ne comptez pas le réutiliser dans le futur. De plus, il est conseillé d’attendre minimum 14 jours avant de tondre votre gazon pour favoriser son développement racinaire. Si votre terrain est en pente, ancrez le gazon avec des piquets et commencez l’installation par le bas pour retenir votre tourbe en place afin qu’elle s’enracine bien. Finalement, il est conseillé de déverser de l’engrais d’enracinement et de ne pas marcher sur la tourbe fraîchement posée et ce pendant deux semaines, pour lui donner le temps de bien s’ancrer dans le sol.

Gardez à l’esprit que la pose du gazon en plaque doit se faire rapidement pour éviter la mort des racines. Vous disposez d’un intervalle de 6 à 12 heures, dès sa réception, pour l’installer par des températures chaudes. Lors d’une période de canicule, il faut étendre votre tourbe dès sa réception, au moins partiellement. En effet, l’intérieur de votre palette de gazon chauffe rapidement ce qui pourrait l’endommager voir le faire mourir.

Un bon entretien de sa tourbe joue un rôle clé pour la garder dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible. Vous ne voudriez pas que votre pelouse perde de sa densité et se retrouve envahie par de mauvaises herbes !

L’irrigation est un des facteurs essentiels à la bonne conservation de votre pelouse. Après la pose de celle-ci, il faut bien l’arroser pendant 14 jours au rythme de deux fois par jour pendant 45 minutes. Faites attention à ne pas noyer votre gazon lors des premiers jours, car les racines qui ne sont pas encore ancrées dans le sol pourraient pourrir ! Par la suite, vous pouvez arroser votre pelouse le matin et le soir selon le temps qu’il fait.

En période de fortes chaleurs, l’entretien de votre tourbe est plus intense. Vous devez constamment l’imbiber d’eau pendant les premiers 10 à 14 jours et l’arroser au rythme de trois fois par jour, en matinée, après-midi et soirée pendant 1h à 1h30 pour ne pas le laisser s’assécher. Il est conseillé de ne pas tondre votre tourbe lors d’une canicule à moins de l’arroser juste après. En effet, la tonte sous fortes chaleurs peut créer du stress au gazon et pourrait le jaunir s’il ne reçoit pas suffisamment d’eau. Si vous décidez quand même de le tondre, favorisez une hauteur minimum de 3,5’’ à 4’’. De plus, la pose d’engrais n’est pas non plus une bonne pratique et il est préférable d’attendre des températures plus clémentes pour pouvoir l’appliquer.

Pour conserver votre tourbe verdoyante, vous pouvez commencer sa fertilisation dès le premier mois après sa pose. En effet, l’épandage d’engrais est également un facteur clé à ne pas négliger pour nourrir votre pelouse avec les éléments nutritifs dont elle a besoin pour rester en bonne santé. Pensez à répandre l’engrais plusieurs fois dans l’année.

Finalement, ne laissez pas les vers blancs apparaître dans votre gazon en gardant une hauteur d’un minimum de 8 centimètres au cours de l’été et 5 centimètres pour la dernière tonte de l’automne.

Si vous souhaitez davantage de conseils d'experts concernant l'installation et l'entretien de votre tourbe, faites confiance à Paysagement Duguay, spécialiste dans la pose de tourbe à Laval et Montréal.















