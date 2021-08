Les Halles d’Anjou : on va y goûter à la rentrée !

Pour les parents, la rentrée scolaire est synonyme de retour des boîtes à lunch, tâche quotidienne qui requiert une bonne dose de préparation, de stratégie, de débrouillardise, mais également de bon goût… Il en va du bonheur et de l’énergie de nos héritiers ! C’est pourquoi le marché Les Halles d’Anjou vous invite à découvrir – ou à redécouvrir – ses différents commerçants. Du local, de la fraicheur, tous les aliments dont vous aurez besoin réunis au même endroit!

Pour le côté santé, rendez-vous au Petit Marché des Halles, qui offre une grande variété de légumes et de fruits frais, excellents à assembler en salades, pizzas, sandwichs, tartes et autres compotes. Le tout pour inspirer votre créativité culinaire! Et comme la saison battra bientôt son plein, vous pourrez faire provision des succulentes pommes du Québec.

En sortant, on fait le saut dans un autre groupe alimentaire, à la Boulangerie La Panetière. L’établissement propose un véritable voyage culinaire en Italie avec ses fameuses pizzettes, qui sont de petites pizzas cuisinées sur place. Trois saveurs vous sont proposées : sauce tomate, pepperoni et fromage et fromage seul. Le tout avec une pâte fabriquée selon la méthode traditionnelle italienne.

Pour une petite touche de sucrée, détour par Le Parti Bière, épicerie spécialisée en produits gourmets raffinés et en bières de microbrasseries et cocktails. Pour les enfants, de savoureuses tartinades artisanales de marque Allo Simonne (sans huile ajoutée ou agents de conservation, sans arachides, sans gluten et fait d’ingrédients 100% naturels), et pour les parents, une bonne bière artisanale pour un brin de courage durant la confection des lunchs!

Trucs et astuces pour des lunchs santé!

Avec le virage vert dorénavant adopté par plusieurs écoles du Grand Montréal, il n’est pas toujours évident de préparer une boîte à lunch qui respecte toutes les normes attendues. Qu’à cela ne tienne, on vous recommande fortement le livre C’est l’heure du lunch! de Nancy Bordeleau, en vente au magasin Archambault des Halles d’Anjou.

Rempli de trucs et d’astuces, cet ouvrage facilitera grandement la confection des lunchs, tout en impliquant les enfants dans certaines tâches culinaires. Un essentiel pour la rentrée scolaire!

À propos du marché Les Halles d’Anjou

Facilement accessible en transport en commun ou en voiture, grâce à son grand stationnement gratuit, le marché Les Halles d’Anjou est l’un des chefs de file de l’alimentation dans l’est de Montréal et le plus grand marché extérieur dans l’est de la métropole.

Depuis son ouverture dans les années 1980, il a bâti sa réputation sur la variété de ses marchands locaux, comme la Fromagerie Cavallaro, le Café Plantation, la Fromagerie des Nations, le Parti Bière et le Petit Marché des Halles, pour n’en nommer que quelques-uns.

On vous donne donc rendez-vous chez l’un ou l’autre des 40 marchands des Halles d’Anjou, qui tous rassemblés pourront cocher toutes les cases de votre liste d’épicerie et de matériel pour la rentrée. Pour terminer, voici quelques suggestions d’incontournables pour vos lunchs!

