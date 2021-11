Idées-cadeaux pour un bas de Noël 100% Québec! (partie 2)

Au cours des derniers mois, les entreprises québécoises ont été durement affectées par vous-savez-quoi… À l’occasion des fêtes, pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups en les choisissant pour vos cadeaux? En plus d’encourager le commerce local, vous ferez plaisir à vos proches en leur offrant des items faits ici même, au Québec!

Voici quelques idées de cadeaux 100 % fabriqués au Québec qui sauront certainement se démarquer dans vos bas et sous votre sapin!

Milie Bijoux

Des créations uniques

Entreprise québécoise fêtant ses 10 ans cette année, Milie Bijoux a su charmer continuellement à travers le temps par ses collections aux univers variés et ses bijoux de qualité supérieure.

Fabriquées à la main au Québec, ses créations sont faites exclusivement d’acier inoxydable et de pierres véritables, matériaux hypoallergéniques durables. Vous trouverez dans l’inventaire de Milie Bijoux des pièces qui s’agenceront à toutes les personnalités, des plus minimalistes aux plus flamboyantes!

À la recherche d’un bijou original? En plus de lancer une création unique chaque jour, Milie Bijoux offre un service de création sur mesure. Bien plus qu’une simple entreprise québécoise, Milie Bijoux est une petite équipe proche des gens qui sait être à l’écoute de sa clientèle. Son but : que chaque personne trouve un peu d’elle-même dans les bijoux qu’elle porte. Votre bijou de rêve est à portée de main! (Psst! Milie Bijoux offre aussi des cartes-cadeaux!)

Atelier LAF :

L’élégance au quotidien

Atelier LAF est un studio de joaillerie fine établi à Montréal et fondé par les frère et sœur Andrew et Laura Floyd. Leurs œuvres uniques sont fabriquées à la main et reflètent une élégance décontractée avec un petit je-ne-sais-quoi en plus.

Atelier LAF vous propose sa nouvelle collection, Ethereal : avec sa texture saisissante et l’utilisation contrastante de perles et spinelles noirs, ces bijoux fabriqués en argent sterling évoquent la beauté et le mystère du cosmos.

Convaincu que les bijoux répandent du bonheur, Atelier LAF utilise des matériaux de qualité ainsi que d’anciennes techniques en joaillerie pour créer des œuvres qui laissent un souvenir impérissable et qui se marient à la perfection à toute occasion.

CAFÉ PISTA

Chacun sa tasse!

Du café-vélo au café de quartier, le Pista a changé de forme depuis ses tout débuts en 2014 – mais c’est toujours le même esprit qui l’anime : offrir à tous un espace inclusif, où il fait bon savourer des cafés de spécialité habilement torréfiés.

De la pousse à la récolte et jusqu’à votre tasse, Pista s’assure que les nombreuses étapes par lesquelles passent les grains de café sélectionnés respectent les intervenants impliqués ainsi que les terroirs sollicités.

Pista, c’est aussi des formations virtuelles, des séances de cupping avec torréfacteurs invités, des équipements spécialisés et les conseils d’experts qui les accompagnent, des événements corporatifs, des boîtes-repas et plus encore… Pour les amateurs de café d’exception comme pour les experts chevronnés, il y a de tout pour tous les goûts.

La Compagnie Robinson

Partir à l’aventure

C’est en l’honneur de son grand-père que le fondateur de La Compagnie Robinson a nommé son entreprise, qui a pour mission de créer des objets intemporels et durables en cuir destinés à plus d’une génération familiale.

Portefeuilles, porte-cartes, ceintures, sacs, objets de maison ou utilitaire… chaque item signé La Compagnie Robinson est entièrement fait à la main à l’atelier de l’entreprise, qui est situé à Brigham, dans les Cantons-de-l’Est.

Simples, élégants, robustes et garantis à vie (!), les produits sont fabriqués avec grand soin, le créateur étant convaincu de l’aspect inestimable des souvenirs attachés à un objet qui vit à travers les aléas du temps. C’est d’ailleurs en s’imaginant les aventures que les objets peuvent nous faire vivre que celui-ci puise son inspiration.

Oneka

Naturellement efficace

Oneka propose une gamme de soins naturels formulés à base de plantes biologiques cultivées sur la ferme familiale à Frelighsburg, au Québec. Élaborés à partir d’ingrédients de la plus haute qualité, les produits Oneka sont végétaliens, biodégradables, sans parabène, sulfate ou parfum synthétique et non testés sur les animaux.

Véritable invitation à une escapade en forêt, la ligne Cèdre et Sauge transforme votre rituel de douche en une expérience sensorielle apaisante qui vous accompagnera, jour après jour, bien au-delà de la salle de bain.

Soucieuse de son empreinte environnementale, Oneka souhaite contribuer à la santé des humains tout en préservant la santé des écosystèmes aquatiques. Depuis le début de son partenariat avec l’organisme Plastic Bank, l’entreprise a permis d’éviter le déversement de 3 millions de bouteilles plastiques dans les océans et zones côtières! De plus, la compagnie offre ses produits en grands formats ainsi que le remplissage dans 150 de ses 400 points de vente au Québec.

Magazine Caribou

Manger et lire local

Caribou aborde les aspects sociologiques et historiques liés à notre alimentation en mêlant reportages et design. Via deux numéros papier par année, le magazine explore des thématiques telles que Recettes, Communauté, Épicerie, Femmes, et cetera.

Un abonnement à un magazine, c’est un cadeau qui dure toute l’année! Quoi demander de mieux? Et un abonnement au magazine Caribou en particulier est un cadeau parfait pour faire plaisir à quelqu’un qui privilégie l’achat local et qui a toujours un produit d’ici à vous faire découvrir.

Offrir un abonnement au magazine Caribou, c’est aussi offrir un moment loin des écrans à un être cher et supporter un média indépendant dont la place et la réputation ne sont plus à faire. Suivez le mouvement!

Qu’il se revête, se mange ou se lise, offrir un cadeau fabriqué localement par des gens d’ici ajoute une dimension sociale à votre présent! À l’occasion des fêtes, faites plaisir à vos proches ainsi qu’aux entreprises d’ici en optant pour des cadeaux fabriqués au Québec.

Surveillez notre section Explorez pour la 2e partie de notre liste d’idées-cadeaux 100 % Québec!