Montréal-Nord dans le rétroviseur de 2017

Voici un bref aperçu de ce qui a retenu l’attention à Montréal-Nord en 2017.

JANVIER: Le «plus grand club échangiste» déménage à Montréal-Nord

Après 14 années passées dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, le club échangiste, Entre 2 Plaisirs, déménage au 6500 du boulevard Henri-Bourassa Est, à Montréal-Nord. Sans résidences voisines, l’arrondissement a délivré un permis de plein droit à l’entreprise.

FÉVRIER: Quatre ans de travaux pour le SRB Pie-IX

Les étapes du projet de Service Rapide par Bus (SRB) du boulevard Pie-IX sont présentées aux commerçants de Montréal-Nord. D’une durée de quatre ans, le chantier s’amorcera à l’automne 2018 pour se terminer en 2022. Plusieurs voies de circulation seront entravées.

MARS: Gilles Deguire plaide coupable

L’ancien maire de Montréal-Nord plaide coupable à une accusation d’attouchements sexuels sur une mineure de moins de 16 ans et écope d’une peine de 6 mois de prison et deux ans de probation.

MARS: Une éducatrice nord-montréalaise remporte «The Bachelor»

Vanessa Grimaldi, travailleuse au Centre d’éducation des adultes Galiléo à Montréal-Nord, se retrouve la bague au doigt en remportant la grande finale de la série de télé-réalité américaine «The Bachelor».

AVRIL: 500 000$ pour le Corridor vert

Le Corridor vert, un projet de verdissement d’une zone comprenant cinq écoles de Montréal-Nord, reçoit un coup de pouce d’un demi-million de dollars de la part du Groupe Banque TD. Cet argent contribuera à la réalisation de plusieurs projets, principalement autour de l’école Lester B. Pearson de la Commission scolaire English-Montréal.

MAI: Mort de Bony Jean-Pierre: un policier accusé

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dépose une accusation contre le policier, Christian Gilbert, membre du Groupe tactique d’intervention, qui aurait tiré une balle de plastique sur Bony Jean-Pierre, décédé à la suite de ses blessures, lors d’une intervention qui a mal tournée, le 31 mars 2016.

JUIN: Montréal-Nord boudé par les médecins?

Des gestionnaires de cliniques médicales de Montréal-Nord craignent que l’arrondissement devienne un véritable «désert médical». En effet, ils peinent à trouver du personnel et s’arrachent littéralement les finissants en médecine. «Nous cherchons des solutions, mais elles prennent du temps à être trouvées», dit Rita de Santis, députée de Bourrassa-Sauvé.

JUIN: De grands noms pour fêter les 25 ans du basket de rue

Pour souligner en grand les 25 ans du tournoi de basketball de rue, les organisateurs font appel à des invités de marque: Manix Auriantal, joueur de basket professionnel et entraîneur, Samuel Dalembert, joueur de la NBA avec les Mavericks de Dallas et Greg Excellent, président et cofondateur de la société Capital Plus.

JUILLET: Les abeilles bourdonnent à Montréal-Nord

Les abeilles installées sur les toits de l’ilot Pelletier de Montréal-Nord commencent à prendre possession de leur nouvelle habitation. Gérée par des citoyens, la ruche est la première du quartier, au cœur d’un projet collectif.

AOÛT: La communauté haïtienne se mobilise pour aider les réfugiés

Une dizaine d’organismes et des élus issus de la communauté haïtienne se rassemblent face à l’afflux de demandeurs d’asile à la frontière des États-Unis. L’objectif est de présenter les ressources disponibles aux centaines de demandeurs d’asile qui passent la frontière chaque mois et de les orienter vers les différents services.

SEPTEMBRE: CPE de l’îlot Pelletier: un futur cas d’école?

Après une saga de plus de 10 ans, le CPE de l’îlot Pelletier est enfin inauguré. Sans la mobilisation du milieu, le CPE qui réserve 80% de ses places aux familles à faibles revenus du quartier n’aurait pas pu voir le jour.

OCTOBRE: Lacunes majeures pour aider les victimes d’agression sexuelle

87 signalements d’agressions sexuelles en 2014. 82 en 2015. 96 en 2016. Le poste de quartier 39 enregistre, depuis plusieurs années, le plus haut taux de dénonciations d’agressions sexuelles à Montréal. La Table de concertation femmes Osez au féminin effectuera un portrait de la violence faite aux femmes en 2018.

NOVEMBRE: Un deuxième mandat pour Christine Black

Le 5 novembre, 11 864 électeurs ont donné leur appui à Christine Black, faisant de la mairesse sortante la deuxième candidate de l’Équipe Coderre à récolter le plus de voix (en proportion). Ses quatre conseillers l’ont aussi remporté haut la main.

DÉCEMBRE: Don majeur pour le programme «La musique aux enfants»

Grâce à un don de 665 000$ de la Fondation Azrieli, une deuxième cohorte de 170 écoliers de Montréal-Nord participeront au programme d’enseignement intensif «La musique aux enfants», imaginé par Kent Nagano et coordonné par L’OSM et la Commission scolaire Pointe-de-l’île.