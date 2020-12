Vins et plaisirs: une petite dose d’originalité

Cette semaine, on part à la découverte de vins qui se démarquent chacun à leur façon par leur originalité ou leur caractère unique. Tantôt pour leur goût, tantôt pour leur aspect caméléon, ou encore pour leur identité distincte, on a vraiment ici de quoi sortir de l’ordinaire. Le monde du vin est vaste et ne demande qu’à être exploré. Voici des vins originaux qui nous viennent tous de pays différents.

Clos Des Demoiselles Crémant de Limoux 2018

Un classique qui ne se démode pas. Pourquoi l’avoir mis dans la catégorie vins originaux? Pour sa polyvalence. À l’apéro ou avec des hors-d’œuvre, il affiche son côté rafraîchissant, ses notes d’agrumes et une bulle fine. Pris avec un plat soutenant et complexe, comme notre recette de la semaine, il se métamorphose et s’affirme avec une texture crémeuse, une belle persistance en bouche, des notes de pâtisserie et d’amandes grillées.

Vin mousseux

France

Code SAQ: 10498973

Prix: 22,95$

Dominio de Punctum 20000 Leguas 2019

Connaissez-vous les vins orange? Ce sont des vins blancs qui ont été vinifiés comme les vins rouges, en laissant les peaux du raisin en contact avec le jus. Le goût en est particulier. Pour une première expérience, je vous conseille celui-ci. Biologique, accessible, avec une belle rondeur et des notes d’abricots et de noisettes, il changera votre perspective des vins blancs. À prendre avec des mets indiens ou un poulet braisé au citron.

Vin orange

Espagne

Code SAQ: 13920771

Prix: 17,50$

Tsantali Kanenas

Un vin grec fait de syrah et d’un vieux cépage local, le mavroudi. Cette variété unique, originaire de la région du Péloponnèse, donne des vins charpentés à la couleur foncée et aux notes de fruits noirs. Assemblé avec la syrah, qui procure des arômes de violettes et des notes épicées, il gagne en élégance et en souplesse. C’est un vin moyennement corsé qu’on prendra plaisir à déguster avec des viandes rouges grillées.

Vin rouge

Grèce

Code SAQ: 13624411

Prix: 14,15$

Burmester Tavedo Douro 2019

En fait d’originalité, on ne peut pas se tromper avec un vin portugais. Saviez-vous que le pays compte le plus de cépages locaux que n’importe où dans le monde? Difficile de trouver deux vins portugais assemblés pareils. Vous avez ici un exemple et peut-être le meilleur vin portugais rouge pour le prix. C’est généreux et fruité avec des notes de framboises, de cerises noires et de chocolat. Idéal avec une dinde grillée ou une viande en sauce.

Vin rouge

Portugal

Code SAQ: 14510642

Prix : 11,95$

Pommes de terre Hasselback

Portions: 4

Ingrédients

4 pommes de terre Russet

8 c. à thé de beurre non salé

1 1⁄2 c. à thé d’herbes salées

1 pincée de fleur de sel

Poivre du moulin

1⁄2 tasse de crème sure

1⁄2 tasse de gelée d’airelle

2 tasses de saumon fumé à chaud, grossièrement effiloché

4 oignons marinés, tranchés en lamelles

4 c. à thé de caviar de poisson au choix

Pousses au choix (oseille sanguine, capucine, fenouil)

Préparation

Préchauffer le four à 400°F. Bien nettoyer les pommes de terre, puis les éponger. À l’aide d’un couteau, faire des incisions profondes sur toute la longueur des pommes de terre à des intervalles de 2 mm, en laissant la base intacte (environ le quart de la hauteur des pommes de terre). Faire fondre le beurre. Ajouter les herbes salées et bien mélanger. Disposer les pommes de terre côte à côte dans un plat de cuisson de 5 cm de profondeur. Arroser chacune de 2 c. à thé de beurre aux herbes salées. Saler et poivrer, puis couvrir de papier d’aluminium. Cuire au four pendant 1 heure. Retirer le papier d’aluminium et poursuivre la cuisson à 425°F pendant 30 minutes. Pendant la cuisson, badigeonner les pommes de terre avec le beurre ayant fondu dans le plat de cuisson. Au centre de chaque assiette, étendre le quart de la crème sure. Déposer une pomme de terre au centre. Garnir de gelée d’airelle, en répartissant celle-ci de façon aléatoire, puis de saumon fumé, d’oignons marinés et de caviar de poisson. Décorer de pousses.

Tirée de La cuisine nordique, par Strøm spa nordique (chef Raphaël Podlasiewicz)