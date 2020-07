Des déodorants naturels pour mes aisselles svp!

Les canicules ne sont plus des phénomènes occasionnels depuis quelques années au Québec. Se balader dans les rues de Montréal par 35 degrés sans déodorant affole les glandes sudoripares qui laissent échapper de la sueur à profusion. Dites «Non» aux odeurs de «swing», tout en évitant d’enduire vos dessous-de-bras de sels d’aluminium grâce à ces déodorants naturels.

Zéro plastique

Le nouveau déodorant Super Leaves de la compagnie Attitude se présente dans un emballage ne contenant aucun plastique. Le tube de carton biodégradable est muni d’un poussoir facile à utiliser. Quant aux déodorants, ils sont exempts d’aluminium et composés d’ingrédients de sources végétales et minérales.

On adore: les cinq fragrances offertes sont exquises!

Super Leaves Attitude, 10$, labonneattitude.com

Ingrédient secret

C’est grâce au pouvoir de la poudre d’arrowroot que le déodorant naturel de l’entreprise québécoise BKIND absorbe l’humidité et empêche la formation de bactéries et de mauvaises odeurs. Les deux choix de parfums proposés sont tentants: lavande-géranium et bergamote-bois de hô.

On adore: sa texture crèmeuse est facile à étaler du bout du doigt.

Déodorant naturel, BKIND, 16$, bkind.com

Tout en souplesse

Le déodorant Kali s’adapte à tous les types de peau en plus d’être offert en 13 fragrances (+ 1 sans parfum). Il y a celui composé de bicarbonate de soude (peau normale), celui qui contient seulement la moitié de la portion de bicarbonate de soude (peau sensible), et finalement, celui sans bicarbonate de soude (peau très sensible).

On adore: sa touche écoresponsable (on peut remplir le tube avec une recharge).

Kali déodorant, 16$ kalideo.ca

Douce détoxication

Cette entreprise canadienne propose un déodorant parfait pour faire la transition vers le naturel. La formule composée de menthe poivrée et de charbon de bois activé permet le repos des aisselles qui ont accumulé des toxines au fil du temps. Sans bicarbonate de soude, c’est le déo le plus doux de la gamme.

On adore: l’incroyable sensation de fraîcheur de la menthe poivrée.

Détox: menthe poivrée et charbon activé, Nala 30$, nalacare.com

Zénitude

On le sait tous, la lavande possède des propriétés bénéfiques infinies. Bleu Lavande l’a donc utilisée pour fabriquer un déodorant naturel aux doux arômes floraux qui détendent et apaisent en plus de contrer les mauvaises odeurs. Il est facile à appliquer et ne laisse pas de résidus graisseux ou de grumeaux sur la peau.

On adore: l’applicateur à bille qui glisse aisément sous l’aisselle.

Déodorant à la lavande, Bleu Lavande, 15$, bleulavande.com

Brise citronnée

Sans sels d’aluminium ni alcool, silicone ou phtalates, le tout premier déodorant naturel de L’Occitane est formulé d’ingrédients rassurants. Présenté sous forme crémeuse, ce baume à la verveine dégage de doux parfums citronnés qui conviennent autant aux hommes qu’aux femmes.

On adore: ne laisse pas de tâches blanchâtres sur les vêtements.

L’Extraordinaire Recette Déodorante Verveine, L’Occitane, 24$, loccitane.com