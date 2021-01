Saint-Valentin: confinée en déshabillé

La crise sanitaire limite les activités à faire et les cadeaux à offrir pour célébrer le jour de la ­Saint-Valentin. Toutefois, en confinement dans le confort de sa maison, il est toujours possible de surprendre l’être cher avec de la lingerie. Audacieuse, provocante, romantique ou sensuelle… il y en a pour tous les goûts et, en plus, c’est québécois !

La Vie en Rose

La collection Saint-Valentin de La Vie en Rose propose d’élégants nouveaux modèles adaptés aux différentes morphologies des Québécoises. Ce combiné en dentelle et en résille par exemple est disponible en rouge ou en rose, dans des tailles allant de TTP à TTG. Parce que toutes les femmes sont belles et sexy!

Combiné en dentelle et résille, 45$, sur lavieenrose.com

KEMMI

C’est d’abord en créant des bijoux que les entrepreneurs Kevin et Mimi ont démarré leur entreprise. Ces deux amis de longue date ont ensuite ajouté de la lingerie à leur collection. Dans un style «luxe bohème», on retrouve des pièces très féminines, à la fois délicates et confortables. Le mélange du coton et de la dentelle confère un look ravissant et naturel.

Bralette verte Daisy, 78$, sur kemmicollection.com

Alice Kass

Les sous-vêtements Alice Kass sont conçus pour des femmes confiantes, authentiques et un peu rebelles. La marque montréalaise a été lancée à l’automne 2014 par Sabrina Cassis. Elle propose des styles avant-gardistes, allant des soutiens-gorge sexy aux délicats slips taille haute. Sans rembourrage, les pièces sont conçues pour accentuer les formes naturelles de la femme.

Soutien-gorge Gigi, 125$ (actuellement réduit à 55$), sur alicekass.com

Joy by Mélissa Lajoie

Avec Joy, la fondatrice, Mélissa Lajoie, veut que «les femmes portent un regard nouveau sur elles-mêmes». C’est pourquoi l’entreprise crée des modèles plus fantaisistes qui sortent souvent de l’ordinaire. Les ensembles brodés ou en dentelle charmeront et surprendront votre valentin par leur souci du détail et leur unicité.

Ensemble 2 pièces t-shirt et short dentelle noire, 62$, sur joylingerie.ca

Blush Lingerie

Fondée en 1988 à Montréal, Blush est une entreprise familiale. C’est en 2001 que les frères et sœurs Justin et Tiffany Ajmo ont pris la relève de leur père. La marque offre des sous-vêtements confortables à des prix abordables. Pour la Saint-Valentin, des morceaux plus sexy sont à oser, notamment la bralette instinct ou la bralette longue shade, dans une variété de couleurs et de motifs.

Bralette instinct, 38$, sur blushlingerie.com

Em & May

La jeune entrepreneure Emilie Pittman est derrière la marque montréalaise Em & May. Le développement durable est au cœur de sa démarche puisqu’elle utilise souvent des tissus recyclés. Les sous-vêtements assortis au look vintage sont la signature de la marque. Faits à la main, ils sont parfaits pour une Saint-Valentin à la maison puisqu’ils offrent à la fois confort et style.

Bralette Fée, 64$

Culotte Céleste, 44$, sur emandmay.com

Sokoloff Lingerie

La designer Sofia Sokoloff propose une variété de dessous coquins, et délicats, tout en suivant un modèle de production éthique. Avec sa collection Saint-Valentin, Sokoloff offre différentes coupes de sous-vêtements pour plaire à tous les goûts. Dans les teintes de bleu ciel ou de beige, les dernières nouveautés vont de la bralette au soutien-gorge, en passant par le bodysuit et la nuisette.

Nuisette Minth sleep dress, 96$, sur sokolofflingerie.com