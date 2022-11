ADISQ : Les Louanges, Hubert Lenoir et Ariane Roy, coups de cœur des artistes

Le tapis rouge du Gala de l’ADISQ, qui a eu lieu dimanche soir, a été l’occasion de recueillir une foule de suggestions musicales — d’autant que la cérémonie célébrait l’album de l’année (succès populaire) ainsi que la chanson de l’année. Alors, quel album ou quelle toune les artistes ont-ils et elles fait jouer en boucle chez eux cette année?

Il est formidable de constater combien les artistes en émergence occupent une place de choix dans les oreilles (et le cœur) de leurs pairs — certains et certaines étant déjà devenu.e.s des figures incontournables de la scène musicale.

Nombreux et nombreuses sont les mélomanes qui se sont délecté.e.s des premiers ou deuxièmes albums de jeunes artistes.

Medium plaisir, d’Ariane Roy — qui a justement été sacrée révélation de l’année —; Et on pleurera ensemble, d’Étienne Coppée, Vie d’ange, de Marilyne Léonard; Lou-Adriane Cassidy vous dit : Bonsoir, de Lou-Adriane Cassidy; Crash des Louanges — dont le refrain de la chanson Chaussée a été fredonné sur le tapis rouge —; ou Pictura de ipse : musique directe d’Hubert Lenoir, grand vainqueur de la soirée, ont fréquemment été prononcés.

« Tu as besoin de te crinquer, d’un petit coup de pouce dans la vie, écoute Quatre-quarts d’Hubert Lenoir, ç’a été mon hymne! », s’exclame l’animatrice d’ICI Musique Catherine Pogonat.

« Il y a une relève incroyable en ce moment, je suis servi », affirme le mélomane Dumas.

L’animateur d’ICI Musique Olivier Robillard Laveaux était accompagné de sa fille de 15 ans, Charlotte, qui a beaucoup écouté les albums des Louanges et de Lenoir cette année, dit-elle. « Ce sont deux disques qui l’ont accrochée à la chanson francophone. C’est elle qui les a écoutés par elle-même », se réjouit le journaliste musical.

Le nouvel album Encre rose du vétéran de la soul-pop Corneille en a ravi beaucoup, dont le rappeur et animateur d’ICI Musique Samian.

Côté rock, le nom du quintette Bon Enfant a fusé sur le tapis rouge — son album Diorama lui a d’ailleurs valu le Félix de l’album rock de l’année.

« On l’a beaucoup écouté sur la route entre la ville et la campagne », dit Ariane Moffatt au sujet du deuxième opus du band. « Mes enfants commencent à être assez mélomanes. »

Parlant de route, « Fleur de l’âge de Mon Doux Saigneur est un bon album de char, avec son côté roots, americana. C’est de la bombe, cet album », lance Vincent Roberge, alias Les Louanges.

Côté musiques en langues autochtones, Samian souligne l’album Waska Matisiwin de Laura Niquay, qui a remporté l’album de l’année en langues autochtones au Premier Gala — « un gros coup de cœur », dit-il.

Le rap n’était pas en reste, Shreez et KNLO ayant trôné notamment parmi les plus grandes écoutes de Philippe Fehmiu cette année. « C’est une année fabuleuse. La musique est riche et précieuse », conclut l’animateur d’ICI Musique.