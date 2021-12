Sur vos écrans… «Josep», «Prière pour une mitaine perdue» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Gabrielle, Josep, Prière d’une mitaine perdue et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.



Brian Wilson: Long Promised Road

(4)

Documentaire | Réalisé par Brent Wilson | États-Unis

C’est quoi ? Le légendaire musicien Brian Wilson, cofondateur et âme dirigeante des Beach Boys, se promène en voiture avec son ami, le journaliste Jason Fine, à travers les lieux qui ont marqué sa vie et inspiré son oeuvre.

C’est comment ? Ce documentaire décontracté, réalisé dans l’esprit de l’émission « Carpool Karaoke », s’adapte à la personnalité chaleureuse mais fuyante de son sujet. Sympathique, quoiqu’un peu flou, l’ensemble s’avère aussi éclairant par ce qui s’y dit que par ce qui est tu.



En vidéo sur demande

Gabrielle

(3)

Drame psychologique | Réalisé par Louise Archambault | Canada | Mettant en vedette Gabrielle Marion-Rivard, Mélissa Désormeaux-Poulin, Alexandre Landry

C’est quoi ? Une handicapée intellectuelle de 22 ans réclame son indépendance après que son amoureux, lui aussi déficient, eut reçu de sa mère l’interdiction de la fréquenter. Sa quête fait écho à celle de sa soeur qui, par devoir envers elle, a mis sa propre vie sentimentale en veilleuse.

C’est comment ? La réalisatrice de FAMILIA, IL PLEUVAIT DES OISEAUX et MERCI POUR TOUT s’est surpassée avec ce film lumineux, généreux de coeur et d’esprit, sur l’indépendance et le désir. GABRIELLE tire sa force d’une écriture fluide et simple, d’une mise en scène sans coutures visibles et d’une interprétation foudroyante de vérité.

Dimanche 21h15 sur ARTV

Josep

(3)

Film d’animation | Réalisé par Aurel | France

C’est quoi ? France, février 1939. Dans un camp où sont détenus les Espagnols républicains fuyant la dictature de Franco, le dessinateur et combattant Josep Barteli se lie d’amitié avec un gendarme, qui lui fournira papier et crayons pour s’exprimer.

C’est comment ? Ce film d’animation s’inspire de faits vécus pour mêler grande et petite histoire en une fresque ambitieuse. Sérieux dans le fond comme dans la forme, l’ensemble repose sur une animation minimaliste et épurée, en harmonie avec son sujet. La voix envoûtante de Silvia Pérez Cruz vient réchauffer ce film beau et exigeant, bien que parfois long.

En salle

La main de Dieu (È stata la mano di Dio)

(3)

Drame | Réalisé par Paolo Sorrentino | Italie | Mettant en vedette Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo

C’est quoi ? En 1984, à Naples, un adolescent timide, fasciné par le footballeur Diego Maradona et le cinéaste Federico Fellini, négocie difficilement la transition vers l’âge adulte, alors qu’un drame personnel vient changer le cours de sa vie.

C’est comment ? Loin de la flamboyance de LA GRANDE BELLEZZA, Paolo Sorrentino signe une mosaïque impressionniste aigre-douce, inspirée de ses souvenirs de jeunesse. Tendre, nostalgique et émouvant, l’ensemble désarme par sa sensibilité, sa beauté discrète et sa distribution sans faille.

En salle

Prière pour une mitaine perdue

(3)

Documentaire | Réalisé par Jean-François Lesage | Canada

C’est quoi ? Chaque jour, des dizaines de personnes attendent aux guichets des objets perdus de la Société des transports de Montréal, dans l’espoir de retrouver des articles, en apparence anodins, mais qui ont une grande signification à leurs yeux.

C’est comment ? Après « Un amour d’été » et LA RIVIÈRE CACHÉE, Jean-François Lesage continue de radiographier l’intime avec ce documentaire de création délicat, sur l’absence et la redécouverte de soi. Les quelques digressions du récit sont largement compensées par la direction photo en noir et blanc évocatrice, la réalisation attentive et les témoignages touchants.

Le sommet des dieux

(3)

Film d’animation | Réalisé par Patrick Imbert | Luxembourg

C’est quoi ? En 1994, un reporter-photographe japonais en mal de scoop se rend au Népal afin de retrouver la trace d’un célèbre alpiniste en exil. Son but: élucider le mystère entourant la toute première ascension de l’Everest, tentée 70 ans auparavant par George Mallory.

C’est comment ? Après LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES, Patrick Imbert signe une brillante adaptation du manga de Jiro Taniguchi. Réaliste et bien documenté, le scénario intègre des questionnements profonds au fil d’une enquête haletante. La réalisation fluide, l’animation de qualité et le casting vocal de bonne tenue font aussi grimper la cote.

En salle et sur Netflix