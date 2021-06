La Côte-Nord : mettre le cap sur l’immensité !

Vous êtes toujours en quête d’idées pour une destination road trip cet été? La Côte-Nord, c’est mettre le cap sur DES destinations; une immensité remplie d’activités complètement variées, un mélange de paysages formidables – autant maritimes que forestiers – dans lesquels vous pourrez vous évader et vous distancer, et ce, à perte de vue.

Vous y découvrirez également des gens fort accueillants et des cultures variées, ainsi qu’une offre gourmande connectée au fleuve et aux essences de la Toundra. De quoi vous dépayser joliment, sans quitter la province…

Le fleuve, la mer, la vie.

Avec 1300 km de littoral, le fleuve, ici, on l’appelle la mer. Cette mer, qui est source d’abondance et de subsistance, offre une myriade d’activités variées pour tous les goûts.

Pour ceux et celles qui ont soif de plein air et d’aventure, vous en aurez pour votre content. Par exemple, en Haute-Côte-Nord, au cap de Bon-Désir, vous pourriez pagayer à satiété au travers baleines à bosse et petits rorquals, alors qu’en Minganie (archipel de Mingan), parcourir les eaux cristallines et y observer le homard dans son milieu naturel. Aussi, dans l’archipel des sept iles, à l’ile Grande Basque, plonger en apnée parmi les crabes, qui vous salueront assurément de leurs petites pinces désinvoltes!

La Côte-Nord maritime regorge d’endroits uniques où l’on peut se retrouver en communion avec la faune et la flore. Il y en aurait tant d’autres à nommer, comme l’ile d’Anticosti, qui revêt dorénavant un caractère international. Ce sont des lieux qui commandent le respect et l’émerveillement, de véritables joyaux de notre province.

De retour sur terre, à la conquête de la démesure.

Mais la Côte-Nord, c’est également une terre sans fin où les paysages se transforment, quand les tourbières laissent tranquillement place aux sols rocheux de la Toundra. On pense à la Basse-Côte-Nord, qui se déploie sur près de 375 km de littoral, de Kegaska à Blanc-Sablon. Ses villages sont ancrés entre les rochers et la mer, dans un décor échancré par les baies, les anses et les rivières. Ce territoire est reconnu pour son impressionnante concentration de sites archéologiques, particulièrement autour de Blanc-Sablon.

Par ailleurs, la région offre un immense potentiel pour les cyclotouristes, spécialement dans sa portion ouest. C’est que la Route Verte est maintenant bien présente sur la Côte-Nord et s’étend sur 300 km en bordure du grand fleuve, à travers lacs, montagnes et forêts. Quant à elle, la Véloroute des Baleines occupe majoritairement les accotements de la route 138, en longeant le Saint-Laurent.

La Côte-Nord, c’est la terre de tous les possibles pour le plein air. Vélo, canot, équitation, excursions et tutti quanti, un grand choix d’hébergement à proximité de tout ça vous est offert, que vous soyez davantage du type hôtel ou camping.

Manger la Côte-Nord et ne pas en revenir.

Vous vous en doutez bien, les assiettes de la Côte-Nord sont directement branchées sur le fleuve. Des fruits de mer, en veux-tu en voilà! Imaginez, quand la crevette printanière fait son arrivée, les gens se rendent directement sur les quais pour s’en procurer auprès des pêcheurs. On ne fait pas plus frais.

De chez Mathilde, à Tadoussac, reconnue comme l’une des meilleures tables au Québec, jusqu’à Chez Julie, à Havre-Saint-Pierre, vous trouverez sur votre route toute une kyrielle de restaurants, microbrasseries et microdistilleries qui vous en serviront de toutes les couleurs.

Soit dit en passant, il parait que l’assiette du Pêcheur, chez Julie, il faut manger ça au moins une fois dans sa vie!

Mais ce n’est pas tout, le terroir offre des saveurs que l’on ne retrouve nulle part ailleurs au Québec, avec des petits fruits comme la chicoutai, l’airelle et la camarine, typiquement bien présents dans les assiettes nord-côtières.

Le goût de la Côte-Nord, c’est tout un monde à découvrir. Vous êtes passionnés de bouffe et aimeriez en apprendre davantage? Tourisme Côte-Nord vous offre un podcast, en collaboration avec la Table bioalimentaire de la Côte-Nord, disponible sur Spotify et Apple Podcast.

Concours : « Vos coups de cœur Road Trip ».

Si vous décidez de mettre le cap sur la Côte-Nord cet été, parions que vous dégainerez votre appareil photo à de multiples reprises! Et c’est tant mieux, cela vous permettra de participer au concours Les coups de cœur de votre road trip Côte-Nord, pour courir la chance de gagner plus de 10 000 $ en forfaits vacances.

Tourisme Côte-Nord vous souhaite un formidable été!

