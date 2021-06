8 hôtels au Québec pour vous dépayser

Parce que l’été, c’est fait pour s’amuser et décrocher le temps de quelques jours de congé, voici 8 hôtels qui vous promettent dépaysement et ressourcement. Pas besoin de partir sur un autre continent pour se sentir en vacances. Ces établissements se démarquent par leur emplacement, leur offre de services ou leur décor époustouflant.

Maintenant que vous savez où réserver votre prochaine espace, à vous les vacances !

Le projet immobilier le plus innovant de Mont Tremblant

Bel Air Resort & Residences est un hôtel atypique et novateur qui a développé plusieurs styles d’hébergements de vacances allant des dômes de luxe et pods aux chalets.

C’est une destination à elle seule qui propose des installations et activités haut de gamme à ses visiteurs, notamment un luxueux spa avec salon de massages, une piscine extérieure ouverte en été, un centre de fitness et une mini ferme. Parmi les activités sur place, la tyrolienne, le buggy 4×4, le kayak, la motoneige, le ski de fond et bien d’autres.

Avec deux restaurants sur place dont un restaurant japonais, une épicerie et une yourte, les visiteurs ont l’embarras du choix pour se restaurer.

En 2016, TripAdvisor a nommé le «complexe hôtelier l’un des 10 plus beaux sites de chalets alpins du monde» et en 2020, il a décerné un prix d’excellence pour Bel Air.

Découvrez toutes les offres et tous les forfaits disponibles à belairtremblant.com

Vivre l’aventure autrement

Hôtel UNIQ c’est des Unités Nomades Insolites Québécoises qui parcourent la province à la recherche de lieux naturels magnifiques et exclusifs. Cette année le village d’hébergement éphémère se trouvera dans 3 destinations à travers le Québec :

Hôtel UNIQ offre un heureux mélange entre le camping, qui permet un contact privilégié avec la nature, et l’hôtellerie classique, qui assure service, design et confort, le tout dans le respect de l’environnement. Il ne reste aux invités qu’une seule chose à penser: relaxer et se ressourcer.

Vivez une expérience écotouristique d’exception encore unique au Québec !

Crédit photo : Régent St-Hilaire Crédit photo : Sophie Corriveau Crédit photo : Sophie Corriveau

Découvrez toutes les offres et tous les forfaits disponibles à hotel-uniq.com

Votre grand chalet au cœur de la Mauricie !

Situé entre Montréal et Québec, l’Hôtel Sacacomie, avec ses 7 chambres & suites, est une porte ouverte sur la nature. Niché au cœur de la forêt, aux abords de la réserve faunique Mastigouche, il surplombe le majestueux lac Sacacomie dont le rivage fait plus de 42 km.

La renommée internationale de l’établissement repose sur l’hospitalité sans égal du personnel, sur la qualité de la table qui fait honneur aux produits régionaux, la diversité et l’authenticité des activités offertes en toutes saisons ainsi que de son centre de santé.

Le GEOS Spa, avec ses 24 puits géothermiques creusés à même le granite, est certifié LEED. En plus d’offrir une vaste gamme de soins, ces installations extérieures et intérieures offrent une vue sur le lac Sacacomie: piscine, bain à remous, saunas sec et d’eucalyptus et solarium avec foyer.

Tout y est pour une détente ultime après une journée à découvrir la nature !

Découvrez toutes les offres et tous les forfaits disponibles à sacacomie.com

Votre « château » contemporain aux temps modernes !

L’Hôtel Le Bonne Entente, c’est 70 ans de tradition québécoise et d’hospitalité reconnue à l’échelle internationale avec ses 5 étoiles, 4 diamants et 4 étoiles du prestigieux classement Forbes Travel Guide.

Un établissement de 160 chambres et suites offrant une expérience complète : de magnifiques jardins entourant le lac, la piscine et le jacuzzi, le centre de santé Amerispa des plus réputés, différentes offres de restauration selon les saisons et l’exclusivité au club de golf privé La Tempête. Ainsi, l’expérience BE vous offre une multitude de possibilité dans le confort et un service soigneusement personnalisé.

L’Hôtel Le Bonne Entente est situé à seulement 15 minutes du centre-ville de Québec, vous offrant l’opportunité de vivre un séjour tendance, luxueux et convivial pour tous. Le calme de la nature et la ville à proximité, il n’y a pas mieux.

Venez y vivre le luxe, le luxe pour tous !

Découvrez toutes les offres et tous les forfaits disponibles à lebonneentente.com

Le seul hôtel à Québec directement sur une plage

Entourage sur-le-Lac c’est 166 chambres et suites offrant une expérience nature et bien-être dans le plus grand des conforts peu importe la saison de l’année. L’hôtel allie design moderne, respect de son environnement et un décor pittoresque.

Situé à seulement 20 minutes de Québec dans la merveilleuse municipalité de Lac-Beauport, vous serez charmé par cet hôtel unique entouré de montagnes et d’eau. Le resort offre de nombreuses activités : activités en montagne, yoga, paddle board, kayak, pédalo, et bien d’autres activités saisonnières promettant un bien-être assuré pour les convives.

La table gourmande de L’îlot Repère gourmand est la cerise sur le sundae. Face aux cuisiniers, au bar, dans notre vaste salle à manger fenêtrée ou sur la terrasse 3 saisons, vous avez une multitude de choix autant l’emplacement de votre table que dans l’assiette.

L’hôtel Entourage sur-le-Lac est bien plus qu’un hôtel, c’est un concept à vivre.

Découvrez toutes les offres et tous les forfaits disponibles à entourageresort.com

Un confort comme chez soi

Le Griffintown Hôtel redéfinit l’hospitalité. Il n’offre pas que des chambres à ses invités, mais bien des appartements complets de type condo d’une ou deux chambres (395 à 845 pieds carrés), un concept qui a fait ses preuves à l’international. Chaque appartement est doté d’un balcon privé et équipé afin que le client se sente comme chez lui. Faire sa lessive ou se préparer un bon repas, toutes ces activités sont possibles dans le confort d’un des appartements.

Notre vision s’adapte parfaitement à la réalité d’aujourd’hui. Ils offrent un environnement sécuritaire et autonome tout en offrant les standards et services hôteliers. Même si nous avons ouvert notre concept d’hôtel appartements en pleine pandémie, pour nous cela démontre la nécessité d’offrir un service essentiel comme le nôtre, estime Laura-Michèle Grenier Martin, directrice générale du Griffintown Hôtel.

Situés entre le Centre-Ville, le Canal Lachine et le Vieux Montréal, Le Griffintown Hôtel est un emplacement de choix pour vivre une escapade urbaine en solo, en couple ou en famille!

Découvrez toutes les offres et tous les forfaits disponibles à griffintownhotel.com

Séjournez raffiné

L’hôtel Alt Québec vous offre exactement ce dont vous avez besoin! Après une bonne nuit de sommeil dans un lit ultra-confortable, partez à l’aventure pour découvrir les pistes cyclables et les magnifiques paysages de la région de Québec. Il offre un forfait vélo incluant l’arrivée et le départ flexibles, un endroit sécuritaire pour entreposer votre vélo, l’accès au gym et plus encore.

Combinez votre séjour à une visite au restaurant le Bistango, accessible depuis le lobby de l’hôtel, ce restaurant au décor chic-urbain vous ouvre ses portes du déjeuner au souper.

Découvrez toutes les offres et tous les forfaits disponibles à germainhotels.com

Au coeur de l’action à Québec

L’hôtel Le Germain Québec étonne et séduit à la fois. Érigée au début du XXe siècle dans le Vieux-Québec, son ambiance est intime, son confort est optimal et son service est inimitable.

L’Hôtel Le Germain Québec se cache dans une petite rue pittoresque, en plein cœur du Vieux-Québec. C’est le havre de paix rêvé où retomber, le soir, pour se délasser dans un confort luxueux incomparable, après avoir arpenté les quais du Vieux-Port et le dédale magnifique des rues de la ville.

Le forfait gastronomique au réputé restaurant Laurie Raphaël vous fera découvrir un festin digne d’Épicure lui-même. Un menu 6 services, deux cocktails signatures, le petit-déjeuner et plus encore vous y attendent.

Découvrez toutes les offres et tous les forfaits disponibles à germainhotels.com

Inspirations est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.