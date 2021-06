15 vins rosés pour ensoleiller votre été !

Par Marie-Claude Di Lillo

Qui dit belle saison, dit vins rosés ! Au Québec, la tradition veut que l’on sort le rosé dès que la chaleur se pointe et que le soleil brille de tous ses rayons. Que ce soit pour l’apéro, en cocktail ou pour déguster avec un plat de poisson, fruits de mer ou volaille, le vin rosé est toujours un compagnon idéal. On le déguste sur la terrasse, seul ou entre amis, et on apprécie son côté rafraichissant et pimpant. Qu’il soit sec, demi-sec, doux, pétillant ou tranquille, chaque rosé a sa personnalité propre et son occasion pour le déguster.

Voici, vos 15 rosés de l’été !

Le Pive Brut

On connaissait déjà le Pive rosé, un des vins préférés des Québécois, on a maintenant son petit frère, en version pétillante!

Aussi bien fait que le premier, celui-ci a un petit quelque chose d’encore plus festif. Élaboré à partir de cépages propres aux bouches du Rhône (grenache gris, grenache et syrah), on retrouve ici, en bouteille, l’esprit convivial et gourmand des gens de la Méditerranée. Doté d’une petite pointe de sucre résiduel (9 grammes par litre), ce demi-sec présente un côté rond agréable.

Un vin aux parfums enjôleurs, aux notes aromatiques de fraises et de pêche et pourvu d’une bulle vigoureuse, qu’on dégustera en apéro ou, pourquoi pas, avec une salade aux fraises, avocats et crevettes!

Vin mousseux rosé, 750 ml, France

Code SAQ : 14493310

Prix : 23,00 $

Hungaria Grande Cuvée

Restons dans les bulles avec une cuvée en provenance de Hongrie, cette fois.

Cet élégant mousseux est probablement un des moins chers vendus à la SAQ. Une valeur sûre pour le prix. À peine plus corsé que le précédent mousseux, mais tout aussi gourmand avec ses notes de framboises assumées, il ravira les palais les plus blasés. Sa fraîcheur, sa belle acidité et sa bulle énergique viendront réveiller agréablement les papilles. Fait de pinot noir, il comporte de légers tanins qui le prédispose à des accords sur plats estivaux.

Sa texture crémeuse, va de pair avec les plats de volaille nappés de sauce blanche ou gratinés au fromage. On l’aime aussi avec les crevettes et le saumon sur le barbecue!

Vin mousseux rosé, 750 ml, Hongrie

Code SAQ : 12397130

Prix : 12,90 $

Beringer Main & Vine White Zinfandel

L’été, autour de la piscine, un bon rosé demi-sec comme celui-ci avec une petite pointe de sucre résiduel, c’est le bonheur assuré !

Ce 100% zinfandel – un classique parmi les rosés américains – a séduit plus d’un palais lors des journées festives. Redécouvrez ces saveurs gourmandes de fraise, de mûre, de groseille et de rhubarbe, qui accompagnent fort bien les salades de fruits ou une salade melon d’eau et féta, par exemple.

Si désaltérant, quand il fait chaud ! Bien frais, il se laisse boire seul aussi, tel un cooler estival !

Vin rosé, 750 ml, États-Unis, Californie

Code SAQ : 10845808

Prix : 11,00 $

Coteau Rougemont Versant 2020

Au Québec, on produit de bons rosés qui n’ont pas à rougir (ou à rosir!) devant leurs congénères internationaux.

À preuve, celui-ci; beau mélange de savoir-faire, de maîtrise et de terroir exceptionnel. Le Vignoble Coteau Rougemont a vu le jour en 2007 et en 2008, la famille Robert qui s’est portée acquéreur du verger, y a planté leur première vigne. Aujourd’hui, près de treize ans plus tard, la détermination de la famille à créer des vins, des cidres et des poirés de qualité, les a conduits à élargir leur gamme à plus de 24 excellents produits. Le Versant rosé est du lot.

Avec une robe saumonée aguichante, des parfums enjôleurs d’agrumes et des saveurs de fraise fraîche et d’orange, il séduit par son côté gourmand et sa fraîcheur. Idéal à l’apéro ou avec un plateau de charcuteries.

Vin rosé, 750 ml, Canada, Québec

Code SAQ : 12644153

15,85 $

Domaine de Lavoie 2020

Qui dit été, dit pique-nique, partys de piscine et camping!

Pour toutes ces occasions, les formats en cannettes sont toujours les bienvenus. On les glisse dans un petite glacière ou dans son sac avec des « ice-packs », et on déguste leur contenu bien frais en profitant de l’air frais et du chaud soleil. Justement, le Domaine Lavoie propose un joli vin rosé qui est maintenant offert en paquet de 4 cannettes de 250 ml chacune, pratique pour vos activités estivales. C’est un produit différent de celui offert en bouteille, avec un assemblage, cette fois, de Sainte-Croix (70%) et de Maréchal Foch. Fruité, léger et demi-sec, il sera parfait pour vous désaltérer.

Ce produit est certifié avec la mention « IGP » (Indication d’origine protégée), l’équivalent des AOC français.

Vin rosé, 4 x 250 ml, Canada, Québec

Code SAQ : 14646970

Prix : 18,20

Calvet Rosé 2020

Du gros plaisir à partager, grâce à ce format économique contenant un joli vin rosé qui fera l’unanimité auprès de vos convives.

De plus, ce format de type « poche » est idéal pour amener en pique-nique, en camping ou pour une randonnée en forêt. Son côté souple et compact se glisse facilement dans un sac à dos et ne prend pas beaucoup d’espace dans un petit frigo. Côté contenu, on fait aussi le bon choix puisque la maison qui le produit est réputée pour l’élégance de ses vins dans le plus pur esprit français. Celui-ci se démarque par ses notes de petits fruits rouges et sa finale herbacée.

Sec, avec une belle acidité vivifiante, il sera parfait pour vos plats de salades, de pâtes aux fruits de mer ou vos sandwichs au thon!

Vin rosé, 1,5 L, France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ : 14686621

Prix : 20,15 $

Château de Cartes Vin Gris 2020

Ce petit trésor de vin rosé est bel est bien un produit du Québec.

La technique du « vin gris » implique que l’on utilise des cépages rouges qui sont pressés tout de suite après leur récolte, pour en extraire le jus, sans passer par la macération pelliculaire avec le moût. On obtient alors un vin d’une teinte légèrement rosée, à la robe claire, semblable aux vins de Provence. Ce type de vin est fait pour le boire en jeunesse et frais. On savoure ainsi la délicatesse de ses arômes et ses élégantes notes de pêche, de fraise et de fleurs blanches en bouche.

Avec un taux d’alcool plutôt bas (10,5%) et un joli fruité, ce vin sera parfait à l’apéro ou avec un ceviche aux fraises!

Vin rosé, 750 ml, Canada, Québec

Code SAQ : 14559358

Prix : 22,05 $

Aix Coteau d’Aix en Provence 2020

Ce vin de Provence nous séduit par sa douce teinte saumonée.

Il a été élaboré dans la plus pure tradition des vins de ce terroir français, c’est-à-dire élégant et bien équilibré. Plutôt sec, mais avec une bouche au fruit dominé par les agrumes et la pêche, on ne se lasse pas de le déguster. Son côté léger et gourmand, en fait le parfait compagnon estival pour des tablées festives. Il permet de nous rafraîchir agréablement et invite à la convivialité. Vous verrez, il deviendra vite un de vos classiques préférés!

À l’apéro ou servi en accord sur un plat de pâtes rosés ou au pesto, ou sur un poisson blanc ou rosé, il saura vous enjôler!

Vin rosé, 750 ml, France, Provence

Code SAQ : 13465114

Prix : 20,50 $

Domaine Pierre Chavin Edêna

Quel format pratique pour l’été! Le sac de 1.5 litre est le nouvel indispensable des pique-nique, camping, soupers improvisés ou journées à la plage!

Il s’insère facilement dans une glacière ou dans un petit frigo de roulotte et ne prend pas beaucoup d’espace. De plus, ce qui est génial, c’est qu’on peut le garder une fois ouvert un bon mois au frais sans en altérer le contenu. Côté qualitatif, c’est un très bon produit pour le prix. Léger et fruité, avec une jolie rondeur en bouche, il se déguste aisément sans chichis.

Des notes de framboises et de fraises, un côté rond, et une acidité bien balancée, font de ce vin le compagnon de vos sandwichs et salades. Le petit plus ? C’est un vin 100% bio.

Vin rosé, 1,5 L, France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ : 14683914

Prix : 29,35 $

Gérard Bertrand Coté des Roses

On ne peut résister déjà à la jolie bouteille, dont la base est sculptée en forme de rose. En plus, ce vin est une belle ode à l’hospitalité des gens du sud de la France.

Fait de grenache, de cinsault et de syrah, il invite à la convivialité et au plaisir. Le compagnon idéal de vos bons moments ! Vibrant et aromatique, il s’adapte à plusieurs plats de poissons et fruits de mer. On aime ses notes de fraise, de pamplemousse, de groseille et de sucre d’orge, qui lui donne aussi un côté gourmand. Un des rares rosés disponibles à l’année au Québec.

Vous prendrez plaisir à le déguster à l’apéro ou avec une belle salade de saumon fumé !

Vin rosé, 750 ml, France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ : 13845791

Prix : 18,50 $

Gérard Bertrand Pays d’Oc Gris Blanc 2020

Un joli rosé léger et fruité fait par un producteur chouchou des Québécois.

Ce style de vin appelé « gris », implique que les raisins sont vendangés et pressés directement en évitant de laisser les peaux en contact avec le moût. On obtient ainsi une subtile teinte rose pâle, avec des reflets un peu gris. Le vin nous vient du Roussillon, là où le grenache est roi. C’est justement un assemblage de grenache gris et de grenache noir, qui s’exprime avec beaucoup d’élégance et de droiture.

Des notes de petits fruits rouges, de fleurs blanches et un côté minéral le distinguent. Gourmand, léger et raffiné, il sera parfait pour vos huîtres, plats de crevettes ou de calmars. C’est simple, dès la première gorgée, on se sent déjà en vacances au bord de la mer!

Vin rosé, 750 ml, France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ : 13366466

Prix : 15,60 $

JP Chenet Fizzy

Ce format en cannette est LA solution idéale et rafraîchissante pour vos pique-niques, campings et sorties à la plage!

À l’intérieur, un très sympathique mousseux rosé avec une pointe sucrée, qui n’est pas pour déplaire lors des journées chaudes. Son côté pétillant ajoutera un air de fête à vos repas et activités estivales !

Synonyme de plaisir et d’hospitalité, J.P. Chenet fut le précurseur du vin à la française. La marque est aujourd’hui le vin français le plus vendu au monde. On le comprend vite quand on goûte à leurs vins. Leur côté accessible et bien fait, a de quoi plaire. Ce « Fizzy » nous charme avec ses notes de bonbon à la fraise.

Servi bien frais, il sera à son meilleur pour exprimer son bouquet et laisser échapper sa fine bulle pétillante.

Vin mousseux rosé, 200 ml, France

Code SAQ : 14465466

Prix : 3,95 $

Vignoble Rivière du Chêne Le Rosé Gabrielle 2020

Ce vignoble situé dans la vallée d’Oka, propose des cuvées qui nous ravissent par leur grande qualité. D’ailleurs d’année en année, on surveille avec attention leur évolution.

Prenez par exemple Gabrielle rosé; un vin qui même s’il est fait pour être bu jeune, a réussi à se complexifier et à se forger son identité propre au travers des années. De joli, gourmand et un peu sur le côté bonbon aux fraises qu’il était, il s’est mis à s’épanouir et à développer des arômes floraux ainsi qu’une acidité rafraîchissante. C’est vrai que l’année 2020 a été une année exceptionnelle au niveau de la production, mais le talent et la passion du vigneron y sont pour quelque chose.

Gabrielle, du nom de la fille du vigneron, était une cuvée qu’on aurait pu comparer à une jeune demoiselle au tempérament enjôleur mais qui est vite devenue une femme épanouie, séduisante!

Vin rosé, 750 ml, Canada, Québec

Code SAQ : 10817090

Prix : 16,25 $

M. Chapoutier Marius 2020

Le vigneron iconique de la Vallée du Rhône, dont la maison fut fondée en 1808, continue de nous enchanter avec une cuvée expressive qui nous donne envie de festoyer !

Cet assemblage de deux cépages de la Vallée du Rhône, grenache et cinsault, symbolise à merveille la chaleur des terroirs du Sud de la France. Un vin gourmand, frais et surtout convivial. En plein le genre de vin qui se déguste avec des plats estivaux comme des salades, des crevettes, du saumon, des mezze, ou des brochettes de poulet. L’arrière-grand-père de M. Chapoutier disait qu’ « un bon vin est un vin qui nous donne envie d’en reprendre une gorgée ».C’est tout là l’esprit de ce vin.

Je pourrais vous parler des saveurs de pêche, de melon, de pétale de rose de cette cuvée, mais rien ne vaut d’y goûter. À ce prix, ce serait vraiment un péché de ne pas y goûter !

Vin rosé, 750 ml, France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ : 14678568

Prix : 12,95 $

Bodegas Valdemar Conde Valdemar 2020

On termine notre tour du monde des rosés, avec un joli vin espagnol. La Bodegas Valdemar offre des produits aux rapports qualité/prix indéniables.

On connait déjà leur blanc et leurs rouges, découvrons maintenant cette cuvée à la robe saumonée. Fait d’un assemblage de grenache, un raisin noir, de viura (un raisin blanc aussi appelé maccabeu) et de mazuelo (du carignan qui est un raisin noir aussi), on obtient un vin unique au caractère vif et frais et aux notes fruitées et florales. Des saveurs de pêche, de mandarine et de violette le distinguent.

Si le vin est sec, il est contrebalancé par une certaine amplitude en bouche. Le tout donne un vin plaisant, rafraîchissant et qui se boit tout seul… ou avec quelques plats de fruits de mer, risottos, ou tapas divers, si vous préférez !

Vin rosé, 750 ml, Espagne, Vallée de l’Ebre

Code SAQ : 12217821

Prix : 14,95 $

Bon été et surtout… bons rosés !

Inspirations est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.