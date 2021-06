Activités, attractions et sorties au Québec

Encore cette année, la planification des sorties estivales revêt un caractère plutôt unique. Peu importe la destination, c’est l’occasion ou jamais de profiter de ce que notre belle province a à nous offrir.

Le Québec regorge d’activités, d’attractions et d’attraits inoubliables et 100% diversifiantes.

Voici notre sélection estivale !

Une tonne d’activités dans un village pittoresque

PARC AQUATIQUE DU SOMMET SAINT-SAUVEUR

L’été s’annonce chaud! Le plus grand parc aquatique en montagne se trouve à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Plus de 25 activités aquatiques uniques qui sauront rafraîchir petits et grands. Longues glissades sinueuses, rafting délirant, rivières aménagées en flanc de montagne, l’île aux enfants et bien plus encore.

Le Parc aquatique offre plusieurs grandes aires de pique-nique ombragées et pour combler les gourmands, un grand choix de service de restauration est proposé sur place.

Une entrée au Parc aquatique offre gratuitement 1 ronde de Minigolf, une descente de montagne russe alpine le Viking et des tours de manèges illimités. Certains vendredis soirs durant l’été, les baigneurs pourront poursuivre la soirée en visionnant un film à la belle étoile.

Réservez vos billets en ligne sur sommets.com c’est rapide et sécuritaire.

350 avenue Saint-Denis, Saint-Sauveur

INFORMATIONS : infos@sommets.com / 450 227-4671 / 1-800-363-2426

sommets.com

Une soirée cinéma en plein air pour un moment inoubliable

CINÉ-PARC ORFORD

Situé à Sherbrooke, à proximité du Mont-Orford, le Ciné-Parc Orford est un ciné-parc indépendant proposant des films populaires et familiaux dans une ambiance estivale et festive.

Le Ciné-Parc Orford s’est donné comme mission de devenir LA sortie de soirée en Estrie. En plus de pouvoir visionner des films sur grand écran, il est maintenant possible d’arriver tôt pour profiter des aires de jeux et de l’aire de pique-nique nouvellement aménagées.

L’offre alimentaire a été bonifiée! Au menu : Queues de Castor, crème glacée, poutines et frites, pizzas, hot-dogs et bien entendu, tous les classiques du cinéma! Une expérience complète qui saura plaire aux petits et aux grands!

2751 rue Roméo-Lacroix, Sherbrooke

INFORMATIONS : 819-843-9575

cine-parcorford.com

500 mètres de Via ferrata dans un paysage à couper le souffle

PROJET VERTICAL

La Via ferrata La Charlevoix est un parcours aménagé sur la paroi du Fairmont Le Manoir Richelieu, à la Malbaie.

Ce parcours vous permet d’apprécier la vue époustouflante sur le fleuve St-Laurent. Vous grimperez sur la paroi rocheuse, franchirez des traverses de bois vertigineuses, pont de singe, tyrolienne et si vous êtes chanceux vous apercevrez peut-être au loin, des mammifères marins.

Venez découvrir la Via Ferrata ! Vue époustouflante sur le fleuve St-Laurent !

Durée : 2,5 heures

: 2,5 heures Niveau : Intermédiaire

: Intermédiaire Âge : 7 ans et +

: 7 ans et + Via Ferrata ouverte à l’année

Réservation en ligne obligatoire

181, Rue Richelieu, La Malbaie

INFORMATIONS : info@projetvertical.com / 418 997-8368

projetvertical.com

Les meilleurs endroits à Laval pour vous bourrer la fraise

SAVEURS DE LAVAL

Saviez-vous que déjà plusieurs kiosques à la ferme sont maintenant ouverts? À Laval il y a de nombreuses activités à faire et il y en a pour tous les goûts!

De l’autocueillette de glaïeuls, de tournesols ou de zinnias, de petits fruits et d’une grande variété de légumes, en passant par un labyrinthe géant en plein cœur d’un champ de maïs, d’une mini ferme adorable pour des photos de famille ou d’une visite champêtre dans un vignoble, les saisons du printemps et de l’été sont débordantes d’activités diversifiées.

Profitez du beau temps pour parcourir l’île d’est en ouest et découvrez l’ampleur de l’offre agrotouristique : cueillez vos fleurs et remplissez votre frigo avec des produits frais et transformés directement à la ferme.

D’ailleurs, plusieurs kiosques à la ferme sont accessibles en transport en commun.

Visitez le saveursdelaval.com pour en savoir plus!

Vivez une expérience immersive inoubliable cet été

STRATERA – L’ARCHIPEL FABULEUX

Sur le quai du traversier de Sorel-Tracy, découvrez un joyau naturel exceptionnel: les 103 îles de Sorel dans la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre. Un programme épatant vous attend!

En vedette : des croisières guidées au cœur de l’archipel, des films projetés en 360° sous un impressionnant dôme extérieur et un parcours interactif intérieur ludique et lumineux à la fine pointe de la technologie. Profitez de la plage urbaine avec sable fin, hamacs, espaces ombragés et vue imprenable sur le fleuve pour vous ressourcer! Le quai sera animé tout l’été: cirque, musique, pique-nique, etc.

Obtenez 40% de rabais sur les activités grâce aux Passeports attraits!

127, rue du Traversier, Sorel-Tracy

INFORMATIONS : billetterie@stateraexperience.com / 1-450-846-2958

strateraexperience.com

Du contenu enrichissant tout l’été!

PROGRAMMATION VIRTUELLE DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL

Avec un programme d’activités diversifié et original en compagnie d’artistes, de conteurs et de conférenciers appréciés de tous, la saison estivale s’annonce divertissante grâce à l’offre virtuelle des Bibliothèques de Laval qui prendra son envol à compter du 28 juin!

Que vous soyez un parent à la recherche de contes pour vos tout-petits, un amoureux de littérature friand de nouvelles idées de lectures, un passionné de technologie ou un amateur de sport, petits et grands y trouveront leur compte!

Vous êtes invités à visionner dès maintenant les nombreuses capsules des dernières saisons sur la chaîne YouTube en attendant le début de la saison!

Consultez la programmation des activités virtuelles et abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook des Bibliothèques de Laval.

Un parc urbain animé pour l’été!

PARC OLYMPIQUE

Tout l’été, le Parc olympique offre une panoplie d’activités pour tous! En famille ou entre amis, rendez-vous sur l’Esplanade pour une séance d’escalade de bloc sur le site extérieur de Nomad Bloc, ou profitez d’une zone de baignade récréative aux bassins du Centre sportif.

Parcourez le nouveau sentier Morgan, à l’angle des rues Viau et Sherbrooke, et faites un arrêt à ses modules d’entraînement extérieurs.

Les amateurs de sports d’action aimeront le planchodrome Vans, où une nouvelle offre de rampes et modules s’ajoute désormais à l’énorme bol de 900 m2.

Et ce n’est pas tout. Le Parc olympique a d’autres surprises pour vous en réserve. Consultez le parcolympique.ca pour rester à l’affût des nouvelles!

4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal

INFORMATIONS : 514 252-4141 / 1 877 997-0919

parcolympique.ca

Un incontournable à découvrir cet été

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

À la pointe ouest de l’Île de Montréal, découvrez Sainte-Anne-de-Bellevue, un village patrimonial animé qui saura vous charmer à coup sûr.

En été, la promenade qui longe le Canal de Sainte-Anne-de-Bellevue et son écluse, l’une des plus achalandée au Canada par les plaisanciers, s’anime au son de la musique et des visiteurs qui profitent d’un repas sur une des nombreuses terrasses. Des boutiques uniques et un marché du samedi sauront également plaire aux amateurs de produits locaux.

La ville est aussi un bassin de découvertes où vous pourrez admirer la faune du Québec au Zoo Ecomuseum, parcourir les sentiers de l’Arboretum Morgan, découvrir notre riche histoire aéronautique au Musée de l’Aviation de Montréal, et plus encore!

Pour une escapade en famille ou en couple, Sainte-Anne-de-Bellevue vous promet une journée inoubliable.

Découvrez-en plus au sadb.qc.ca

Un été d’activités mémorables au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles !

PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLES-ILES

Attrait unique au Québec, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles offre une panoplie d’activités estivales idéales pour profiter de tout ce que la nature a de mieux à offrir. Destination familiale par excellence, le Parc propose un éventail d’activités animées telles que les cours d’initiation, la pêche familiale guidée ainsi que l’activité coup de cœur des visiteurs; le kayak au crépuscule.

Tous les jours de 9h à 18h, le centre de location d’embarcations vous permet également de louer un canot, un kayak simple, un kayak double ou une planche à pagaie afin de partir à l’aventure à travers les îles et les marais et ainsi faire la découverte de ce refuge faunique exceptionnel.

D’ailleurs, faire une activité au Parc est une occasion de contribuer à une belle mission. Les sommes amassées lors des activités servent à la conservation des riches milieux naturels de la rivière et des espèces en péril de la rivière des Mille Îles.

Pour en savoir plus, consultez le www.parc-mille-iles.qc.ca

Prenez la route de l’histoire à Laval

APPLICATION PARCOURIR LAVAL

Vous aimez le patrimoine et l’histoire ou vous êtes tout simplement curieux d’en apprendre sur ce qui vous entoure. À l’aide de Parcourir Laval, prenez la route cet été pour découvrir Laval et sa riche histoire !

Parcourir Laval est une application mobile gratuite qui propose des dizaines de bijoux patrimoniaux à découvrir, lesquels regorgent d’histoires à vous raconter. Vous pouvez choisir parmi six parcours (L’Abord-à-Plouffe, Le Vieux-Saint-Martin, Le Vieux-Sainte-Rose, Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul, Les croix de chemin et calvaires et Saint-François de Sales) et vous aurez l’occasion de naviguer à travers ses différents points d’intérêt tout en apprenant sur les savoir-faire locaux et quelques souvenirs racontés.

Nouveauté cet été, un audioguide sur le quartier de Saint-François, vous présentera plusieurs points d’intérêt tout en vous accompagnant lors de vos déplacements. La durée moyenne de ce parcours commenté est de 2 heures.

Bonnes découvertes ! ​

Téléchargez l’application gratuitement ​à partir de l’App Store​​​ ou de Google Play​​​​.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Laval dans le cadre de l’Entente de développement culturel.

