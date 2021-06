Scandinave Spa : le silence est d’or

Dans nos transports, au bureau, dans nos fils d’actualité et même dans nos têtes, le bruit est littéralement partout. Sans parler des écrans, qui assaillent notre quiétude jusque dans nos rêves… On en vient à entendre des notifications même lorsqu’il n’y en a pas! Mais pas au Scandinave Spa.

Oh non. Ici, le silence est d’or. Et le cellulaire reste dehors. C’est l’expérience que vous propose Scandinave Spa, avec sa politique du silence absolu : rompre avec le bruit ambiant – au propre et au figuré – et se débrancher momentanément de ses appareils pour mieux reconnecter avec soi-même.

Au Québec, on retrouve deux de ces oasis de tranquillité, le premier à Mont-Tremblant, une destination vivifiante au cœur de la nature, et le second, directement dans le Vieux-Montréal, pour une échappatoire accessible, intime et chaleureuse.

Dans les deux cas, l’objectif ultime est de prendre le temps… et d’arrêter de vibrer!

Paix et nature au Mont-Tremblant

Situé au pied du centre de villégiature de Tremblant, dans les Laurentides, l’établissement propose des installations rustiques s’intégrant merveilleusement à la nature ambiante, et ce, été comme hiver. Et cette nature, on la retrouve autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Mettant en vedette la rivière du Diable, l’hydrothérapie (circuit chaud-froid-repos) y est pratiquée dans la plus pure tradition nordique, dans des infrastructures de très grande qualité.









On recherche d’abord la chaleur, soit par le bain vapeur à l’eucalyptus, le sauna sec finlandais, la chute thermale ou les bains chauds à remous. Ensuite, pour bien saisir le corps, direction la rivière, les chutes nordiques, les bassins froids ou les douches fraiches. Et pour terminer le cycle, repos dans le solarium, la terrasse et ses hamacs, le très enivrant pavillon zéro gravité ou, tout simplement, auprès des élégants foyers extérieurs.

Du côté des soins de massothérapie, l’équipe de Mont-Tremblant ne compte que sur des professionnels triés sur le volet. Ceux-ci vous proposent quatre spécialités : le massage suédois, les tissus profond, le thérapeutique, et pour les femmes enceintes, le prénatal.

Afin de capitaliser sur la sensation de bien-être qui vous envahira à votre sortie du spa, vous êtes invités à rejoindre le bistro cozy de l’établissement, ou tout un choix de boissons et de repas légers vous est offert.

Authenticité et modernité dans le Vieux-Montréal

Si la vie vous retient à Montréal, pas de soucis. L’environnement entièrement intérieur de l’établissement situé au cœur du quartier historique de Montréal vous enverra tout de même complètement ailleurs.

Le temps d’une pause du boulot, ou tout simplement pour échapper à la routine, la formule tout inclus du Scandinave Spa est parfaite pour un rendez-vous sur le pouce avec soi-même. N’apportez que votre maillot, le reste est fourni (peignoir, serviette, sandales et cadenas)!

Encore une fois, ici, vous vous retrouverez sous le règne du silence, sur un parcours d’hydrothérapie intérieur intime et chaleureux, comprenant une salle de retrait qui vous plongera dans l’obscurité… La paix totale, au cœur du tumulte de la ville!









Le service ultraprofessionnel de ses massothérapeutes maison offre quant à lui six techniques, afin de convenir à tous les besoins de la clientèle : suédois (détente), thérapeutique, tissus profonds, thaïs à l’huile, Lomi Atsu (qui combine un savoir-faire hawaïen et japonais) et prénatal.

C’est l’expérience ultime de détente urbaine qui vous attend, une source d’apaisement dans un monde qui nous tient constamment en alerte.

Pour en apprendre davantage ou pour réserver vos moments de ressourcement chez Scandinave Spa Mont-Tremblant et Vieux-Montréal, rendez-vous au scandinave.com

















Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.