Trois destinations spa uniques pour décrocher cet été !

Les adeptes de la culture spa urbaine connaissent déjà SKYSPA, qui offre depuis 2007 une expérience différente, misant sur le côté social du spa, dans ses installations logées tout en hauteur au Quartier DIX30, sur la Rive-Sud de Montréal, et depuis 2011 à Sainte-Foy, dans la Capitale-Nationale.

Avec sa formule abordable et son ambiance conviviale évoquant une terrasse privée, qui permet de passer du temps entre ami(e)s jusqu’à tard en soirée, on y va pour relaxer, discuter et profiter de tous les services d’un spa moderne.







Cela dit, à l’occasion de la période estivale, les créateurs de SKYSPA souhaitent également vous inviter hors de la ville, mais pas bien loin, au mont Saint-Bruno, pour découvrir la nouvelle cité thermale Förena, qui vous embarquera pour un voyage vers des terres inconnues empreintes d’histoires inspirées par l’Islande, l’Allemagne et la Russie. Vous pourriez également faire une escapade en Estrie, au Spa Nordic Station, pour un rituel en nature bienfaiteur!

La Cité Thermale Förena, gardienne de traditions ancestrales

Pratique millénaire empruntée par de nombreuses cultures au fil des siècles, la thermothérapie s’est développée de manières bien différentes selon l’endroit, s’adaptant au rythme de vie et au territoire des peuples qui l’ont adoptée. Förena se veut un endroit magique, un portail mystique qui vous transportera vers trois destinations inspirées des pratiques de l’Islande, de l’Allemagne et de la Russie, portées par des décors et des essences propres à chacune d’elles.

L’expérience la plus douce, celle qui est au cœur de l’univers Förena. Ce monde met de l’avant trois bassins islandais, ayant trois niveaux de chaleur différents, dont le bassin central s’inspire des termes d’eau naturels d’Islande. Les deux autres bassins sont plus petits, mais plus chauds, endroits de prédilection pour ceux et celles qui recherchent une détente du corps en profondeur. Vous vous retrouverez parmi les menhirs, pour un dépaysement complet!











Ce monde offre une expérience de thermothérapie plus intense, en vous plongeant dans les rituels de bien-être typiques de ce pays. On y retrouve entre autres le sauna allemand, dont les détails architecturaux rappelle l’Allemagne d’autrefois. Dans ce pavillon, les essences de pin invoquent la Forêt-Noire, un massif montagneux du sud-ouest allemand, lieu des contes des frères Grimm. Ici, le mot d’ordre est discipline, alors que le taux d’humidité et de chaleur est minutieusement contrôlé, permettant de vivre une expérience intense tout en introspection. Après un saut dans le bassin froid, petit moment de repos dans la salle panoramique située au deuxième niveau, qui offre une vue sur les montagnes et le monde islandais.











Résolument la plus intense des expérience de thermothérapie de l’univers Förena, avec son sauna russe bâti de bois de pruche, où six poêles massifs surplombés de roches chauffent le sauna jusqu’à 82°C. Pour marquer le choc, un baril d’eau froide attend les plus braves à même le sauna, dans la plus pure tradition russe. L’huile essentielle diffusée est celle de la sauge sclarée, une plante que l’on retrouve en Russie, reconnue pour dénouer les tensions nerveuses. Démesure, intensité et perte de contrôle caractérisent l’expérience, avec pour dénouement de multiples bienfaits sur le corps et l’esprit.









Des événements sensoriels spontanés

Comme vous avez pu le constater, la cité thermale Förena est un joyeux prétexte à se lancer dans une aventure. Mais l’ambiance mythique des lieux n’est pas que visuelle, vous pourrez également participer à des rites ancestraux et à des événements sensoriels ponctuels, voués à maximiser votre expérience thermale.

De ce côté, le groupe SKYSPA offre des séances animées par un maître dans tous ses établissements, comme le rituel du Aufguss, inspiré de la tradition allemande. À l’aide de mouvements de serviette chorégraphiés, le maître Aufguss crée une circulation d’air afin de faire redescendre la chaleur se trouvant en suspension, propulsant ainsi des tourbillons ardents qui créeront de grandes variations de température.

Bien que la pandémie de Covid-19 ait obligé l’équipe à temporairement interrompre ces événements, pour des raisons évidentes, celle-ci travaille à de nouveaux happenings originaux, comme des séances d’étirements bénéfiques. Si la tendance se maintient, l’Aufguss fera aussi très bientôt son retour !

Spa Nordic Station – Escapade estrienne en nature

Alors que SKYSPA est en plein ciel, et que Förena propose un voyage par le souffle des vents, le Spa Nordic Station à Magog vous propose une immersion en pleine nature dans la forêt. L’atmosphère enveloppante du spa propose un environnement enchanteur, avec une décoration très rustique, en bordure de la rivière Castle, où les clients peuvent se rafraîchir après avoir profité du sauna finlandais, qui se trouve juste à côté.











On y retrouve le banya russe, la fameuse crypte vapeur, deux bassins froids, des chutes glacées, deux saunas finlandais et deux bains californiens, le tout entouré de la magnifique nature estrienne. Vous aurez tout le loisir de vous détendre dans les hamacs extérieurs, ou encore auprès d’un foyer. La promesse de moments de grande qualité! Aussi, le Spa Nordic Station est le seul du Groupe qui offre des massages en nature sur le bord de la rivière…

Vers la normalité !

Le Groupe SKYSPA se réjouit de reprendre ses activités et de vous accueillir à nouveau dans ses établissements. En plus des circuits thermaux, les services de massothérapie sont toujours disponibles et vous offrent plusieurs techniques spécifiques appliquées par une équipe hautement professionnelle.











Ne manquez pas de réserver vos vendredis et samedis soirs en bonne compagnie dans l’une ou l’autre des installations SKYSPA, ou il est également possible de manger et de prendre un verre tout en profitant de la terrasse. On vous offre dorénavant le service aux tables !

On vous invite également à mettre sur votre checklist spa la Cité Thermal Förena et le Spa Nordic Station! Profitez de 30% de rabais sur le Passeport Attraits du Groupe SKYSPA et voyagez à travers ces trois expériences thermales uniques.

Pour en savoir plus ou pour réserver votre visite, consultez les sites Web suivants!

















Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.