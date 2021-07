Motocyclistes, investissez en vous!

Au grand bonheur des passionné(e)s de moto de la Belle Province, la saison a commencé très tôt cette année, une véritable délivrance après des mois de confinement dus à la pandémie. Cependant, en examinant le bilan relativement dramatique de la mi-saison, force est de constater les multiples dangers qui guettent toujours les motocyclistes, et ce, chez les débutants comme les plus expérimentés.

Alors que la période des vacances estivales bat son plein, la Fédération Motocycliste du Québec (FMQ) désire s’adresser aux amateurs, mais aussi à tous les usagers de la route, par le biais d’une importante campagne de sensibilisation à la sécurité routière en moto, rendue possible grâce à une contribution financière de Transports Canada. La campagne, qui se veut positive et rassembleuse, a suscité la collaboration d’un maximum d’acteurs clés du milieu, afin de rejoindre le plus d’usagers possible.

La FMQ a également obtenu le soutien de plusieurs partenaires dont la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur (CIMC), Moto Journal, Océan Télévision, Le Show de Moto, MagazineMoto.com, MotoSports.tv, Chicks & Machines, One Land Magazine et Intact Assurance, pour ne citer que les principaux collaborateurs.

« Bien souvent, les médias ne vont rapporter que les incidents sensationnels, alors que les 2/3 de tous les accidents impliquant un motocycliste surviennent lorsque la personne est seule. Dans les faits, c’est bien souvent dû à un manque de préparation, beaucoup plus qu’à de la témérité. On veut donc rendre disponibles des outils pour aider les motocyclistes à mieux se protéger. » – Sylvain Bergeron, président de la FMQ

Les outils qu’évoque M. Bergeron prennent la forme de consignes, de statistiques et d’informations auxquelles on a moins accès, des années après avoir complété ses cours et ses examens de conduite. C’est pourquoi la FMQ mise sur une campagne extensive, en s’impliquant dans plusieurs événements et même dans les groupes Facebook dédiés aux passionnés de moto.

De l’importance de la prévention et de la formation

Pour les fédérations de motocyclisme canadiennes, les préoccupations sont chaque année les mêmes: on s’inquiète de voir tant de gens reprendre la pratique après plusieurs mois, voire années, de pause, sans mettre à jour leurs connaissances et leur formation, souligne M. Bergeron.

Alors que la pandémie a renouvelé l’engouement pour ce loisir fort libérateur, il devrait être tout naturel pour cette belle communauté de rafraichir ses connaissances sur trois aspects critiques de la conduite à moto

Puissante, rutilante, grisante, la moto est pour plusieurs source d’adrénaline. Toutefois, plus la vitesse augmente, plus le champ de vision, la distance de freinage et le temps de réactivité diminuent. Statistiquement, en milieu urbain, le risque d’accident double pour chaque 5 km/h au-dessus de la limite permise. Mais la vitesse peut être pratiquée dans un environnement sécuritaire. Suivez ce lien pour en apprendre davantage.

Tout le monde est à peu près d’accord sur l’importance de porter un casque, mais qu’en est-il des vêtements? Faire de la moto en t-shirt peut donner l’ultime impression de voler sur la route, mais en négligeant de porter les vêtements protecteurs appropriés (cuir, kevlar, cordura ou armalith), on s’expose à des blessures qui peuvent marquer pour longtemps. L’équipement de protection a beaucoup évolué au courant des dernières années, vous pouvez en apprendre davantage ici.

La pratique de la moto évolue, tout comme les risques qui y sont reliés, et pour s’en prémunir efficacement, le meilleur remède, c’est le perfectionnement. Une moto n’est pas un vélo, nous rappelle la FMQ, dans le sens que l’habitude et l’expérience ne sont pas toujours gages de sécurité. L’équilibre sur deux roues ne se perd peut-être pas, mais la technique, elle, oui!

« On met beaucoup de pression auprès de la SAAQ pour sensibiliser les autres usagers de la route à porter attention aux motocyclistes, à compléter leurs angles morts, etc., mais comme ils sont plus vulnérables, ils doivent quand même apprendre à rouler comme s’ils étaient invisibles. Ce n’est pas parce que tu es dans ton droit de faire telle ou telle manœuvre que tu es automatiquement en sécurité! » – Sylvain Bergeron, président de la FMQ

En ce sens, toutes les raisons sont bonnes pour mettre à jour vos connaissances et habiletés de conduite, préférablement à tous les deux ans, rappelle M. Bergeron. Entre autres, il est important de se perfectionner avec sa propre moto, qui n’est probablement pas la même que celle avec laquelle on a suivi ses cours et passé son examen de conduite.

Suivez une formation de rafraichissement gratuite!

Grâce à une contribution financière de la SAAQ, la FMQ a mis en place une formation de rafraichissement d’une durée de 4 heures afin de permettre aux motocyclistes d’améliorer leurs compétences et de prendre de la confiance.

Ces formations sont offertes à la grandeur du Québec et s’adressent à tous les motocyclistes, et spécialement à ceux et celles qui se remettent à la moto après quelques années. Le plus beau là-dedans? La formation, qui coûte 125$ à l’inscription, vous sera entièrement remboursée par l’entremise de la FMQ!

Rappelez-vous, être un bon motocycliste, c’est d’abord investir en soi!

Pour s’inscrire à une formation ou pour devenir membre, visitez le fmq.ca

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.