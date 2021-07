Des cocktails 100% originaux pour surprendre la visite!

L’été est bien loin d’être terminé, et comme on prend de plus en plus plaisir à se rassembler fréquemment, entre amis, en famille et avec les voisins, nous vous présentons ici quelques idées de cocktails complètement originaux qui pourront faire de vous le maître des 5@7. Exit les très ordinaires Rhum & Coke, Bloody Caesar et autres Screwdriver, voici des recettes complètement 2021!

Le Tonic au Porto Cabral Fine Rosé

On connaît le porto rouge depuis longtemps, puis on a découvert le porto blanc et maintenant, le porto rosé! Version originale et délicatement fruitée de la célèbre boisson, le porto rosé se sert à l’apéro ou en cocktail. En bouche, il a une texture plus légère que le porto rouge et ses saveurs se distinguent par des notes de fraises sauvages et de framboises. On le sert frais (entre 10 et 12 degrés) seul ou avec de l’eau tonique. Délicieux avec une jardinière aux fraises!

Ingrédients

1/3 Porto Cabral Fine Rosé

Romarin frais ou menthe verte fraîche

Orange

Glace en cube

2/3 Boisson tonique (Schweppes, Canada Dry ou autre marque)

Préparation

Dans un verre, mettre les quelques glaçons au fond du verre. Verser environ 15 cl de Porto Fine Rosé, de façon que le Porto arrive à hauteur des glaçons;

Ajouter 2/3 de boisson tonique et une rondelle d’orange à l’intérieur;

Ajouter une branche de Romarin ou de menthe verte si désiré;

Votre cocktail est prêt, il est très agréable en bouche et désaltère.

Mojito aux framboises, version White Claw Hard Seltzer

White Claw Hard Seltzer combine l’eau de Seltz pure, un soupçon de fruit et un trait d’alcool, le tout sans gluten. Avec seulement 1 gramme de sucre et 100 calories par canette de 355 ml, ces boissons sont à la fois savoureuses et légères. Parfait pour partager lors d’un pique-nique ou pour l’apéro!

Voici la fusion entre une framboise fraîche et mûre et un rafraîchissement vif et froid. Savourez dès aujourd’hui le goût à la fois sucré et acidulé de White Claw® Hard Seltzer Framboise.

Ingrédients

Canette de White Claw Hard Seltzer aux framboises

Feuilles de menthe fraîche

Framboises fraîches ou congelées

Jus de lime

Quartiers de lime

Préparation

Dans une grande tasse, ajouter des framboises fraîches, 4 quartiers ou tranches de lime et de la menthe fraîche;

Écraser le mélange avec un pilon ou utilisez simplement le dos d’une cuillère;

Ajouter plus de jus de lime et remuez;

Terminer avec des glaçons et une canette de White Claw aux framboises, remuez et servez !





Fire-Rita (avec whisky à la cannelle Fireball)

Le whiskey à la cannelle Fireball n’a plus besoin de présentation! Imaginez seulement ce que l’on ressent face à un dragon cracheur de feu qui vient d’avaler un tonneau de whiskey rempli de cannelle épicée. Il y a un goût paradisiaque et une flambée infernale. Ce qui se passe ensuite dépend de vous.

Un mélange de whiskey onctueux et d’une saveur intense de cannelle donne un whiskey audacieux et parfumé aux arômes prononcés de cannelle et d’épices.

Le whiskey à la cannelle Fireball se déguste de préférence en shooter froid, comme un shot glacé. Pour une autre façon d’enflammer votre soirée, essayez-le avec votre boisson préférée – cola, bière au gingembre, cidre pétillant aux pommes, jus de canneberges, etc. Le Fireball donne du goût à tout ce qui est bon! FIreball est embouteillé à Montréal!

Ingrédients

30 ml (1 oz) de liqueur de cannelle Fireball

45 ml (1,5 oz) de tequila Corazon Reposado

30 ml (1 oz) de jus de lime

Préparation

Verser tous les ingrédients dans un mélangeur à cocktail à moitié rempli de glaçons;

Agiter vigoureusement et verser dans un verre old fashioned;

Décorer d’une tranche de lime et servez!

Daiquiri aux fraises revisité, façon Rise Kombucha lime & matcha

Un goût rafraîchissant avec la saveur subtile et raffinée de la lime et un punch de matcha, qui renforce la richesse en antioxydants déjà présents dans RISE Kombucha. Ce profil de saveur est plus délicat, mais exaltant et énergisant, et se marie très bien avec cette recette de daiquiri aux fraises revisité!

Ingrédients

1 ½ oz de Smirnoff Infusions Fraise & Rose

3/4 oz de jus de lime frais pressé

3/4 oz de cordial de poivre noir concassé

5 fraises fraîches

5 oz de RISE Kombucha à la lime et matcha

Garnitures

Rondelles de fraises, rondelle de lime déshydratée, poivre noir concassé, feuilles de menthe

Préparation

Verser tous les ingrédients dans un mélangeur à cocktail à moitié rempli de glaçons;

Agiter vigoureusement et verser dans un verre old fashioned;

Décorer de tranches de lime, de feuilles de menthe et de fraises, puis servir!

Piña colada à l’érable du Québec

Au Québec, la classification du sirop d’érable se fait d’après la couleur et le goût. En début de saison, le sirop est généralement clair et a un goût légèrement sucré. Plus la saison avance, plus le sirop devient foncé et caramélisé. Le sirop d’érable, selon sa couleur, se prêtera mieux à certaines utilisations. Dans la recette suivante, nous vous proposons un sirop ambré pour son goût riche, mais au bout du compte, le meilleur sirop d’érable sera toujours celui que l’on préfère!

Ingrédients

2 1/2 oz de rhum blanc

oz de rhum blanc 1 1/2 c. à soupe de sirop d’érable (de préférence ambré pour son goût riche)

c. à soupe de sirop d’érable (de préférence ambré pour son goût riche) 2 tasses d’ananas congelés, en cubes

3/4 tasse de lait de coco

Pour décorer, parapluie en papier et flocons d’érable ou une tranche d’ananas

Préparation

Dans un robot culinaire, broyer les quatre premiers ingrédients à haute vitesse au moins 60 secondes, jusqu’à consistance homogène. Détendre avec un peu d’eau si le mélange est trop épais.

Verser dans vos deux verres préférés.

Décorer d’un parapluie en papier et de flocons d’érable ou d’une tranche d’ananas.

Mon « Cherry » à la Nütrl Seltzer

Disponible en canette 473 ml, mais également dans l’emballage caisse mixte 12 x 355 ml avec 5 autres saveurs. La seule caisse mixte sur le marché avec 6 saveurs variées. Vous adorerez la version au léger goût naturel de cerises noires, qui contient 5 % d’alcool et seulement 130 calories. C’est le changement que vous attendiez dans la catégorie des alcomalts, et voici une belle manière de l’apprêter en cocktail!

Ingrédients (pour cinq verres)

2 canettes de Nütrl Seltzer aux cerises noires (2 x 473ml)

8 oz de rhum brun

4 oz de jus de lime fraichement pressé

1 tasse de cerises dénoyautées fraiches (ou décongelées)

⅓ de tasse de menthe fraiche

2 à 3 cuillères à table de sucre, au goût

Préparation

Directement dans les verres, écraser les cerises, les feuilles de menthe et le sucre avec un pilon;

Ajouter le rhum et le jus de lime, mélanger;

Couronner le tout avec le Nütrl à la cerise noire.





Le piña colada BeachDay Everyday Seltzer

Disponible en format de 4 x 473 ml ou à l’unité de 473 ml. Le même bon goût des Beachday qu’on connait, mais avec moins de sucre. Disponible également dans 2 autres saveurs Berry Beach & Mangue. Également à base de malt et disponible dans toutes les épiceries et dépanneurs du Québec. Et à surveiller vos magasins de prêt , l’emballage 12 canettes mixtes regroupement les 3 saveurs en format 355ml fera son entrée. Pour terminer, nous vous présentons un cocktail original à servir à vos invités!

Ingrédients (pour quatre verres)

2 canettes Beach Day Every Day Seltzer Ananas et Noix de coco

4 oz de rhum blanc

1 tasse de jus d’ananas

1 tasse d’eau ou lait de noix de coco

4 tasses de glace

Préparation

Ajouter tous les ingrédients au mélangeur et mélanger pour obtenir une texture de smoothie.





Gimlet Floral à la Butineuse

Le gin BUTINEUSE est l’ingrédient parfait pour réaliser notre version du gimlet. Ce cocktail de style « sour » est délicieux et met en valeur le goût délicat et végétal de notre gin. De plus, décoré de fleurs comestibles et de pollen frais, la beauté de cet assemblage nous fait voyager à l’orée de notre jardin familial. Un vrai délice!

Ingrédients

⦁ 11/2 oz de gin BUTINEUSE

⦁ 1/2 oz de jus de citron

⦁ 1/2 oz de jus de lime

⦁ 1 oz de sirop simple au miel artisanal

⦁ Quelques fleurs comestibles (garniture)

⦁ Pollen frais (garniture)

⦁ Sucre de canne biologique

⦁ Un peu de jus de citron pour faire le contour du verre dans une soucoupe

⦁ Glace

Préparation

Ajouter le gin BUTINEUSE, le jus de citron, le jus de lime, le sirop simple* de miel et de la glace dans votre shaker et mélanger pendant 15 secondes;

Tourner le contour du verre dans le jus de citron. Tournez ensuite le verre dans une soucoupe contenant le sucre de canne;

Déposer un petit glaçon dans votre verre (optionnel);

Filtrer le contenu de votre shaker et versez dans votre verre de service;

Garnisser au goût avec les fleurs comestibles et le pollen frais;

Dégustez !





Le LOOP Mule

En manque d’inspiration niveau cocktail ? Voilà le cocktail préféré du moment chez LOOP Mission: Le LOOP Mule! La recette est bien simple, il s’agit d’un 1,5 oz de Gin LOOP, 7 oz de soda probiotique au gingembre, quelques quartiers de limes et des glaçons. Le tout emploie un gin lime & gingembre fait avec des morceaux de pommes de terre rejetés d’une compagnie de chips et un soda pétillant brassé avec de l’hydrolat de plantes boréales rescapé et du jus frais de citron et gingembre parfaitement imparfaits.

Le drink de l’été qui rafraîchit et qui vous permet de faire le plein de probiotiques, en plus de faire un pied de nez au gaspillage alimentaire.

Ingrédients

1,5 oz de LOOP GIN, lime et gingembre

7 oz de LOOP probiotique gingembre

Lime et glaçons







Voilà une belle liste de cocktails qui feront assurément réagir vos invités d’ici la fin de l’été… Grande soif et bon 5@7 !

