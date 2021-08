Les subventions et les financements offerts au Québec pour le démarrage d’entreprise

Si vous souhaitez démarrer votre propre entreprise, le besoin de financement demeure souvent le premier défi encouru. Heureusement, plusieurs types de ressources sont disponibles au Québec afin d’assister les entrepreneurs.ses dans la réalisation de leurs projets d’avenir, sous forme d’aides financières ou d’accompagnement.

Une chose est certaine, avant d’amorcer toute démarche, vous devez être en mesure de bien expliquer votre projet et ses forces. Pour ce faire, avoir une bonne connaissance de ses services, ses produits et sa clientèle cible reste primordial. Une fois vos intentions claires et précises, vous pourrez établir le budget nécessaire à la réalisation de votre entreprise. Voici plusieurs organisations qui fournissent des aides financières pour vos projets d’entrepreneuriat.

La Banque de développement du Canada

La Banque de développement du Canada (BDC) offre le programme Futur entrepreneur Canada qui constitue une excellente option. En effet, cette subvention accorde jusqu’à 60 000 $ et du mentorat d’une durée de deux ans avec un.e expert.e en affaires. Elle s’adresse à des entrepreneurs.ses de 18 à 39 ans. Le programme donne de multiples ressources pour vous accompagner dans le parcours complexe du lancement d’une nouvelle entreprise.

La BDC concède aussi du financement pour les jeunes entreprises qui opèrent depuis 12 mois par le biais du programme Financement de démarrage. Ce dernier accorde jusqu’à 250 000 $ pour concrétiser vos projets et leur permettre de prendre leur envol.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet de la Banque de développement du Canada (BDC) et des outils utiles, tels qu’un modèle de plan d’affaires pour faciliter vos démarches.

Les Sociétés d’aide au développement des collectivités et le Centre d’aide aux entreprises

Les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et le Centre d’aide aux entreprises (CAE) sont deux organismes à but non lucratif qui soutiennent les entreprises des régions québécoises. Ils permettent, entre autres, de trouver du financement, des ressources et de l’accompagnement au démarrage.

Le prêt stratégie jeunesse est un programme dans lequel des représentants locaux donnent aux entrepreneurs.ses des outils pour compléter leurs plans d’affaires en plus d’offrir un financement avantageux. Il y a possibilité d’un congé de paiement en capital de deux ans. Le prêt peut atteindre une somme de 25 000 $ par entepreneur.se, et est joint à un suivi personnalisé. D’autres formes d’accompagnements et de financements sont aussi disponibles afin d’assurer votre réussite.

Investissement Québec

Investissement Québec, qui a des bureaux dans chaque région de la province, propose aussi du financement pour les entreprises en démarrage. Les aides sont personnalisées après une analyse des besoins spécifiques de vos projets. Par contre, il faut prendre en compte que les entreprises manufacturières (dites de production de biens) sont favorisées et que les critères sont élevés. Des aides financières sont toutefois disponibles tant pour les PME que les grandes entreprises, les coopératives et les OBNL.

Exportation et Développement Canada (EDC)

Le Gouvernement du Canada, via l’Exportation et Développement Canada (EDC), forme une société d’État qui aide les entreprises canadiennes à s’épanouir à l’étranger, générer plus de ventes et s’ouvrir à de nouveaux marchés. Dans certains cas, l’EDC assure des prêts qui sont octroyés par l’institution financière de la société, c’est-à-dire des prêts directs (soit un prêt bilatéral, un prêt syndiqué ou un prêt syndiqué en circuit fermé). Ceux-ci sont administrés, car l’institution financière est plus encline à accorder un prêt lorsqu’il possède des garanties. Pour connaître votre admissibilité à cette garantie de prêt, il faut contacter le directeur de compte de l’institution financière.

Emploi-Québec

Le programme de soutien au travail autonome (STA), alloué par Emploi-Québec, peut aussi fournir des subventions. Ce programme donne la possibilité aux travailleurs.ses autonomes d’obtenir un revenu pendant la première année du développement de leur entreprise.

En plus d’offrir une allocation de base, ce programme permet à l’entrepreneur.se de développer des connaissances en administration pour assurer le bon fonctionnement de son entreprise. Pour en bénéficier, chaque entrepreneur.se doit appeler le centre local d’emploi de sa région au début de l’élaboration de son projet ou de ses opérations afin de s’informer sur les subventions disponibles.

Celles-ci incluent le remboursement des frais de formation des employés ou les frais de coaching pour l’entrepreneur.se. L’aide est générée selon une analyse complète du projet, laquelle est ensuite administrée en fonction des budgets disponibles par région.



