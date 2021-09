La journée Career Day d’Amazon: premiers pas vers une carrière de choix

Les chercheurs d’emploi de tous genres et les personnes démontrant un appétit pour le développement et l’avancement professionnel sont invités à participer à cette première édition québécoise qui aura lieu le mercredi 15 septembre prochain, entièrement en virtuel.

Au programme, plusieurs tables rondes, présentations et discussions informelles permettront de découvrir les postes actuellement vacants dans la Belle Province et dans les différents réseaux canadiens de l’entreprise (gestion, technologie et opérations).

Durant l’événement, des experts en recrutement et des employés locaux se succèderont pour discuter des différentes opportunités de carrière et des avantages de travailler chez Amazon, que ce soit dans un centre d’exploitation, un centre de tri et de livraison ou pour son service d’infonuagique. Une invitée spéciale, la double médaillée olympique Jennifer Abel, sera également présente pour prodiguer des conseils aux participants qui souhaitent établir des objectifs afin de réussir leur transition professionnelle lors d’une discussion à laquelle les participants pourront assister.

Les personnes intéressées pourront également profiter d'une séance d'assistance professionnelle personnalisée de 15 minutes avec un(e) chargé(e) de recrutement d'Amazon, qui leur offrira des astuces relatives aux entretiens, des conseils de rédaction de CV ainsi que davantage d'informations sur les postes vacants de l'entreprise.











Un formidable tremplin pour les personnes déterminées

Classée à la seconde place de la liste des meilleurs employeurs au monde établie par Forbes, Amazon emploie plus de 25 000 personnes au Canada, dont plus de 1 400 au Québec. Deux employés témoignent de leurs parcours respectifs caractérisés par l’avancement professionnel, mais également le développement personnel.

Jonathan Dion, formateur technique principal, formation et certification.

Jonathan a d’abord été embauché comme architecte de solution, avant de changer de rôle à deux reprises dans l’entreprise, une première fois vers le poste d’évangéliste technique (conférencier, ndlr), qui l’a emmené à voyager à travers le Canada, puis une seconde fois vers son présent poste de formateur technique principal.

Une évolution qui a d’abord éclot de ses propres intérêts et objectifs professionnels, mais qui a été grandement facilité par la formation et les opportunités de croissances offertes par Amazon.

J’ai eu des possibilités devant moi auxquelles je n’aurais jamais cru. Par exemple, pour moi, l’enseignement c’était vraiment quelque chose que j’adorais dans mon rôle d’architecte, et en discutant avec mon gestionnaire, il m’a mentionné que je pourrais devenir un conférencier. Et c’est exactement ça que j’ai fait par la suite! On m’a également donné beaucoup de latitude, j’ai par exemple élaboré de nouvelles modalités d’enseignement en utilisant la plateforme Twitch.

Au dire de Jonathan, Amazon veut vraiment que ses employés s’épanouissent, et c’est pourquoi les gestionnaires s’entretiennent sur une base régulière avec les employés concernant leur avenir, leurs préoccupations et leurs intérêts.

Jean-François Héroux, directeur de site

Auparavant directeur d’usine dans le secteur de l’aérospatial, Jean-François est maintenant directeur de site pour le centre d’exploitation d’Amazon à Lachine.

Les gens qui m’ont passé en entrevue étaient vraiment sympathiques et dégageaient une énergie contagieuse… C’est quelque chose qu’ils partageaient tous. Ça m’a vraiment intrigué. J’ai décidé de faire le saut et d’embarquer.

Aujourd’hui, dans son rôle de directeur de site, Jean-François chapeaute entre autres les activités de santé et sécurité dans un site de traitement des commandes, mais il veille également à offrir à ses employés un environnement de travail plaisant, en établissant des programmes d’engagement et de développement : « Je m’assure que chaque personne ait une voie pour apprendre et évoluer afin d’accéder à des postes supérieurs, c’est extrêmement important pour nous. »

Selon Jean-François, au-delà des bons salaires, ce qui fait la force d’Amazon comme employeur, ce sont véritablement les opportunités de croissance : « Nous voulons les développer, les aider à se surpasser et à progresser rapidement dans l’entreprise, selon la motivation qu’ils démontrent. », souligne-t-il.

Une occasion à ne pas manquer!

Vous êtes curieux et vous voulez en apprendre davantage sur la grande diversité de projets et de rôles, tous plus intéressants les uns que les autres, que l’environnement d’Amazon propose? La journée Career Day d’Amazon Canada est faite pour ça! Ça ne vous engage à rien, et qui sait, ce sera peut-être vos premiers pas vers une carrière extrêmement prometteuse.

Pour en savoir plus et pour vous inscrire, rendez-vous au amazoncareerday.com















