Cybersécurité : McGill met de l’avant sa formation

Les fuites de données massives des dernières années auront été le symptôme au Québec d’une hausse marquée d’événements liés à la cybercriminalité, mais aussi, fort heureusement, l’occasion d’une prise de conscience généralisée. Ainsi, la cybersécurité est rapidement devenue un enjeu primordial pour les organisations, qui ont, un peu tardivement, constaté toute l’étendue de leur vulnérabilité. De facto, la demande pour des professionnels qualifiés a explosé, et si l’aventure vous intéresse, l’Université McGill et son certificat en cybersécurité appliqué est un formidable point de départ pour démarrer une carrière dans le domaine.

Un besoin criant, des emplois payants

Piratages chroniques, vols de données et tentatives d’hameçonnages sont malheureusement devenus un défi quotidien pour bien des entreprises, institutions et gouvernements, et ce, partout à travers le monde. Selon le Centre Canadien pour la cybersécurité, il est prévu qu’il y aura environ 38,5 milliards d’appareils connectés à Internet d’ici 2025, avec des cyberattaques survenant toutes les 39 secondes.

Uniquement au Canada, selon le Plan d’action national en matière de cybersécurité (2019-2024), la cybercriminalité représente déjà plus de 3 milliards de dollars de pertes économiques chaque année, un chiffre qui est d’ailleurs prévu à la hausse. Conséquemment, de nombreux experts prévoient que le marché de l’emploi en cybersécurité doublera au courant des cinq prochaines années. On parle ici d’emplois très bien rémunérés, avec un salaire annuel moyen de 97 000 $ en 2020. Ce n’est pas qu’un secteur d’avenir. C’est un secteur au présent.

Choisir McGill et être prêt à travailler sur le terrain

En regard de la pénurie chronique de talents dans ce secteur d’activités, les perspectives sont alléchantes pour les personnes qualifiées, et c’est ici que le certificat en cybersécurité appliqué de l’Université McGill entre en jeu. Le programme, offert entièrement en ligne, compte dix cours donnés par des experts en poste dans le domaine.

« Dans ce programme, nous nous concentrons principalement sur les aspects pratiques de la cybersécurité, plutôt que sur la recherche. L’objectif est que nos étudiants soient équipés des compétences techniques nécessaires pour bien performer dans l’industrie. » – Hang Lau, Coordonnateur de programme – Technologies de l’information à l’Université McGill

Selon M. Lau, si vous n’avez jamais travaillé en technologies de l’information, mais que ce secteur en pleine expansion vous intéresse, ce sera un excellent point de départ pour faire l’apprentissage des notions de base inhérentes au travail des experts en cybersécurité. Les conditions d’admission sont minimums, puisque les candidat(e)s ne détenant pas de diplôme d’études collégiales, mais qui ont 21 ans et plus, pourront demander d’être admis en tant qu’étudiant(e)s adultes.

Par ailleurs, pour qui travaille déjà dans le secteur des TI, mais qui n’a jamais eu de formation de base en cybersécurité, bénéficiera d’un certain avantage. Toutefois, au sortir de la formation, tous les diplômés seront en mesure d’opérer directement sur le terrain et d’anticiper les cybermenaces, les fraudes, les violations de données et d’autres vulnérabilités, et d’en protéger les entreprises qui les embaucheront.

Une carrière hautement stimulante, mais exigeante

En discutant avec M. Lau, le coordonnateur du programme, on perçoit rapidement toute la passion qui l’anime. Selon lui, si vous choisissez une carrière en cybersécurité, vous n’avez aucune chance de vous ennuyer. Par contre, vous devrez obligatoirement mettre vos connaissances à jour, même en sortant du programme, au risque d’être rapidement dépassé.

« C’est un secteur d’activités tellement, tellement intéressant, mais aussi très exigent. Pour performer dans ce domaine, il faut être bien préparé, être à son affaire, et surtout, être intéressé! Ce n’est pas le genre de domaine où l’on s’assoit sur son diplôme pour le reste de sa carrière. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Et comme il y a présentement une grande pénurie de gens capables et formés, il y a toujours de nouvelles opportunités pour se dépasser. C’est extrêmement stimulant! » – Hang Lau, Coordonnateur de programme – Technologies de l’information à l’Université McGill

—

Choisir l’Université McGill, c’est rejoindre une longue tradition d’excellence et le gage de s’élever à la mesure de très hauts standards académiques. N’hésitez pas à vous informer davantage sur le certificat en cybersécurité appliqué pour démarrer votre carrière!

VISITER LA PAGE DU PROGRAMME

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.