Les bijoux québécois brillent de mille feux!

Habiles de leurs mains et dotés d’un grand esprit créatif, les artisans du Québec font toujours tourner les têtes. Et l’industrie de la joaillerie ne fait pas exception! Oui, le savoir-faire québécois se revêt à merveille, jusqu’au bout des doigts et des oreilles. Découvrez des artisan(e)s et commerçant(e)s bien d’ici qui vous proposent de petits chefs-d’œuvre – bagues, boucles d’oreilles, colliers et tutti quanti – qui vous feront briller dans toutes les occasions!

SCARO par Caroline Arbour, joaillière

Authenticité et originalité d’inspiration nature

Créatrice de bijoux haut de gamme faits au Québec depuis 2003, SCARO par Caroline Arbour, joaillière, séduit par son authenticité, son originalité et la qualité de ses bijoux en argent sterling et or 18K.

Les chanteuses ZAZ, Mitsou, Florence K, Francine Grimaldi, en passant par Geneviève Borne ainsi que de nombreuses institutions telles que BIRKS et le Musée des Beaux-Arts de Montréal ont reconnu l’unicité et le savoir-faire de cette entreprise d’ici! Inspirée par la nature, notamment les scarabées, SCARO sortira la toute nouvelle collection Pure le 25 octobre prochain.

Allez à la rencontre de Caroline Arbour en décembre au Salon des métiers d’arts de Montréal, qui se tiendra du 9 au 19 décembre 2021!

















Découvrez les nombreuses collections et créations pour femmes, hommes et enfants au SCARO.ca

Mathieu Blanchard

Une bijouterie fièrement québécoise

Mathieu Blanchard, c’est l’aventure d’un fils et de sa mère, tous deux passionnés d’arts, qui aiment faire découvrir le savoir-faire des joailliers et des entreprises d’ici. L’entreprise est fière d’offrir bijoux et accessoires tendance, conçus de matériaux nobles et durables comme de l’or véritable, l’argent sterling, l’acier inoxydable, le cuir véritable ou végan, les pierres naturelles et les perles. L’objectif: que les clients se procurent des objets au look et à la durabilité qui traverseront le temps.

La boutique en ligne met de l’avant l’art et les produits de plus de 50 artisans, joailliers et entreprises d’ici et d’Europe, dont la qualité de leurs métaux est très convoitée. Elle préconise d’ailleurs la qualité en collaborant avec les meilleurs de chaque spécialité s’assure d’offrir des prix justes et équitables.

L’ouverture de la première boutique Mathieu Blanchard avec pignon sur rue est prévue en novembre 2021, au centre-ville de Granby!

















Découvrez la boutique en ligne Mathieu Blanchard au mathieublanchard.ca

Cinderella Garbage

Transformer les déchets en merveilles à porter

Cinderella Garbage est une entreprise qui conçoit des bijoux écoresponsables à partir de déchets vitrifiés, c’est-à-dire d’une matière qui est issue de la transformation directe de déchets en une pierre noire, opaque et brillante.

Ce sont des diamants contemporains issus du résultat de la surconsommation de notre ère, ils reflètent donc le meilleur et le pire de notre société. Pourquoi ne les porterions-nous pas fièrement?

Toujours faits à la main, les bijoux qu’ils confectionnent sont uniques et conçus seulement en très petite quantité, numérotés selon leur tirage. Cinderella Garbage est entièrement créé et dirigé par des femmes qui veulent inspirer un changement tout en proposant un concept et des produits différents qui ont un impact positif sur la société et la consommation.









Découvrez les créations de Cinderella Garbage au cinderellagarbage.com

Louve Montréal

Minimalisme et géométrie : des pièces intemporelles

Louve s’est rapidement taillé une place de choix parmi les créateurs de bijoux québécois avec son audacieuse gamme de bijoux contemporains en bois et cuir. Sa signature distinctive s’appuie sur des compositions géométriques finement étudiées qui privilégient les agencements simples, mais singuliers. Cette proposition unique continue de séduire les amateurs de bijoux tant minimalistes qu’imposants.

Toutes les collections sont conçues et fabriquées ici même à Montréal. Chaque pièce est confectionnée avec soin, dans un grand souci du détail et de respect de la matière. Pensés comme des pièces intemporelles, les bijoux Louve sont conçus pour résister au passage des tendances et vous suivre au fil du temps. Ainsi, peu importe la saison, un bijou Louve saura transformer vos plus simples tenues en un style saisissant.

Il est d’ailleurs possible de prendre rendez-vous pour aller essayer leur toute nouvelle collection directement à l’atelier!

Découvrez les créations de Louve Montréal au louvemontreal.com

MichaudMichaud joailliers

De père en fils, une passion pour la création

Les deux Michaud – pour le père et le fils – détiennent une formation de designer ainsi qu’une solide expertise. Denys est designer industriel et professeur de joaillerie, alors que François-Xavier est graphiste de formation.

Ensemble, ils ont imaginé des lignes de bijoux en argent qui se démarquent par leur simplicité, leur fonctionnalité, leur confort et leur beauté intemporelle. Ils se sont d’abord fait remarquer avec leurs bijoux ShikShok, des créations d’allure nordique issues d’une technique unique et raffinée, qui sont rapidement devenus synonymes d’originalité.

Ces passionnés de la recherche ont d’ailleurs profité de la pandémie pour créer des lignes complètement nouvelles : une série de bijoux pour hommes très typée, qui est rapidement devenue non genrée parce que simplement magnifique. Une signature de calibre international, mais bien québécoise, à découvrir…















Découvrez les créations de MichaudMichaud au michaudmichaud.com

Lynn Légaré Joaillerie

La griffe: des lignes contemporaines sans artifice

Affichant un grand souci du détail, les bijoux de la signature Lynn Légaré Joaillerie sont entièrement faits main. Les pièces aux profils intemporels sont minutieusement façonnées une à une, souvent imaginées et dessinées dans la majestueuse région de Charlevoix et fabriquées localement à Montréal.

Le cachet unique de la griffe se résume à l’authenticité, c’est-à-dire des modèles aux lignes contemporaines sans artifice, composés de matières nobles comme l’argent sterling, l’or 18 carats, les perles et les pierres naturelles.

Adepte du mouvement Slow Made, l’entreprise favorise la qualité et la durabilité aux dépens de la quantité, des valeurs qui leur sont chères.

Ainsi, les pièces distinctives de la marque sont fabriquées sur commande, singulières en somme, tout comme les personnes qui les adoptent!

















Découvrez les créations de Lynn Légaré Joaillerie au lynnlegare.com

Sonia Imbeault Joaillière

Quand la nature devient bijou!

Originaire de la Gaspésie, Sonia Imbeault a grandi dans la nature, entre champs, montagnes et rivières. On peut déceler l’influence de cet environnement dans ses créations, qui reflètent l’harmonie, le calme, et la mise en valeur de notre faune, flore et relief géographique.

Après une formation collégiale en joaillerie et plus de 10 ans de pratique, Sonia utilise parfois des éléments marins ou végétaux (coraux, oursins, feuilles d’arbres) pour les intégrer à ses bijoux grâce à différentes techniques de moulage qu’elle a développées au fil du temps, en plus d’autres techniques d’impression sur métal. Un service de création sur mesure est également offert par l’artiste, dont l’atelier est installé dans la vallée de la Matapédia.

Ses bijoux en argent et en or sont maintenant distribués dans une dizaine de points de vente au Canada, mais aussi aux États-Unis, en Europe et en Australie via le eCommerce.

















Découvrez les créations de Sonia Imbeault Joaillière au soniaimbeault.ca

AURA VIBE

Pas qu’une simple marque : un état d’esprit et un style de vie

Créée en 2016, la compagnie fabrique fièrement ses bijoux à la main en mettant en vedette des pierres semi-précieuses afin de souligner la beauté, la diversité et les vertus de cette noble matière. Si par chance leurs énergies nous aident à évoluer spirituellement, mentalement et physiquement, pourquoi ne pas en profiter!

AURA VIBE offre un vaste choix de colliers, bagues et boucles d’oreille, en plus de produits aromatiques comme des bougies et des mélanges d’huiles essentielles qui sont fort appréciés par sa clientèle.

Femmes, hommes et enfants trouveront le bijou idéal qui fera vibrer la « VIBE » en eux ! En portant fièrement ses produits, l’entreprise souhaite que sa clientèle partage également la belle énergie qui l’anime.

















Découvrez les créations d’AURA VIBE au auravibe.com

Notre belle province recèle d’artisans tous plus créatifs et uniques les uns que les autres. Faites-vous plaisir et allez vite les découvrir en visitant leur site Web ou en vous abonnant à leurs médias sociaux!

