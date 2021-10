Design Thinking Jam: l’innovation au service de la collectivité

Pour une 4e année consécutive, la firme-conseil Talsom mettra toute son expertise en design thinking au profit d’une cause qui ne demande qu’à être entendue, comprise et soutenue. Cette année, l’organisme sélectionné est la Maison des enfants le Dauphin de Laval, qui vient en aide aux enfants lavallois, ainsi qu’à leurs familles, en leur offrant un espace propice pour cheminer et grandir face à des enjeux liés au développement. Le Design Thinking Jam est un processus hautement créatif et singulier auquel vous pouvez vous aussi participer!

Talsom est cette firme-conseil montréalaise spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique, qui a par le passé aidé d’autres organismes comme L’Itinéraire, Tel-jeunes et la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Sa principale mission est de créer un impact positif à travers l’humain, l’innovation et la technologie, à l’aide d’une méthode éprouvée par des chefs de file tels que Google, Apple et Samsung.







C’est ici que vous, en tant que professionnel, ou tout simplement comme citoyen, pouvez jouer un rôle clé si l’expérience vous intéresse… Pas besoin d’être un grand spécialiste en design thinking ou en design tout court pour participer!

Le design thinking, c’est quoi?

L’objectif premier du design thinking est de se mettre dans une position empathique envers la cause ou les parties prenantes, afin de découvrir et de mieux comprendre le réel enjeu auquel il faudra s’attaquer. L’idée étant de trouver une solution pérenne qui réponde à un problème particulier. La meilleure des solutions, donc. A priori, cela peut paraitre un peu abstrait, ou allant de soi, mais en vérité il s’agit d’un processus très rigoureux, méthodique et, oui, inspiré de la science.

Pour faire image, il s’agit d’une opération qui fonctionne un peu à la manière d’une itération en mathématiques, un procédé de calculs répétitifs, mais jamais aléatoires, permettant de trouver la racine d’un nombre ou de résoudre une équation, en faisant une série d’approximations tout en y ajoutant de multiples variables en cours de route qui nous rapprochent de plus en plus de la solution.

Seulement, ici, on ne cherche pas un nombre. On recherche un design. On ne travaille pas seulement avec des chiffres, mais également avec des émotions et des expériences humaines. Cette méthode comporte traditionnellement six phases: l’empathie, la définition, l’idéation, le prototype, le test et la réalisation.

Pour une firme comme Talsom, cela signifie plus concrètement de maîtriser l’environnement de son client en collectant des idées, en définissant et en clarifiant ses enjeux, ses besoins, ses aspirations et ses processus, de mieux connaître les humains avec qui elle interagit, afin de procéder, méthodiquement, à l’étude de son cas et d’arriver avec la meilleure des solutions.

Alors que Talsom entre présentement dans la phase d’idéation de son processus, vous êtes invité(e)s à participer au Design Thinking Jam, un espace collaboratif visant à recueillir vos idées pour innover face aux défis particuliers de la Maison des enfants le Dauphin.

Au bout du compte, vous aurez contribué à créer le prototype d’une solution potentielle et durable, et à créer un impact positif pour un organisme dont la mission est fort louable.

Joignez-vous à Talsom le 28 octobre prochain dès 13 h! Pour plus d’information et pour vous inscrire, rendez-vous au bit.ly/DTJam2021

