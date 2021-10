Pie-IX Mtl-Nord : avec ou sans travaux, vos commerçants sont là pour vous!

Les commerçants du boulevard Pie-IX à Montréal-Nord tiennent à vous rappeler, malgré les chantiers qui sont toujours en cours dans le secteur, qu’ils n’attendent que vous. Venez magasiner et faire bouger le commerce de proximité!

Le boulevard Pie-IX regroupe plus d’une centaine de places d’affaires et propose une impressionnante diversité de biens et services, autant pour des achats du quotidien que pour répondre à des besoins plus précis.

Une offre diversifiée

Que vous soyez amateur de petites boutiques ou de commerces phares, petits et grands trouvent chaussure à leur pied en visitant cette artère commerciale centrale de l’arrondissement Montréal-Nord : alimentation, automobile, magasinage, beauté, bien-être, loisirs, restauration, bars, santé, organismes divers, services professionnels… tout y est!

Parmi les incontournables du secteur, on retrouve entre autres le légendaire restaurant Dic Ann’s Hamburgers, le fleuriste Capri, le salon de coiffure Coupe Ça et le centre commercial Forest, sans oublier la très recherchée boutique de vêtements et chaussures Hip Hop Sport ainsi que l’emblématique magasin de musique Long & McQuade, véritable paradis pour les musiciens.

Même si c’est un peu au ralenti en raison des chantiers, les commerçants sont toujours là et n’attendent que vous! Vu les défis auxquels ils font face depuis quelques années, ils n’hésitent pas à redoubler d’efforts pour dorloter et chouchouter leur précieuse clientèle. Olivier Trudeau, chargé de projets dans le cadre de la mise en œuvre du programme Artère en transformation de la Ville de Montréal pour l’Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX.

Un accès plus facile

De plus en plus accessible en raison de l’avancée des travaux du projet intégré SRB Pie-IX – on arrive à la fin de la plus grosse phase et le chantier va se retirer sous peu pour la période hivernale -, le boulevard Pie-IX est impatient de vous accueillir, que ce soit dans une optique commerciale ou simplement pour admirer son nouvel aménagement – trottoirs élargis, stations d’autobus revampées et plus confortables, renouvèlement des lampadaires, ajout de mobilier urbain, etc. – et constater le verdissement de son paysage!

« On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Dans les prochaines semaines, on pourra dire que le plus gros est derrière nous », dit monsieur Trudeau, dans un soupir de soulagement.

Créée en 2018 en partenariat avec la Ville de Montréal, l’arrondissement et la CDEC Montréal-Nord pour répondre à une mobilisation des gens d’affaires, l’Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX a pour mission de promouvoir et développer l’artère commerciale Pie-IX.

Pour consulter son répertoire des commerçants, ou encore en savoir plus sur son implication auprès de ceux-ci, rendez-vous sur le site Internet de l’Association ou visitez sa page Facebook.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.