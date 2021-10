Renaissance salue la Semaine québécoise de réduction des déchets

Du 23 au 31 octobre se tient la 21e édition de la SQRD, un événement national coordonné par Zéro déchet Québec. Une belle occasion pour Renaissance, l’OBNL d’origine montréalaise, de sensibiliser la population à sa mission environnementale et de rappeler l’importance de la récupération et du réemploi pour préserver la planète. Donnons une seconde vie aux objets plutôt que de les jeter.

Réduire à la source

Depuis plus de vingt ans, la Semaine québécoise de réduction des déchets permet à la population du Québec de gérer de manière écologique, économique et durable ses déchets-ressources en mettant en pratique l’approche 3R-V : réduire, réutiliser, recycler et valoriser.

Selon la SQRD, chaque année, le Québec ne produit pas moins de 13 millions de tonnes de déchets – soit l’équivalent d’un camion de 25 tonnes à la minute! – et malheureusement, la moitié de ces matières résiduelles se retrouvent dans les sites d’enfouissement.

Vous souhaitez faire votre part? Consultez la Charte citoyenne de 20 engagements à la réduction pour plus d’idées!

La consommation responsable… ce n’est pas sorcier!

Opter pour des articles durables et de qualité, privilégier les fibres naturelles, donner à un OBNL et acheter seconde main sont autant de gestes qui contribuent à la réduction des déchets.

Les friperies telles que Renaissance font partie des choix de consommation responsable : c’est encourager l’économie locale et c’est faire un pas vers la transition écologique. Oui, on peut trouver de quoi se déguiser pour Halloween dans les friperies, mais l’achat d’articles d’occasion doit s’inscrire dans les gestes quotidiens.

Que la personne qui porte vraiment tous les items vestimentaires qu’elle possède lève la main!

Votre placard regorge de pièces dont vous ne vous servez à peu près jamais, pourquoi ne pas leur donner une deuxième vie en les donnant à Renaissance?

Donner rend heureux!

En 2020-2021, la générosité de la communauté ne s’est pas démentie, avec un afflux sans pareil de donateurs dans les points de collecte de Renaissance. Le poids moyen des dons recueillis a significativement augmenté, portant à près de 20 000 tonnes le poids des biens détournés des sites d’enfouissement. Aidez l’OBNL à atteindre son objectif de 155 000 dons pour sa campagne de collecte de dons d’automne, en cours jusqu’au 6 novembre. Un autre geste concret pour la réduction des déchets.

Centre de distribution Renaissance

Oser les friperies!

Inspirez-vous des différentes trouvailles et astuces déco / couture des Écollaborateurs MC de Renaissance partagées sur Instagram!

Vous en apprendrez davantage sur les raisons qui motivent la consommation écoresponsable et qui sait, vous aussi aurez peut-être envie de laisser libre cours à votre créativité : créer un vêtement à partir d’un drap dont l’imprimé vous a fait craquer ou encore, retaper un petit meuble d’appoint. Ce sont toutes de belles initiatives qui contribuent à la réduction des déchets.

J’ai eu la chance de grandir avec une maman super créative et économe. Elle a soit fait mes vêtements à la main, soit les a achetés d’occasion. Le magasinage de seconde main a toujours fait partie intégrante de ma vie.



@sydneyannabb sur Instagram Les tables de chevet sont terminées! 🥰 C'était ma trouvaille de chez @renaissancequebec pour 7$ ! La lampe aussi est un DIY 🤪







@lamaisondenoli sur Instagram Une housse de couette de Renaissance, transformée en deux robes (il en reste encore beaucoup) et plus de cheveux blancs que jamais (j'en suis toujours surprise) ! * je suis pas enceinte, le vent a pris dans la robe !



@ananas_castagnettes sur Instagram

Renaissance lance un projet pilote d’innovation sociale unique au Québec!

C’est avec fierté et reconnaissance que l’OBNL québécois Renaissance a reçu un appui financier de 500 000 $ de la part de la Ville de Montréal dans le cadre de son programme Agir pour une transition écologique.



Grâce à ce soutien, Renaissance est en mesure d’offrir à la métropole la toute première filière consolidée où il sera possible de récupérer, réemployer, réparer, reconditionner et ultimement recycler la fibre textile! Ce partenariat avec Vestechpro va mettre de l’avant des gestes concrets qu’il est possible de poser au quotidien afin de réduire davantage à la source et lancer un projet pilote de recyclage, initiative nécessaire pour atteindre l’objectif ambitieux de n’émettre aucun déchet textile d’ici 2025.

Renaissance veut en faire plus pour l’environnement. Dans ce premier pilote industriel de défibreuse, de nouveaux produits pourraient être créés à partir de vêtements de postconsommation. En plus de faire grandir notre mission sociale en mettant l’innovation au profit de la transition écologique et en accélérant le virage vers l’économie circulaire, cette subvention nous permet d’acquérir de nouvelles expertises et d’offrir un programme de formation plus vaste à notre parcours d’insertion socioprofessionnel. Un grand merci à la Ville de Montréal d’avoir vu le grand potentiel et l’impact positif d’un tel projet Éric St-Arnaud, directeur général de Renaissance.

Pour en savoir plus, visitez renaissancequebec.ca.

