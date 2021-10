Vins et plaisirs: quatre vins pour vos pâtes au four

On ne pouvait pas terminer cette chronique en accord avec une recette de pâtes, sans proposer un accord de terroir ! Voici donc mon vin italien pour accompagner nos magnifiques rotolo aux deux fromages, épinards et sauce tomate napolitaine. La maison Villa Antinori est une référence en Toscane, mais ça l’est aussi ici, à titre d’ambassadeur des vins de cette région d’Italie. Leur cuvée emblématique, vous la connaissez sûrement, c’est celle-ci. Un vin typique des bons jus de Toscane, aromatique et charnu à souhait, mais sans tomber dans l’excès. C’est d’ailleurs un des secrets de la réussite de cette maison viticole centenaire. On découvre ou on redécouvre cet assemblage de sangiovese, cabernet sauvignon, merlot, petit-verdot et syrah, qui a été élevé un an en barrique de chêne et qui se laisse déguster toujours avec autant de plaisir. Des notes complexes de pruneau, de cerise noire, de vanille le caractérisent. Le vin est moyennement corsé et se laisse prendre facilement avec beaucoup de viandes grillées ou braisées (tel un osso buco de porc), mais aussi avec une multitude de plats en sauce tomate, particulièrement ceux enfournés et gratinés de fromage, vu son petit côté boisé et sa texture onctueuse. Une belle acidité le prédispose aux accords avec la tomate, mais comme son côté charnu domine, il nous faut un plat riche comme nos rotolo aux deux fromages accompagnés d’une salade aux chips de prosciutto. L’accord gourmand du week-end, sans contredit ! Buon appetito !

Vin rouge, 750 ml

Italie, Toscane

Code SAQ : 10251348

Prix : 23,65 $