Gagnants Gala Alpha 2021 Winners

Le Gala Alpha est l’occasion de célébrer l’excellence, la performance et de mettre de l’avant la créativité, le dynamisme et la réussite des entreprises de Saint-Laurent, Mont-Royal et Ahuntsic-Cartierville dans divers secteurs et catégories. L’objectif est de rassembler, reconnaître et encourager celles et ceux qui se démarquent par leur implication et leur contribution au développement de la communauté d’affaires de notre territoire.



C’est l’occasion de découvrir les finalistes ayant participé au concours Alpha. Chaque année la Chambre organise un concours, sous un thème particulier, pour célébrer les accomplissements de la communauté d’affaires de Saint-Laurent, Mont-Royal et Ahuntsic-Cartierville et permet aux entreprises de faire le point sur leurs réalisations, les changements, les adaptations, les transformations et aussi la créativité et l’innovation.



Le Gala tient aussi à célébrer ses personnalités d’affaires et à reconnaître la contribution exceptionnelle de femmes et d’hommes de la communauté d’affaires à titre de citoyen corporatif ou résident. Chacune de ces personnalités est reconnue comme chef de file et représente un modèle en matière de développement économique.



Ce soir la Chambre célèbre son 36e Gala Alpha, l’emblème du succès et de la reconnaissance par la communauté d’affaires, sous le thème « Plus vite, plus haut, plus fort ». Elle célèbre également son 40e anniversaire: 40 ans au service de nos gens d’affaires, et toujours fidèle à sa mission « Rassembler, informer et défendre les intérêts de ses membres » !

SERVICES

Services aux entreprises et particuliers

BNI CANADA – Chef de file mondial en réseautage et recommandations d’affaires. Création et maintien des groupes de marketing de référence à travers le Canada.

– Chef de file mondial en réseautage et recommandations d’affaires. Création et maintien des groupes de marketing de référence à travers le Canada. EURO L.S. INC. – chef de file de l’industrie des chariots élévateurs. Service, location, achat, vente des chariots élévateurs et autres équipements de manutention dans la grande région de Montréal.

– chef de file de l’industrie des chariots élévateurs. Service, location, achat, vente des chariots élévateurs et autres équipements de manutention dans la grande région de Montréal. LE GROUPE KLODA INC. – Fournisseur et planificateur d’événements. L’entreprise estdevenuechef de file canadien dans les jeux interactifs.

– Fournisseur et planificateur d’événements. L’entreprise estdevenuechef de file canadien dans les jeux interactifs. MANOIR DE CASSON – Résidence de luxe pour personnes âgées cértifiée autonome (catégorie 2).

Félicitations au gagnant : EURO L.S. INC.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



2750, rue Halpern

Saint-Laurent (Québec) H4S 1R6

514-335-4070

www.eurols.com

Services aux entreprises et particuliers moins de 10 employés

INNER CIRCLE LOGISTICS – Spécialisée dans le transport, l’entreposage et le cross-docking et coordonne toutes sortes d’expéditions localement et, entre le Canada et les États-Unis.

– Spécialisée dans le transport, l’entreposage et le cross-docking et coordonne toutes sortes d’expéditions localement et, entre le Canada et les États-Unis. O2COACHING INC. – Notre mission est de créer une nouvelle génération de leaders inspirants et inspirés en offrant du coaching individuel et de l’accompagnement.

– Notre mission est de créer une nouvelle génération de leaders inspirants et inspirés en offrant du coaching individuel et de l’accompagnement. PRESTIGE RH INC. – Un cabinet de recrutement.

Félicitations au gagnant : O2COACHING INC.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



614, avenue Berwick

Mont-Royal (Québec) H3R 2A2

514 754-8488

www.o2coaching.ca

Professionnels (Professions libérales et finances)

ACTION SPORT PHYSIO – SAINT-LAURENT – Prestataire de services paramédicaux, spécialement en physiothérapie. Chef de file en réadaptation physique et en médecine sportive.

– Prestataire de services paramédicaux, spécialement en physiothérapie. Chef de file en réadaptation physique et en médecine sportive. POSTUROPLUS INC. – Clinique multidisciplinaire où l’activité physique et la thérapie manuelle se rencontrent afin d’encadrer chaque individu.

– Clinique multidisciplinaire où l’activité physique et la thérapie manuelle se rencontrent afin d’encadrer chaque individu. SPEC PHARMA – Pharmacie indépendante qui offre des services, médicaments et traitements spécialisés aux patients et professionnels de la santé partout au Québec.

Félicitations au gagnant : SPEC PHARMA

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



8500, boul. Décarie, bur. 100

Mont-Royal (Québec) H4P 2N2

514-581-5831

www.spec-pharma.ca

MANUFACTURIER

Produits de consommation courante

HART PRINT INC. – Service d’impression numérique sur canette d’aluminium, une solution d’impression pour toutes les entreprises de breuvage.

– Service d’impression numérique sur canette d’aluminium, une solution d’impression pour toutes les entreprises de breuvage. IDENTIFICATION MULTI SOLUTIONS INC . – Vente des manchons, étiquettes, équipement et service des imprimantes, rubans et encres.

. – Vente des manchons, étiquettes, équipement et service des imprimantes, rubans et encres. LES FERMES AQUAVERTI INC – Ferme verticale, urbaine au Québec. Elle produit localement des produits maraichers et developpe des équipements robotiques, et informatiques pour des fermes verticales.

– Ferme verticale, urbaine au Québec. Elle produit localement des produits maraichers et developpe des équipements robotiques, et informatiques pour des fermes verticales. LE GANT PARIS CANADA – Conçoit, développe, produit et commercialise des produits distribués dans le monde (marque Auclair).

Félicitations au gagnant : HART PRINT INC.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



5794, chemin Côte-de-Liesse

Mont-Royal (Québec) H4T 1B1

514-261-0898

www.hartprint.ca

Produits et équipements électroniques, technologies de l’information

COLORBEAM NORTHAMERICA INC. – Fabricant grossiste d’une solution d’éclairage LED basse tension alimentée par un câble réseau CAT6.

– Fabricant grossiste d’une solution d’éclairage LED basse tension alimentée par un câble réseau CAT6. EXA SYSTÈMES INC. – L’entreprise se spécialise dans des solutions de collecte de données et d’identification de produits dans la chaine logistique.

– L’entreprise se spécialise dans des solutions de collecte de données et d’identification de produits dans la chaine logistique. HOMESYNC – HEROPIN – L’entreprise se spécialise dans les projets de domotique et immotique. Elle offre un service clé en main couvrant la conception, l’ingénierie, l’installation, la programmation et le support après-vente.

Félicitations au gagnant : EXA SYSTÈMES INC.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



2626, rue Sabourin

Saint-Laurent (Québec) H4S 1M2

514-333-3116 poste 315

www.exainc.com

Produits industriels

DEVILLE TECHNOLOGIES – Fournisseur mondial d’équipements de solutions de coupe à l’industrie de la transformation des aliments.

– Fournisseur mondial d’équipements de solutions de coupe à l’industrie de la transformation des aliments. SANUVOX TECHNOLOGIES INC. – Fabricant et exportateur de purificateur d’air et de surfaces par les ultraviolets.

– Fabricant et exportateur de purificateur d’air et de surfaces par les ultraviolets. VARICON INC. – Entreprise de moulage de plastique par injection.

Félicitations au gagnant : SANUVOX TECHNOLOGIES INC.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



146, rue Barr

Saint-Laurent (Québec) H4T 1Y4

514-382-5823

www.sanuvox.com

DISTRIBUTION

Toutes catégories confondues

AERIS PROTECTIVE PACKAGING INC . – Propose des solutions d’emballage de chambre à air gonflable tout en respectant l’environnement.

. – Propose des solutions d’emballage de chambre à air gonflable tout en respectant l’environnement. KLF GROUP / GROUPE KLF – L’entreprise offre un service complet d’approvisionnement de récompenses pour l’industrie canadienne des programmes de reconnaissances aux clients et aux employés.

– L’entreprise offre un service complet d’approvisionnement de récompenses pour l’industrie canadienne des programmes de reconnaissances aux clients et aux employés. SKETCH NANOTECHNOLOGIES INC. – Distribution exlusive de solutions nanotechnologiques hautement efficaces destinées à la performance de l’enveloppe des bâtiments.

Félicitations au gagnant : AERIS PROTECTIVE PACKAGING INC.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



2473, rue Guénette

Saint-Laurent (Québec) H4R 2E9

514-360-3421 x 301

www.aerispackaging.com

R&D ET TECHNOLOGIES DIVERSES

Toutes catégories confondues

E-SMA RT CONTROL INC. – L’entreprise développe et commercialise un système avancé d’aide à la conduite en adaptation intelligente de la vitesse.

– L’entreprise développe et commercialise un système avancé d’aide à la conduite en adaptation intelligente de la vitesse. MUCLITECH – Entreprise d’ingénerie technologique. Elle se spécialise dans la gestion du climat (HVAC) pour les producteurs en agriculture verticale.

– Entreprise d’ingénerie technologique. Elle se spécialise dans la gestion du climat (HVAC) pour les producteurs en agriculture verticale. YULCOM TECHNOLOGIES INC. – Entreprise de services-conseils en technologie de l’information, d’ingénierie informatique et de développement Web et logiciel.

Félicitations au gagnant : YULCOM TECHNOLOGIES INC.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



1500, rue Du Collège, bur.200

Saint-Laurent (Québec) H4L 5G6

514-375-6190

www.yulcom-technologies.com

JEUNES ENTREPRISES

Toutes catégories confondues

ANDROBAR – Création et conception d’un contôle électronique de boisson en communication avec les systèmes d’enregistrement des ventes pour la restauration.

– Création et conception d’un contôle électronique de boisson en communication avec les systèmes d’enregistrement des ventes pour la restauration. ATELIER 1200 – Marque privée qui combine des techniques de couture traditionnelle et moderne couplées à la technologie.

– Marque privée qui combine des techniques de couture traditionnelle et moderne couplées à la technologie. FS-WEB INC. – Conception et réalisation d’événements virtuels, hybride ou en personne.

– Conception et réalisation d’événements virtuels, hybride ou en personne. MIKADO GO – Services comptoirs, cuisine japonaise pour emporter et livraison.

Félicitations au gagnant : ANDROBAR

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



438, rue Isabey, bur. 436A

Saint-Laurent (Québec) H4T 1V3

514-591-8039

www.androbar.com

JEUNES ENTREPRENEURS

Toutes catégories confondues

CLINIQUE PODIATRIX – L’entreprise offre tous les services de soins spécifiques aux problèmes des pieds avec une approche professionnelle, personnalisée et chaleureuse.

– L’entreprise offre tous les services de soins spécifiques aux problèmes des pieds avec une approche professionnelle, personnalisée et chaleureuse. COOLDEL – Fondée afin d’encourager l’achat local et de promouvoir les commerçants locaux, elle permet aux épiciers indépendants du grand Montréal de vendre leurs produits en ligne.

– Fondée afin d’encourager l’achat local et de promouvoir les commerçants locaux, elle permet aux épiciers indépendants du grand Montréal de vendre leurs produits en ligne. EXPANDIFY – Agence de marketing en ligne qui aide les marques de commerce électronique à générer des ventes en ligne et un retour sur investissement.

– Agence de marketing en ligne qui aide les marques de commerce électronique à générer des ventes en ligne et un retour sur investissement. LES LIBRAIRIES O-TAKU INC. – Réseau du commerce de détail innovant qui offre des lieux d’expérience et de loisirs. Ses boutiques sont spécialisées dans les bandes dessinées japonaises.

Félicitations au gagnant : LES LIBRAIRIES O-TAKU INC.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



9320, boul. Saint- Laurent, bur. 820

Montréal (Québec) H2N 1N7

514-817-9358

www.otakulounge.com

PRIX SPÉCIAUX

Implication dans la communauté

COOK IT – Entreprise de prêt-à-cuisiner qui fournit une boîte repas incluant ses recettes.

– Entreprise de prêt-à-cuisiner qui fournit une boîte repas incluant ses recettes. LES LIBRAIRIES O-TAKU INC. – Réseau du commerce de détail innovant qui offre des lieux d’expérience et de loisirs. Ses boutiques sont spécialisées dans les bandes dessinées japonaises.

– Réseau du commerce de détail innovant qui offre des lieux d’expérience et de loisirs. Ses boutiques sont spécialisées dans les bandes dessinées japonaises. NOVATEK INTERNATIONAL – Fournit des solutions logicielles réglementaires de pointe aux industries pharmaceutiques, biotechnologiques et de la santé.

Félicitations au gagnant : COOK IT

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



www.chefcookit.com

Prix MercadOr-ExMO

Nouvel Exportateur

EFFECTIVE HVAC — Fabricant et distributeur de diffuseurs d’air haute performance améliorant l’efficacité de la ventilation dans les édifices commerciaux et institutionnels.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



178, rue Benjamin Hudon

Saint-Laurent (Québec) H4N 1H8

Diversification des marchés (chiffres d’affaires de 5M$ et plus)

BEAUCE JEANS (YOGA JEANS) — Entreprise de production de jeans pour détaillants privés et pour ses propres marques. Depuis la pandémie, diversification des activités avec la production de blouses médicales.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



150, rue Graveline

Saint-Laurent (Québec) H4T 1R7

Diversification des marchés (chiffres d’affaires de 5M$ et moins)

CANADIAN TECHNOLOGY SYSTEMS — Fournisseur d’équipements et de solutions pour répondre aux besoins des techniciens démineurs afin de neutraliser les bombes improvisées.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



104 A, Avenue Gun

Pointe-Claire (Québec) H9R 3X3

Croissance soutenue à l’exportation

DEVILLE TECHNOLOGIES INC. — Fournisseur mondial d’équipements de solutions de coupe à l’industrie de la transformation des aliments.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



8515, boul. Henri-Bourassa O

Saint-Laurent (Québec) H4S 1P7

Leader à l’exportation

ADFAST — Entreprise manufacturière d’adhésifs, de scellants, d’attaches métalliques, de mousses isolantes, de nettoyants, d’apprêts et de revêtements.

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL



2685, rue Diab

Saint-Laurent (Québec) H4S 1G1

PERSONNALITÉS D’AFFAIRES 2021

CRÉDIT PHOTO: PHOTO CRISTAL

Julie CHAURETTE, Fondation du CHUM

Redonner à la communauté

Mme Julie Chaurette, présidente et directrice générale de la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), met sa rigueur, sa détermination et sa volonté de faire la différence au service de cette cause qui lui tient à cœur, la santé! Résidente de l’arrondissement de Saint-Laurent depuis près de deux décennies, Julie figure parmi les Personnalités d’affaires 2021 saluées par la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent ─ Mont-Royal.



Du temps pour s’impliquer, cette femme de carrière et mère de deux enfants en a toujours trouvé. «La ligne est très mince entre ma vie professionnelle et mon engagement personnel. Quand tu contribues à la communauté de différentes façons, que tu utilises tes talents et ton expertise pour aider, ça permet de grandir, explique Julie Chaurette. Oui, j’ai eu un parcours qu’on peut qualifier d’exceptionnel, mais j’ai surtout réussi à conjuguer mes valeurs personnelles avec les défis professionnels qui se sont présentés.»



Que ce soit aux côtés des athlètes de soccer de Saint-Laurent avec lesquels son fils a longtemps évolué, telle «une maman bienveillante qui prend soin de l’équipe», ou à titre de vice-présidente exécutive soucieuse de réfléchir avec sensibilité au développement et au positionnement de l’arrondissement auprès d’un important groupe immobilier, la présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM a laissé sa marque au sein de plusieurs sphères et institutions de renommée internationale.



La force du groupe

Questionnée au sujet du message qu’elle souhaite transmettre aux générations suivantes, Mme Chaurette adresse spontanément de précieux conseils. «Je suis très fière d’inspirer cette jeunesse. De dire qu’il faut vraiment se faire confiance et ne pas hésiter à sortir de nos zones de confort. Parler également de l’importance de s’entourer de gens qui ont les mêmes valeurs que nous et qui portent aussi le désir de faire la différence, insiste-t-elle. Parce que toute seule on peut faire de petites choses, mais quand on est en équipe on peut faire de grandes choses. Cela reflète bien les objectifs visés par la Chambre de commerce. L’importance de partager son savoir, les défis que l’on rencontre et de bénéficier de l’expérience des autres.»



Un aspect que la crise sanitaire est justement venue mettre en relief, souligne -t-elle. «La pandémie a révélé certains angles morts et une certaine vulnérabilité, démontrant que personne n’est à l’abri. Nous avons tous une responsabilité sociale et si chacun fait sa part, on peut passer à travers. La bienveillance et le principe de donner au suivant ont pris toute leur importance. C’est ensemble qu’on peut réussir.»

Marc PARENT, CAE

Lorsqu’innovation, passion et dépassement se rencontrent



Le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, est poussé par une véritable passion; passion qui le mène à consacrer sa vie à aider à bâtir l’industrie québécoise de l’aviation. Reconnu comme un véritable leader dans l’industrie de l’aérospatiale, M. Parent est devenu pilote à 17 ans et a piloté un Cessna avant même d’avoir un permis de conduire.



Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur, M. Parent a choisi de rejoindre Bombardier Canadair en 1984 pour se rapprocher de sa passion de l’aviation. À partir de 1993, il a occupé des postes d’importance dans le développement de nouveaux avions. En 1999, M. Parent a été honoré comme l’un des « 40 meilleurs dirigeants canadiens de moins de 40 ans » et a été reconnu pour sa gestion de la croissance explosive du site de Bombardier à Downsview, en Ontario.



M. Parent s’est joint à CAE en 2005 en tant que président de groupe Produits de simulation pour prendre en charge la division des produits de simulation civils, ainsi que la conception, la fabrication et le soutien des produits pour les activités de formation civile et militaire de CAE. Son rôle s’est élargi en mai 2006, lorsqu’il a été nommé président de groupe Produits de simulation et Formation militaire et services associés. En 2008, il a été nommé vice-président exécutif et chef de l’exploitation de CAE. Il était alors responsable des quatre secteurs d’activités et des nouvelles initiatives de croissance. Marc Parent a été nommé président et chef de la direction de CAE en 2009, poste qu’il occupe toujours. En une décennie, grâce entre autres à son leadership, CAE est passée d’un manufacturier de simulateurs de vol à un fournisseur de services pour la formation des pilotes reconnue mondialement.



Depuis la pandémie, l’innovation et le dépassement sont au cœur de toutes les actions entreprises par M. Parent et CAE. En mars 2020, le secteur de l’aviation civile, la plus grande division de CAE, a été frappé de plein fouet par la pandémie. Les répercussions ont été majeures pour l’entreprise, mais M. Parent ne s’est pas laissé abattre.



Sous son leadership, l’entreprise a fait preuve de courage et de résilience et a réussi à saisir les opportunités. Adapter la stratégie d’affaires a permis de renforcer fondamentalement l’entreprise et assurer son avenir. Au plus fort de la pandémie, M. Parent sentait qu’il était de sa responsabilité de trouver une façon de mettre les forces de CAE au service des hôpitaux. Les compétences techniques et scientifiques des employés ont été mises à profit dans la conception et la création d’un respirateur destiné aux soins intensifs. Pas moins de 500 employés de CAE ont été rappelés pour travailler sur le projet. Un contrat majeur avec le Gouvernement du Canada a été octroyé à CAE et plus de 170 fournisseurs, dont près de 100 au Québec, ont également contribué au projet. Celui-ci a d’ailleurs permis de maintenir plus 3000 emplois chez les fournisseurs de CAE durant les mois les plus critiques de la pandémie.



En avril dernier, CAE a ouvert à ses frais son propre centre de vaccination. Le Centre de vaccination CAE Montréal, le premier de ces centres uniques en leur genre, est destiné aux employés de CAE, aux entreprises partenaires, à leur famille et à la communauté locale. Seulement au centre de vaccination de CAE, près de 33 000 vaccins ont été administrés.



La vision, le leadership et le dynamisme de Marc Parent ont permis à CAE de tirer son épingle du jeu et de sortir encore plus fort de cette période.

Yip Chee SING, Aliments Kim Phat

Entrepreneur inspirant

Fondateur et propriétaire des épiceries Kim Phat, M. Yip Chee Sing a développé un lien privilégié avec les citoyens au fil des années. Pour le Québécois d’origine cambodgienne âgé de 78 ans, la fidélité que lui témoigne sa clientèle depuis l’ouverture du tout premier Kim Phat, en 1986, est une grande fierté.



Yip Chee Sing est arrivé au Québec au début de 1979. En provenance d’un camp de réfugiés au Cambodge, l’homme a réalisé le trajet seul, avant d’être rejoint par sa famille à la fin de la même année. Dès 1981, il assure la livraison de sacs de riz aux familles asiatiques de Montréal.



Son parcours d’entrepreneur commence officiellement en 1982, avec l’ouverture d’une épicerie logée dans le Quartier Chinois. Ce n’est que quatre ans plus tard que le premier Kim Phat verra le jour, en 1986, dans le quartier Côte-des-Neiges.



Le secteur de l’alimentation, un service essentiel, l’a naturellement interpellé. Y voyant «une opportunité de rester connecté avec son héritage asiatique, mais aussi de partager les produits exotiques de son pays d’origine avec les gens d’ici», raconte M. Yip Chee Sing .



Offrir à la clientèle une satisfaction à 120 % est une priorité depuis ses débuts dans le monde des affaires. «On doit prendre en considération les besoins de nos clients et les satisfaire. Dans mon domaine tout particulièrement, vendre des produits frais et de qualité à des prix raisonnables, souligne-t-il. Un entrepreneur doit toujours se mettre au défi et ne peut pas prendre de raccourci. Il faut toujours faire les choses de la bonne manière. Un entrepreneur doit rester flexible, ouvert et être capable de s’adapter aux tendances du marché avec une vision de l’avenir.»



Honoré de cette reconnaissance de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent ─ Mont-Royal, l’époux de Sing Muoi Sin et père de cinq enfants est heureux de participer à la vie socioéconomique d’ici.



Permettre l’accès à un vaste éventail de produits d’alimentation asiatiques qui ne se dénichent pas ailleurs est un des atouts de l’entreprise qu’il a fondée. «À Saint-Laurent, on peut trouver des produits chinois en vente, mais chez Kim Phat, nous offrons aussi des produits qui proviennent de partout en Asie, dont de Thaïlande, du Vietnam et du Cambodge», indique M. Yip Chee Sing .



Professionnellement, les clients fidèles qui fréquentent son commerce depuis sa fondation font partie de ce dont il est le plus fier en regardant le chemin parcouru. «Voir et reconnaître des clients qui reviennent et continuent de supporter Kim Phat est une source de fierté.»



M. Yip Chee Sing est récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. Cette distinction honorifique nationale visant à reconnaître les contributions et réalisations de Canadiennes et Canadiens a été remise à 60 000 citoyens en 2012.

Christine TURGEON, Clinique MultiSens

Leader innovante et engagée

La cofondatrice et copropriétaire du réseau Clinique MultiSens, Christine Turgeon, se distingue de plusieurs façons. Audiologiste clinicienne spécialisée en évaluation pédoaudiologique, chercheuse et entrepreneure, elle contribue à l’accessibilité des soins de santé, d’éducation et de réadaptation, mais également aux recherches qui permettent leurs avancées. Son mandat à la barre d’un projet humanitaire à Haïti témoigne de la place que tient l’engagement sur le parcours de cette femme d’exception.



Un coup d’œil à une seule page de son imposant curriculum vitae donne un aperçu de l’étendue des accomplissements de la femme de trente-sept ans.



À sa formation universitaire unique dans son champ d’expertise – incluant un baccalauréat en psychologie, une maîtrise en audiologie, un doctorat en sciences biomédicales, option audiologie et un postdoctorat en linguistique – s’ajoutent des travaux de recherche parus au sein de diverses publications scientifiques, de même qu’une feuille de route exemplaire à titre de bénévole.



En 2013, avec l’ouverture de la première Clinique MultiSens à Rosemère, Christine Turgeon joint une corde de plus à son arc. L’objectif est alors d’offrir une gamme de services pluridisciplinaires en santé, en éducation et en réadaptation et ce, sous un même toit.



Le réseau compte aujourd’hui quatre succursales au Québec. Globalement, MultiSens regroupe des professionnels de plusieurs domaines, dont l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la neuropsychologie et l’orthopédagogie.



Succès d’équipe

La Clinique MultiSens de l’arrondissement Saint-Laurent, inaugurée en juin 2019, est la plus récente acquisition de Mme Turgeon et son associé, l’orthophoniste Cimon Chapdelaine. Tous deux animés d’une passion pour leur métier, ils partagent également une vision commune quant à la mission et aux valeurs de l’entreprise.



«Je n’étais pas entrepreneure à la base, je suis audiologiste et chercheuse. C’est donc un apprentissage de tous les jours pour moi, et également pour mon associé. Nous nous complétons vraiment dans nos forces et nos faiblesses lui et moi», observe la moitié féminine du duo.



S’entourer d’une équipe de confiance fait partie des clés, souligne-t-elle. Les quelques trente-cinq professionnels qui œuvrent actuellement dans l’ensemble des cliniques participent tous ensemble à la réussite.



«Le recrutement est un enjeu de tous les jours. Le fait que nous nous démarquons beaucoup en recherche et innovation est un aspect intéressant pour les professionnels, mentionne la PhD, précisant qu’ils se tiennent au fait de toutes les nouvelles connaissances et technologies. Notre partenariat avec des universités permet aussi le développement de projets de recherche innovants.»



Humaine

Au-delà de l’expérience clinique acquise au fil de ses douze années de pratique, Christine Turgeon cumule de nombreuses heures de bénévolat sur le terrain. Le rôle qu’elle joue à la direction du volet audiologie d’un projet humanitaire déployé à Haïti depuis neuf ans lui vaut justement la reconnaissance de ses pairs.



L’Association Canadienne d’Audiologie (ACA) lui a décerné le prix Monica Price Humanitarian Award 2013 pour son implication communautaire et humanitaire en tant qu’audiologiste.

Sa contribution au développement du programme à Port-au-Prince, le partenariat établi entre Clinique MultiSens et Médecins du monde Canada, ainsi que son apport comme consultante pour World Wide Hearing et H.E.A.R. World Wide l’ont par ailleurs hissée parmi les finalistes des Prix des femmes d’affaires du Québec en 2019, dans la catégorie «Bénévole fortement engagée».



Cette année, l’entrepreneure et mère d’une fillette de quatre ans est l’une des Personnalités d’affaires de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent ─ Mont-Royal.

HOMMAGE GRANDE ENTREPRISE

Cook It

ENTREPRISE DE L’ANNÉE

Sanuvox Technologies

Félicitations à tous les lauréats et finaliste du Gala Alpha 2021!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.