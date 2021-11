Square Register: faciliter la vie des commerçants québécois

Alors que la pandémie nous forçait à revoir notre façon de consommer et de conclure des transactions, les commerçants québécois ont dû rivaliser d’imagination pour s’adapter rapidement à la nouvelle réalité des paiements à distance, dont le mouvement était déjà pourtant bien entamé. Une réalité moderne en appelle à des solutions modernes, et c’est ici que s’inscrit la compagnie Square, la géante des solutions de paiement logicielles et matérielles pour les entreprises de toutes tailles, qui propose désormais Square Register, un outil entièrement intégré et facile à implanter.

Signe des temps, selon le Rapport canadien sur les modes et les tendances des paiements, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à opter pour un portefeuille mobile et à délaisser l’argent comptant, alors que le volume des paiements sans contact a augmenté de 15% – et leur valeur de 20% – de 2018 à 2020, pour compter jusqu’à un tiers de toutes les transactions en points de vente.

D’autre part, un récent sondage Léger commandé par Square révèle que 71% des Québécois interrogés préfèrent les solutions d’achat à distance et sans argent comptant, lorsqu’ils effectuent des achats auprès des commerçants locaux, alors que 83% indiquent qu’il est plus important de soutenir les entreprises locales aujourd’hui qu’avant la pandémie.

La solution logicielle et matérielle de Square arrive donc à point nommé pour donner un coup de main aux petits comme aux grands commerçants québécois durant la reprise de leurs activités. À son plus simple, Square Register est une formule clés en main : le commerçant commande sa trousse directement en ligne et dès réception, les appareils sont prêts à être activés et utilisés.

Recevez, branchez, servez.

C’est la formule plug-and-play, ou prêt à l’usage. On s’enregistre dans son compte et déjà on peut conclure une transaction. Un appareil dans les mains du commerçant et un second dans celles du client, qui peuvent s’éloigner jusqu’à deux mètres de distance. Parfait pour rester socialement distancés, mais également, pour plus d’intimité à la saisie des données personnelles.

Fort élégant par son design, le produit Square Register de base comprend deux appareils et se détaille à 899 $. Un plan de 12 versements sans intérêt de 75 $ par mois est également proposé. Il s’agit d’une formule forfaitaire différente des terminaux plus traditionnels, le tout permettant une prévision des dépenses simplifiée, mais aussi, une tranquillité d’esprit supplémentaire, par la garantie limitée de deux ans sur le matériel.

Pour ce qui est des frais d’usage, ils sont fixés à 2,65% pour les transactions crédit et à 0,10$ par transaction débit.

Toute la logistique est facilitée. Il n’y a aucun échange avec un représentant ou contrat à signer, pas de frais mensuels cachés non plus, nous fonctionnons vraiment avec des tarifs fixes, plus le montant unique des appareils. Après, on peut grandir avec vous, en ajoutant des options intéressantes, comme une option cartes-cadeaux! Paulina Ignacak, spécialiste de la localisation chez Square

Un coffre à outils qui s’adapte à vos besoins

Square Register, c’est tout l’aspect transactionnel, mais c’est également une porte d’entrée sur l’écosystème Square, qui propose une panoplie de logiciels connectés, entre autres pour la gestion des stocks, des employés et de la livraison. Plus de 20 outils destinés aux entreprises de tous secteurs et de toutes tailles. Bref, tout ce dont un commerce aura besoin pour s’organiser et grandir rassemblé en un seul endroit.









C’est le pouvoir de l’intégré, du tout-en-un. Et on ne paye que pour ce que l’on a de besoin. Pas étonnant que beaucoup d’entreprises canadiennes l’aient d’ailleurs déjà adopté, de la boutique Les Petits Ziboo de Magog au Scotiabank Saddledome de Calgary.

Si la formule Square Register s’adapte bien aux besoins des petites entreprises, elle a toutefois été expressément conçue pour desservir les besoins d’entreprises plus importantes et plus complexes. Il n’y a pas que les petits commerces qui peuvent bénéficier de solutions simples.

Vous désirez en apprendre davantage? Rendez-vous au square.ca !

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.