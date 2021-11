Vins et plaisirs: des bouteilles pour votre planche à fromage!

Pourquoi ne pas commencer par un vin sans alcool pour l’apéro, pour continuer avec nos fromages ou même avec nos desserts ? Vous êtes plusieurs à m’avoir demandé des recommandations de vins sans alcool, alors en voilà une qui vous fera plaisir ! Pas toujours facile de trouver des produits qui goûtent bon et qui rappellent les cuvées alcoolisées. Ce Nozeco, joli jeu de mots avec « nose » (le nez), « no » (pas) et « Prosseco » (vin mousseux italien), est très réussi ! On a ici un pétillant issu de la méthode Charmat, au nez et à la bouche aromatique, qui nous accroche à coup sûr ! Le secret ? On a vinifié les raisins comme un vin normal et ensuite on a procédé à la désalcoolisation du produit. L’entreprise de renom Les Grands Chais de France (qui détient notamment J.-P. Chenet) a investi dans ses propres installations de désalcoolisation. Avec 0,5% d’alcool on est proche de la perfection ! Un assemblage muscat (90%) et chardonnay (10%), qui révèle d’agréables notes de fleurs blanches, de pêche et d’abricot. Le vin a quand même un bon dosage de sucre résiduel (50 gr de sucre par litre) pour maintenir le côté rond du vin. Par contre, sa fraîcheur et sa belle acidité balancent la sensation de sucre, rendant le vin agréable à boire ! Belle découverte à essayer et délicieux avec nos fromages !

Vin mousseux, 750 ml

France

Code SAQ : 14741731

Prix : 11,40 $