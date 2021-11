Veinage : offrir un produit unique, local et réfléchi en cadeau

Veinage propose une gamme de sacs et accessoires en cuir et bois récupérés unique et originale. Entièrement désigné, fabriqué, coupé et cousu à l’atelier de Montréal, chaque article est créé dans un souci de l’environnement et du détail; le tout en misant sur la qualité des matériaux utilisés afin d’offrir des sacs et accessoires haut de gamme qui perdureront.

Violaine Tétreault est l’artiste et la créatrice derrière Veinage. Maroquinière et ébéniste, elle souhaitait mettre à profit ses deux passions et ses deux professions afin d’offrir des produits uniques, qui sauront bien traverser le temps. Depuis maintenant 10 ans, l’équipe de Veinage travaille avec rigueur, amour et passion afin de fabriquer ces accessoires mode résolument modernes au clin d’œil « vintage » assumé. Sacs à dos, sacs à main, sacs de type fourre-tout, bijoux et portefeuilles font partie des produits uniques fabriqués à l’atelier de la rue Masson.

À l’approche de la période des Fêtes, Veinage est l’option cadeau parfaite pour tous. Avec ses produits destinés aux femmes, aux hommes ainsi que des sacs et accessoires unisexes, Veinage est une option de choix pour les personnes consciencieuses de l’achat local et de l’environnement.

D’ailleurs, le bois utilisé lors de la création est du frêne issu de la coupe d’arbres atteints de l’agrile du frêne. Les arbres ont été coupés directement dans l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie, par des émondeurs de la Ville, avant de prendre la direction d’un atelier d’ébénisterie. Les retailles non utilisées par ces ébénistes font partie des matériaux récupérés par Veinage et sont intégrées aux produits. Entièrement faits à la main, les créations de l’équipe de Veinage comprennent également des textiles et du cuir récupérés.













L’atelier Veinage, situé au 2177, Masson, bureau #203, est ouverte au public sur rendez-vous. Il s’agit de l’endroit de choix pour venir découvrir l’entreprise et dénicher quelques trouvailles à placer sous le sapin. Directement à la boutique, les clients peuvent mettre la main sur des articles exclusifs, non disponibles sur internet, et sur des produits en solde.

Venez découvrir les sacs et accessoires Veinage : un cadeau unique et éthique à offrir (ou à s’offrir!) directement à l’atelier-boutique. Sinon, rendez-vous au veinage.ca pour voir l’ensemble des collections de sacs et accessoires disponibles!

Acheter local pendant le temps des Fêtes, c’est un cadeau pour soi, mais aussi pour toute la société!

