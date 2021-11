Visitez le père Noël dans sa cabane rustique du Marché Central

Tout le monde a besoin d’un congé une fois de temps en temps, et le père Noël ne fait pas exception! C’est pourquoi, durant sa période la plus occupée de l’année, il posera ses pénates dans sa chic cabane rustique de la place extérieure du Marché Central (près du Nike), le temps d’un repos éclair, les samedi 4 et dimanche 5 décembre prochains.

Ce sera également l’occasion pour les familles – si ce n’est pas déjà fait! – de venir choisir leur arbre de Noël parmi une grande sélection de sapins de première qualité. Elles auront également la possibilité d’acheter une belle couronne ou de personnaliser la leur tout en sirotant un chocolat chaud gratuit de Mr. Puffs (jusqu’à épuisement des stocks) à côté du feu de joie.

Les créneaux d’inscription pour les visites du père Noël sont complets, mais les visites sans rendez-vous sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour plus de détails, visitez https://bit.ly/3xaL1Zh.

Concours Instagram #MarcheCentral

Deux personnes pourront courir la chance de gagner une carte-cadeau Marché Central de 500 $ en quelques étapes simples. Prenez une photo avec le Père Noël dans sa cabane le 4 ou le 5 décembre, postez-la sur Instagram, suivez et taguez Marché Central sur @lemarchecentral en utilisant #marchecentral. Vous avez jusqu’au 10 décembre inclusivement pour participer!

À propos du Marché Central

Reconnu comme étant l’un des plus importants mégacentres au Canada, le Marché Central répond aux besoins essentiels des consommateurs avertis grâce à sa vaste sélection de magasins à grande surface et d’entrepôts de marque.

Idéalement situé à la rencontre de Montréal et de Laval, à l’intersection du boulevard de l’Acadie et du boulevard Crémazie (autoroute métropolitaine), avec un accès facile et une grande visibilité à partir de l’autoroute, le Marché Central est un choix des plus évidents pour les détaillants qui cherchent à réussir sur le marché montréalais.

