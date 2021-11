Pleins feux sur les vins du Québec!

Cette semaine, on parle de la qualité de nos vins québécois. On peut, en effet, aujourd’hui sans hésiter choisir parmi une vaste étendue de produits issus de vignobles des quatre coins de la province, sans pour autant faire une croix sur la qualité des vins. Quand on peut à la fois déguster un excellent produit tout en encourageant l’achat local, pourquoi bouder son plaisir?

Depuis la pandémie, l’achat local est devenu une priorité pour plusieurs Québécois. On a en effet réalisé que ce qu’on faisait chez nous était souvent un gage de qualité, qu’on avait une garantie sur la provenance et la traçabilité du produit, que celui-ci était fait en conformité avec nos valeurs éthiques et environnementales et que cela contribuait à l’enrichissement de notre propre économie. Bien entendu, le consommateur n’est pas dupe et il investit ses dollars dans l’achat de produits d’ici, seulement si ceux-ci l’ont convaincu de leur qualité. Dans le domaine des produits alcoolisés québécois, cela a suivi la tendance. Les consommateurs avertis sont partis à la découverte des cuvées du Québec et sont littéralement tombés sous leur charme!

Un choix diversifié

Au fil des ans, grâce à l’expertise et à la passion de nos artisans, le choix de produits alcoolisés venant du Québec s’est considérablement élargi. Devant cette offre florissante, la SAQ a décidé de segmenter les produits du Québec en trois catégories afin de mieux refléter les spécificités de fabrication et de production propres à chacun.

Ainsi, on peut s’orienter facilement grâce aux trois différents sceaux bleus qui identifient les produits du Québec, dans les trois catégories suivantes : « Origine Québec », « Préparé au Québec » et « Embouteillé au Québec »

Chaque sceau détermine une catégorie précise qui met en valeur les produits du Québec :

Origine Québec : Élaboré par des artisans d’ici et fabriqué avec des ingrédients cultivés ici. Préparé au Québec : Conçu par des gens d’ici avec des ingrédients d’ici et d’ailleurs. Embouteillé au Québec : Assemblé et mis en bouteilles dans une entreprise locale, par du monde d’ici.

Pour plus d’info : https://www.saq.com/fr/a-propos/responsabilite-societale/decouvrir-produits-d-ici

Avec 1487 produits du Québec disponibles au total sur le site SAQ.com dans toutes les catégories (spiritueux, vins, cidre, etc.), nous ne manquons aujourd’hui certes pas de choix pour partir à la découverte des meilleurs produits alcoolisés québécois!

Origine Québec : québécois du raisin à la bouteille

La catégorie Origine Québec, vous permettra de découvrir le talent de plusieurs vignerons québécois qui ont élaboré leurs cuvées à partir de raisins plantés ici et qui les ont ensuite vinifiées dans leur chai. La notion de « terroir » s’applique donc à ces vins, dont la provenance joue un rôle important.

Boire le terroir : des vins aux caractères uniques

En cultivant la vigne, les vignerons d’ici ont vite réalisé que chaque terroir avait ses propres propriétés. De la Vallée d’Oka, en passant par les sols volcaniques de la Montérégie, aux champs des Cantons de l’Est, jusqu’à la pointe de l’île d’Orléans, les climats, mais aussi les sols, apportent des caractéristiques propres aux vins. Ainsi, grâce à l’expertise et le savoir de nos vignerons québécois, des vins de terroir sont apparus. Ces vins traduisent et mettent en valeur les qualités uniques de l’endroit où ils ont été produits. Il est fascinant d’entendre les vignerons québécois nous parler des cépages qui sont entrés dans la fabrication de leurs vins et la méthode de vinification qu’ils ont sélectionnée pour illustrer le mieux les qualités de leur terroir.

Une qualité croissante du vignoble québécois

Un fait est sûr, nous n’avons jamais eu autant de bons vins faits ici. La multitude de prix que nos vins ont remporté ces dernières années dans les concours internationaux démontrent à quel point on a su développer une expertise intéressante en viticulture.

Les vignerons ont réussi presque l’impensable : apprivoiser le climat du Québec et découvrir des façons de produire du vin qualitatif malgré les conditions météo hostiles. Après plusieurs essais et en donnant le temps aux vignes plantées de gagner en maturité, on a réussi à produire d’excellents vins représentatifs de notre terroir.

Vignoble de l’île d’Orléans, en arrière-plan la chute Montmorency – Source: 123rf.com

Une grande variété de ces vins est aujourd’hui disponible et vaut la peine d’être découverte. Des vins uniques provenant de cépages hybrides (frontenac noir et blanc, marquette, seyval blanc, vidal, etc.) mais aussi européens (chardonnay, pinot noir, riesling, etc.), témoignent du choix offert.

On retrouve aussi un éventail de vins blancs, rouges ou rosés, en vins tranquilles ou en mousseux, et même des vins orange (vins de macération)! Ajoutez à cette offre déjà complète, des vins de glace, des vins liquoreux et des vins 100% biologiques, élaborés en barriques ou en fût de chêne ou même vieillis en amphores, et vous avez-là une petite idée de l’étendue de nos compétences vinicoles.

Une mission qui paraissait impossible au début a nettement propulsé les talents et l’ingéniosité de nos artisans vignerons du Québec. Nous pouvons être fiers d’eux et déguster sans rougir les fruits de leur labeur!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.