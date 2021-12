Choisir sa cause et donner au suivant durant les fêtes

Pour plusieurs, la période des fêtes en est une de réjouissances, de retrouvailles familiales, de soirées entre amis et de profusion de cadeaux. Pour d’autres – moins choyés, esseulés ou affaiblis – il s’agit d’un temps de l’année plus éprouvant. C’est pourquoi plusieurs organismes redoublent d’effort afin de leur venir en aide de différentes manières.

Cette année, à l’occasion de la période des fêtes, pourquoi ne pas faire preuve de générosité en donnant, à la hauteur de vos moyens, à un organisme de charité afin de le soutenir dans sa mission? Tous les dons font une différence.

Voici quelques suggestions d’organisme qui ont besoin de vous pour continuer leur œuvre!

Fondation de Lauberivière

Rallumer des vies

Lauberivière est un refuge multiservice ayant comme mission d’accueillir avec respect, amour et compréhension toute personne dans le besoin, quelle que soit la raison qui l’amène à frapper à sa porte.

Ouvert pour la vie, 24h sur 24, 365 jours par année, le refuge accueille les hommes et les femmes en difficulté âgés de 18 ans et plus qui sont en situation d’itinérance ou à risque de l’être. Lauberivière vient en aide annuellement à plus de 5 000 personnes différentes.

La vie, c’est comme le feu. Même s’il n’en reste qu’un seul tison, il est possible de le rallumer et, dans le cas de Lauberivière, c’est l’espoir.

Votre contribution aidera Lauberivière à poursuivre sa mission. Ensemble, rallumons des vies.











Pour en savoir plus sur la mission et faire un don, rendez-vous au lauberiviere.org

Carrefour des proches aidants

Les personnes proches aidantes ne sont pas seules

Le Carrefour des proches aidants de Québec est là pour accompagner et soutenir les personnes proches aidantes, et ce, durant toutes les étapes de la proche aidance et de la postaidance.

Son offre de service des plus diversifiées répond aux divers besoins de répit, de soutien, d’information, de socialisation et de divertissement qui lui sont exprimés. Si vous aidez une personne chère à vos yeux – un conjoint, un parent, un enfant, un ami – l’OBNL est là pour vous entendre et vous offrir les services qui vous conviennent.

Le Carrefour se fait un devoir d’intervenir rapidement et adéquatement via une approche centrée sur la personne afin que vous vous sentiez soutenu dans votre parcours. Il vous rappelle l’importance de prendre soin de vous au quotidien pour être en mesure de continuer d’être un pilier dans la vie de votre personne aidée.

Un groupe de proches aidants au lunch-détente

Des participants avec leur partition de « Chante-là ta chanson »

Dîner de Noël annuel avec les aidants et les aidés

Les dames dansent ensemble à la halte-pause

Encouragements artistiques

Pour en savoir plus sur la mission et faire un don, rendez-vous au prochesaidantsquebec.com

Fondation Michel-Sarrazin

Offrir gratuitement des soins palliatifs de qualité

L’œuvre Michel-Sarrazin accompagne les personnes atteintes d’un cancer incurable ainsi que leurs proches à chacune des étapes de leur cheminement.

En phase palliative, les patients reçoivent au Centre Bonenfant-Dionne un accompagnement qui les aide à briser l’isolement qui vient souvent avec la maladie. En fin de vie, la Maison les accueille avec compassion et soulage leurs souffrances, physiques et psychologiques. Et après le départ de l’être cher, Michel-Sarrazin offre du soutien dans le deuil pour ceux qui restent.

Si l’organisme arrive à poursuivre sa mission depuis plus de 35 ans, c’est grâce à la générosité de la communauté. Chaque don est important pour assurer le présent, mais dans un contexte où l’organisation se préoccupe de sa pérennité, la Fondation encourage les donateurs à explorer les dons planifiés.











Pour en savoir plus sur la mission et faire un don, rendez-vous au michel-sarrazin.ca

Fondation Mira

Des chiens qui changent la vie des gens

La Fondation Mira poursuit l’objectif d’accroître l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes qui vivent avec un handicap visuel ou moteur ainsi que celles des jeunes qui présentent un trouble du spectre de l’autisme.

Comment? En leur fournissant gratuitement un chien spécialement entraîné pour répondre à leurs besoins! Depuis ses débuts en 1981, Mira a remis plus de 3 700 chiens à des gens dans le besoin. Chacun de ces chiens-guides et d’assistance représente un investissement de 30 000 $ pour l’OBNL, qui ne reçoit aucune subvention du gouvernement et se finance uniquement grâce aux dons du grand public et du secteur privé.

La Fondation Mira vous remercie de l’aider à changer des vies, un chien à la fois, depuis 40 ans!

Crédit photo: Valérie Milette

Crédit photo: Carine Robert

Crédit photo: Carine Robert

Crédit photo: Manon Pépin

Crédit photo: Richard Provost

Pour en savoir plus sur la mission et faire un don, rendez-vous au mira.ca

Diocèse de Montréal

Venir en aide aux personnes dans le besoin

Contribuer à la mission de l’Église catholique à Montréal, c’est permettre à celle-ci de servir ses communautés, de venir en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin et d’accomplir sa mission.

En donnant à l’Église, vous lui permettez entre autres d’assurer une présence auprès des itinérants et des personnes en quête de sens, d’offrir de l’accompagnement spirituel aux malades ainsi qu’aux personnes âgées et de favoriser l’accueil et l’intégration des réfugiés, des immigrés et des travailleurs saisonniers.

Mieux l’Église se porte sur le plan matériel, plus elle est en mesure de redistribuer ses surplus. En lui offrant votre soutien, vous lui permettez de continuer sa mission spirituelle, religieuse et de salut.









Pour en savoir plus sur la mission et faire un don, rendez-vous au diocesemontreal.org

Faire preuve de générosité, c’est mettre un baume sur l’existence de son prochain. La période des fêtes est le moment parfait pour donner aux divers organismes d’ici qui viennent en aide aux personnes en difficulté. Aidez-les à poursuivre leur mission!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.