Vins et plaisirs: de tout pour vos partys des Fêtes!

Un autre vin italien et on monte en gamme cette fois avec un Rosso di Montalcino qui est une excellente valeur qualité/prix. Les vins de l’appellation « Rosso di Montalcino », contrairement à ceux issus de l’appellation « Brunello di Montalcino », sont beaucoup moins dispendieux (20-30$ contre 50-60$ et même 100$). Les deux sont élaborés à partir du même cépage, le Sangiovese, sauf que le Rosso, lui, est vieilli moins longtemps et a fait un plus court passage en fûts de chêne, ce qui le rend plus abordable au niveau du prix. De plus, la région d’où proviennent les raisins du Rosso est moins délimitée que celle du Brunello ; cela donne un vin avec un peu moins de caractère. Plus facile à boire maintenant et plus polyvalent peut-être que son grand frère, car il possède moins de force tannique, il sera apprécié de tous. C’est un vin tout à fait délicieux, accessible et typique de la Toscane avec son caractère chaud et enveloppant. Des notes de fruits rouges, de prune, de violette et d’épices le caractérisent. Idéal avec les plats de viande forte, les tourtières, les rôtis, mais aussi les pâtes et les gibiers.

Vin rouge, 750 ml

Italie, Toscane

Code SAQ : 13871471

Prix : 23,85 $