TAK Village et Odea Montréal: l’habitat urbain repensé

« C’est un projet clé en main accessible, souligne la vice-présidente ventes et marketing de Cogir Immobilier, Tina Dostie. En comparaison avec les prix très élevés actuellement sur le marché de la revente, alors que les gens doivent investir un montant parfois même plus élevé à l’achat et ajouter 100 000$ pour rénover, ce projet donne aux couples et aux familles l’accès à des maisons de ville dans un environnement recherché. »