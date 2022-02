Enfilez vos tuques, il est encore temps de profiter de l’hiver!

Si un sentiment de nostalgie vous envahit déjà lorsque votre regard se pose sur vos équipements de sports d’hiver, dites-vous que c’est loin d’être terminé!

Autre bonne nouvelle: pas besoin de vous taper des heures de route ou de dépenser une fortune pour pratiquer vos activités hivernales favorites : plusieurs installations du Grand Montréal n’attendent que vous, certaines vous proposant même de profiter de leurs installations gratuitement ou à petit prix!

Voici des suggestions d’endroits à visiter entre amis ou en famille pour profiter au maximum de ce que l’hiver a encore à vous offrir.

Parc de rails Dillon Ojo

Votre sport préféré à portée de main!

Un parc à neige a fait son arrivée en ville : le Parc de rails Dillon Ojo, présenté par Vans. Situé sur le sentier Morgan du Parc olympique, au pied de la Tour de Montréal et près du métro Viau, ce parc offre une pente de ski et de planche à neige entièrement gratuite! Plus besoin de prendre la route ni de dépenser une coquette somme pour pratiquer votre sport préféré!

Ce projet, qui rend hommage au défunt planchiste et artiste Dillon Ojo, est né d’un partenariat entre le Parc olympique, Vans et la Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie. Avec 8 modules de difficultés variées et un saut médium, ce parc de rails est accessible aux amateurs de sports de glisse de tous les niveaux, qui pourront y exploiter leur créativité sur des installations de qualité. Tout ça, à l’endroit même où, un siècle plus tôt, les amateurs de ski se réunissaient pour dévaler la côte Morgan!

Le Parc de rails Dillon Ojo, présenté par Vans, est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h, et ce, jusqu’à la fin du mois de mars ou tant que la météo le permettra. Qu’attendez-vous pour venir jouer dehors?

Crédit photos : Joseph Roby

Pour plus d’information, rendez-vous au parcolympique.qc.ca!

Parc national d’Oka

Retrouvez votre nature

À moins de 40 minutes de Montréal, un trésor naturel vous attend. Un territoire qui vous permettra d’aimer l’hiver à sa juste mesure, entre amis ou en famille. Que vous vouliez découvrir un nouveau sport, parfaire vos techniques ou juste vous amuser dans un décor féérique, le parc national d’Oka est le lieu pour vous. Un centre de location complet se trouve sur place (réservation obligatoire).

Les bases du ski de fond, de la raquette et du vélo à pneus surdimensionnés vous seront expliquées par leur équipe, tous les jours de 8 h à 17 h. Sans oublier que l’accès et l’équipement sont gratuits pour les 17 ans et moins (en contexte familial, avec réservation).

Pour plus d’information, rendez-vous au sepaq.com/pq/oka!

Tourisme Laval

(Re)découvrez le plaisir de glisser

La glissade est l’activité idéale à faire en famille durant l’hiver. Saviez-vous que le Centre de la nature de Laval offrait des pistes de glissades avec location de tubes tous les jours de la saison? Réservez votre plage horaire sans plus tarder! Petits et grands, gravissez et dévalez la montagne de neige du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, située près de la berge du Garrot, dans une course de crazy carpet.

Plusieurs grands parcs, comme le parc Bernard-Landry et la berge aux Quatre-Vents, comprennent des structures avec corridors de glisse tout aussi amusantes pour les enfants. Alors, sortez vos pantalons de neige et allez jouer dehors!

Pour plus d’information, rendez-vous au tourismelaval.com !

Pratiquez votre coup de patin

Il n’y a rien de mieux que de pratiquer une activité sportive pour apprécier la saison hivernale. Le patinage est d’ailleurs l’une des activités les plus accessibles à Laval avec plus de soixante patinoires de quartier, incluant celle du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

Au Centre de la nature, il est possible de patiner sur le grand lac, soit une aire glacée de 18 500 m2, avec une musique d’ambiance, ou encore sur la patinoire réservée à la pratique du hockey libre. La patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge, de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, située au parc Émile, propose plusieurs plages horaires de patin et de hockey libres sur réservation.

Pour patiner dans un décor naturel, visitez l’une des quatre patinoires récréatives des grands parcs, dont celle de la Berge aux Quatre-Vents ainsi que le sentier glacé de la Berge des Baigneurs, qui offrent une vue imprenable sur la rivière des Mille-Îles. Possibilité de prêt et de location de patin à certains sites.

Pour plus d’information, rendez-vous au tourismelaval.com !

Taquinez le poisson

Cette année, l’activité hivernale tendance de l’heure est la pêche blanche! Saviez-vous que cette activité hors du commun était offerte clés en main à Aventure Mille-Îles? Vous pouvez y louer tout l’équipement dont vous avez besoin pour tenter l’expérience et profiter des cabanes autoportantes sur réservation.

Si vous êtes déjà amateur de pêche blanche et détenez un permis, il existe deux endroits balisés par la ville de Laval où la pratique libre est possible : la Berge des Goélands et la Berge aux Quatre-Vents, tous deux donnant sur la rivière des Mille-Îles. En famille ou entre amis, vous vivrez une expérience inoubliable dans un décor époustouflant, que ce soit pour pêcher un doré ou encore pour remettre les poissons à l’eau après vos prises.

Créez une ambiance personnalisée et écoutez de la musique tout en vous adonnant à d’autres activités sur la rivière en attendant que les poissons mordent à l’hameçon!

Pour plus d’information, rendez-vous au tourismelaval.com !

Ski Saint-Bruno

Dévalez les pentes dans un environnement festif!

À seulement 25 minutes de Montréal, Ski Saint-Bruno, une destination familiale par excellence, vous offre un environnement idéal pour apprendre le ski ou la planche à neige. Découvrez le parcours évolutif sur neige SKIGO / SNOGO et devenez skieur ou planchiste en quatre étapes seulement.

Du 28 février au 6 mars, fêtez la relâche avec Skigolo et ses amis. Une panoplie d’activités spéciales vous attendent à la station : jeu gonflable, spectacle de mascottes, concours et plusieurs surprises! Quoi de plus enivrant que de dévaler les pistes dans un environnement festif?

Pour plus d’information, rendez-vous au skisaintbruno.ca!

Auberge Godefroy

Évadez-vous pour la relâche!

Un séjour familial pour la relâche scolaire : profitez du forfait Vacances en famille de l’Auberge Godefroy pour vous évader avec vos enfants. À partir de 529 $ pour 4 personnes, ce forfait inclut l’hébergement de deux nuits, deux petits déjeuners, l’entrée familiale au Centre de la Biodiversité, Parc de l’île Saint-Quentin et au Musée Pop, l’accès aux piscines intérieure et extérieure, aux spas chauffés et à la salle de jeux spécialement aménagée pour l’occasion.

Plusieurs activités sont disponibles à quelques minutes de l’Auberge. Prenez une bouffée d’air frais avec la panoplie d’activités disponibles à quelques minutes de l’Auberge Godefroy : baladez-vous dans les sentiers pédestres et de raquettes au Parc écologique Godefroy, découvrez la Maison de Bibi, initiez-vous au fatbike au Parc de la rivière Gentilly… et plus encore! Tout y est pour créer des moments mémorables en famille.

Pour plus d’information, rendez-vous au aubergegodefroy.com!

Amoureux de la neige, retenez vos larmes : la saison froide n’est pas finie! Il est encore temps de lâcher votre fou en dévalant les pentes ou encore en peaufinant votre coup de patin en compagnie de vos proches – et ce, sans vous les geler…

Laissez libre cours à votre excitation et profitez du plus beau de l’hiver avec ses températures agréables et les décors à couper le souffle que le Grand Montréal a à vous offrir.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.