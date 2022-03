Ally McBeal en exclusivité ce printemps sur ELLE Fictions

Les nostalgiques de la télévision de la fin des années 1990 seront ravis d’apprendre qu’Ally McBeal, l’avocate chouchou du petit écran, sera de retour en exclusivité sur ELLE Fictions dès le 15 mars. La chaîne spécialisée annonce avoir fait l’acquisition de la série culte, alors que celle-ci célèbre cette année son 25e anniversaire!

Ce sera l’occasion de revoir – ou encore de découvrir pour la toute première fois – les péripéties pas piquées des vers de cette jeune avocate qui n’avait, à la base, aucun intérêt pour la pratique du droit, et dont les tribulations cocasses de la vie professionnelle et amoureuse sont caricaturées à travers les yeux de la protagoniste.

Lauréate de plusieurs Emmy Awards et Golden Globes, Ally McBeal compte dans sa distribution les acteurs Calista Flockhart (Supergirl), Jane Krakowski (Unbreakable Kimmy Schmidt), Greg Germann (Grey’s Anatomy) et Peter MacNicol (SOS Fantôme 2), entre autres. De nombreux visages connus font également des apparitions récurrentes dans certaines saisons de la série, notamment Lucy Liu, Portia de Rossi, Robert Downey Jr. et Regina Hall.

Synopsis de la série

Lorsqu’Ally McBeal (Calista Flockhart), une brillante avocate de Boston, rencontre Richard Fish (Greg Germann), un ancien ami d’université, il l’engage dans le prestigieux cabinet d’avocats Cage & Fish. Les choses se compliquent quand Ally apprend qu’elle travaillera avec son premier véritable amour, Billy Thomas (Gil Bellows), ainsi qu’avec la femme de ce dernier (Courtney Thorne-Smith). Aux prises avec des sentiments irrésolus, une assistante difficile, des collègues excentriques et une carrière sous haute pression, Ally se laisse aller à toutes sortes de rêveries pour mieux supporter sa nouvelle vie.

Avec l’arrivée du succès télé Vengeance à l’hiver, la chaîne ELLE Fictions signe donc un autre tour de force avec l’acquisition d’Ally McBeal, au grand bonheur des amateurs de contenu nostalgique.

Diffusée originalement sur la chaîne FOX entre 1997 et 2002, la série qui a marqué toute une génération saura plaire autant aux fans qui l’avaient suivie qu’aux téléspectateurs qui ne l’ont pas encore découverte. Modèle avant-gardiste de son époque, les cinq saisons ont connu un succès notable auprès du public, de la critique et de l’industrie. Créée par le scénariste David E Kelley (Big Little Lies, Goliath), l’émission s’est démarquée entre autres par son ton empreint de dérision et les thèmes qui y sont abordés.

Pour plus d’information, rendez-vous au ellefictions.ca !

