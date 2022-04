Vins et plaisirs: poisson d’avril? Non, plutôt boissons d’avril!

Pour commencer, pourquoi pas un vin rosé ? Même si les températures clémentes tardent un peu à s’installer et le soleil à nous réchauffer, il est toujours agréable de déguster un bon verre de rosé. Surtout quand celui-ci n’est pas hyper léger. On a plutôt affaire ici à un vin avec du caractère et de la tenue. Fait intéressant, il est élaboré à partir d’un assemblage de cépages typiquement bordelais, même si on est dans la région du Brulhois, entre Bordeaux et Toulouse. Ici, les raisins mûrissent sous le chaud soleil du Sud-Ouest. Des notes de fraises et de sucre d’orge gourmandes s’en dégagent dès les premières gorgées. Une vinification assez classique, tout en retenue, lui procure de l’élégance. On apprécie son côté sec (autour de 1,2 g de sucre par litre) et un peu corsé. La finale est persistante et vient boucler la boucle en amenant au vin de l’amertume, un côté frais et tranchant. Idéal avec des fajitas au poulet, des nachos avec du guacamole ou même une pizza aux fruits de mer. Et franchement, à ce prix, vous ne trouverez mieux comme rosé !

Vin rosé, 750 ml

France, Sud-Ouest

Code SAQ : 620682

Prix : 12.85$