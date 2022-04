La Tour Fides: viser l’exclusivité!

L’emplacement stratégique au cœur du Quartier des Spectacles de la métropole, la qualité des unités résidentielles dernier cri, l’agencement de l’espace ingénieux et l’intégration de la technologie : La Tour Fides propose à ses futurs résidents toute une liste d’attributs des plus distinctifs qui vont bien au-delà des simples unités d’habitation.

Ce projet immobilier ultramoderne offre une vaste gamme de studios intelligents appelés Smart Studios, des condos d’une à trois chambres, des penthouses et des maisons de ville. Situé au 235, boulevard René-Lévesque Est – où se trouve le symbolique bâtiment construit pour la maison d’édition Fides en 1964 et acquis par MTL Développement en 2017 – il bénéficie d’une position remarquable et offrira sur la toile urbaine montréalaise des vues imprenables. Soucieux de mettre en valeur l’héritage de l’immeuble, le promoteur conservera un peu plus de 60 % de sa structure originale, qui sera fusionnée au projet. Ainsi, le lieu continuera de raconter son histoire.

Vivre dans La Tour Fides signifiera d’être au cœur d’un secteur en pleine effervescence, s’ouvrant sur le Quartier des Spectacles – le noyau culturel de la métropole – ainsi qu’à quelques pas de la Place des Arts, du Vieux-Montréal et des grandes artères commerciales. Bref, on ne saurait être plus connecté au pouls de la ville, à la croisée des chemins entre le monde des affaires et celui des arts, en plus d’avoir rapidement accès à une foule de services, par la proximité du métro Champ-de-Mars, du CHUM et beaucoup plus.

Avant de parler des unités d’habitation, il est également important de mentionner que La Tour Fides sera un formidable milieu de vie où il fera bon côtoyer ses voisins. Aussi, l’heure est venue d’annuler votre abonnement au gym, car vous aurez accès à votre propre centre sportif, comprenant piscine, spa, court de squash et salle de yoga. Et pour relaxer? Votre propre salle de cinéma!

Par ailleurs, toutes les unités d’habitation promettent des finitions haut de gamme qui ne lésinent pas sur la qualité de matériaux, le tout imprégné d’une lumière naturelle permise par la fenestration abondante. Chaleur, confort, commodités, un chez soi hors du commun. Et en jetant un coup d’œil vers l’extérieur, les occupants auront droit à des vues époustouflantes et imprenables sur les environs, entre autres sur le Vieux-Port, le fleuve Saint-Laurent, le centre-ville et le mont Royal. De quoi combler les plus fous désirs d’exclusivité…

Un habitat connecté « Smart Studios » haut de gamme

Alliant les plus récentes innovations technologiques et une vision totalement repensée de l’espace, les fameux Smart Studios n’ont aucun comparable sur le marché actuellement. La domotique intégrée permettra aux résidents de contrôler aisément l’ensemble des aspects de leur résidence, par commande vocale ou à partir de leur appareil intelligent.

Côté design, chaque pied carré des studios a été réfléchi dans l’optique de créer un milieu de vie ingénieux, fonctionnel et des plus performants en termes de gestion de l’espace. La surface de travail qui se transforme en table à repas pour six personnes et le lit mural escamotable subtilement incorporé au décor en sont des exemples.

La combinaison de la technologie et de l’optimisation de l’espace maximise tout le potentiel de ce type d’habitation. Avec ce concept, le promoteur entend changer l’image que les gens se font d’un studio.

Globalement, le projet La Tour Fides comprendra trois édifices distincts: la tour principale de 19 étages à laquelle s’intègrera l’édifice Fides, un immeuble de 7 étages donnant sur l’avenue de l’Hôtel-de-Ville et trois maisons de ville donnant sur la rue Sainte-Élisabeth. Pour un total d’environ 290 unités d’habitations, on retrouvera par ailleurs quatre penthouses sur deux niveaux, avec terrasses privées. La livraison est prévue en 2023.

La salle d’exposition du projet est située au 20, boul. de Maisonneuve Ouest à Montréal. Une animation dédiée au Smart Studios est accessible sur le site Web latourfides.com.

Informations: info@latourfides.com, 514 700-5109.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.