Le Collège Mont-Royal : au cœur de la réussite depuis 75 ans  

Le Collège Mont-Royal met tout en œuvre pour faciliter le développement des jeunes et répondre à leurs aspirations : des cours dispensés par des enseignants dévoués, au soutien pédagogique rigoureux, en passant par des parcours adaptés aux besoins des élèves, des infrastructures accueillantes et une technologie moderne. C’est ce qui distingue « le plus petit des grands collèges » depuis maintenant 75 ans!

Approche pédagogique

Le personnel enseignant du Collège Mont-Royal prend à cœur la réussite scolaire et personnelle des jeunes. La mission du collège est d’offrir aux élèves un milieu de vie fondé sur des valeurs de respect, de sécurité, de dépassement et de réussite, en plus de les guider vers de grandes réalisations.

Le collège forme ses élèves pour en faire des adultes accomplis et des citoyens responsables en offrant plus qu’une école, mais un véritable milieu de vie pour les jeunes.

Les programmes

Avant leur arrivée au collège, les élèves sont évalués pour un classement en anglais régulier ou enrichi. Les élèves sélectionnés pour l’anglais enrichi réalisent le programme du ministère de l’Éducation en quatre ans, ce qui leur permet en 5e secondaire de s’inscrire à un cours d’espagnol et d’anglais langue maternelle.

En complément du programme du 1er cycle, les élèves feront un choix parmi trois options, soit les sciences, les sports et les arts. Ce cours d’une heure par cycle de six jours s’échelonne sur deux ans.

Au Collège Mont-Royal, il est possible pour certains élèves sélectionnés de s’inscrire à l’une des concentrations sportives. Les activités de ce programme ont lieu en dehors des heures scolaires régulières et conduisent à une attestation du Collège Mont-Royal. Danse, métiers de la scène, natation et patinage artistique sont les concentrations offertes.

Nouvelles installations à venir

En plus d’ajouts de locaux au pavillon principal, de nouvelles installations sportives, dont l’ajout d’un plateau sportif et des locaux pour l’activité physique, viendront s’ajouter très prochainement. Les travaux d’agrandissement du Centre sportif et culturel auront lieu au cours de l’année 2023 afin de doter le collège d’installations sportives encore plus spacieuses et mieux adaptées.

Admission et portes ouvertes

Les admissions pour l’année scolaire 2023-2024 sont en cours. Les élèves actuellement en 5e année et 6e année du primaire sont invités à venir rencontrer l’équipe du Collège Mont-Royal le samedi 7 mai prochain, lors de la journée portes ouvertes.

Pour plus de renseignements ou pour déposer une demande d’admission:

Web: collegemont-royal.qc.ca/admission

Courriel: admission@collegemont-royal.qc.ca

